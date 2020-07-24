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COVID-19: В Приморье за сутки выявлено 112 новых случаев коронавируса
24 Июля 2020, 12:04 | Приморье
Количество заболевших коронавирусом в Приморье продолжает расти, за сутки выявлено 112 новых случаев, общее число с начала эпидемии – 6060. Последние данные озвучены на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 в пятницу, 24 июля, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
По информации территориального управления Роспотребнадзора, заболевшие за вчерашний день выявлены во Владивостоке – 75 случаев, в Находке – 21, в Партизанском районе – 10, по два случая в Пожарском и Хасанском районах, по одному заболевшему в Надеждинском районе и Артеме.
«За сутки выздоровел 91 человек, всего победили инфекцию 4525 пациентов, 62 находящихся на лечении приморца – в тяжелом состоянии», – уточнила руководитель ведомства Татьяна Детковская.
Специалисты напоминают, что соблюдение элементарных санитарных правил, таких как ношение маски, дезинфекция рук, «социальная дистанция», в разы снижает риск заразиться коронавирусом.
Напомним, в Приморском крае продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с эпидемией коронавируса. На пресечение нарушителей этого режима направлена работа административных комиссий. За четверг, 23 июля, они проверили в общей сложности около 2400 торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлено 57 административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.
Фото – Марина Божко
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Теги: коронавирус covid-19
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