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Онлайн-фестиваль "Красиво.ДВ" покажет уникальность и красоту Дальнего Востока
24 Июля 2020, 16:04 | Приморье
Уже началось народное голосование за лучший ролик на онлайн-фестивале «Красиво.ДВ». Его итогами определится шор-лист победителей в количестве 55 человек. Среди 11 регионов, участвующих в конкурсе, жители Приморского края оказались самыми активными - количество участников достигло 95 человек. Итоги будут объявлены 31 июля.
- Я представляю Приморский край, потому что я здесь родилась, выросла и живу, - рассказала участница конкурса Антонина ТОКЛИКИШВИЛИ. - В онлайн-конкурсах и онлайн-фестивалях участвую часто. Мне понравилась концепция этого фестиваля и привлекло его название. Творческая работа для подачи заявки у меня уже была, и я решила воспользоваться моментом и поучаствовать. Тем более это онлайн-фестиваль, никуда ехать не нужно. Все уже готово - бери и отправляй. Конечно, когда я иду на конкурс, то думаю о победе. Иначе нельзя. Но если победителем окажется другой участник, я не расстроюсь. Значит его работа оказалась лучшей. Я всегда себе говорю, что проигрыш - это часть выигрыша.
Главная идея фестиваля - раскрыть потенциал Дальнего Востока и показать всю его уникальность, красоту и разнообразие. Конкурс состоит из 5 номинаций в каждом регионе: «Характер.ДВ», «Природа.ДВ», «Звуки.ДВ», «Уникально.ДВ» и «Сила.ДВ». «Через фестиваль мы хотим на всю Россию и на весь мир признаться в любви Дальнему Востоку, показать, насколько он для нас ценен», - отметил директор фестиваля Алексей КОРОПСКИЙ.
После проведения онлайн-фестиваля у организаторов есть планы провести показы лучших конкурсных работ на площадках онлайн-кинотеатров, а возможно, даже на экранах кинотеатров Дальнего Востока.
Александра ЧЕРВОНЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Теги: голосование Онлайн-фестиваль
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