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Парад Победы состоялся в Приморье

24 Июня 2020, 12:15 | Приморье
Под звуки метронома участники Парада Победы во Владивостоке провели минуту молчания, почтив память погибших в годы Великой Отечественной войны
 
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко принял участие в открытии Парада Победы во Владивостоке в среду, 24 июня. Именно в этот день в 1941 году состоялись первые праздничные мероприятия в честь окончания Великой Отечественной войны на Красной площади в Москве.
 
Глава региона поприветствовал участников торжественного шествия и приглашенных ветеранов, подчеркнув, что в годы Великой Отечественной войны жители всей страны, в том числе Приморского края, в едином порыве плечом к плечу встали на защиту Отечества.
 
«Вчерашние школьники осаждали военкоматы, прибавляя себе год-два, чтобы быть зачисленными в ряды Красной армии. Тысячи приморцев ушли на фронт добровольцами. Тысячи – ковали Победу в тылу. Подростки, женщины, старики – их вклад был очень весомым. Только на Дальзаводе за годы войны было построено около 100 кораблей и судов», – заявил Олег Кожемяко.
 
Жители Приморья защищали Москву и Ленинград, сражались в Сталинграде и на Курской дуге, форсировали Днепр, освобождали Украину и Белоруссию, штурмовали Берлин, отметил глава региона. Многие погибли в первые месяцы войны, другие дошли до конца.
 
 «Война отразилась на жизнях всех людей без исключения. Сколько осталось сирот и беспризорных. Сколько мужей и сыновей так и не вернулись домой. Сколько матерей умерли, отдав последний кусок хлеба детям. Десятки миллионов человеческих жизней унесла эта война. И наша с вами священная обязанность – не забывать этого, помнить! Настанет момент, когда на земле не останется ни одного человека, который мог бы сказать, что видел Великую Отечественную войну своим глазами. И мы ее не видели, но в нас живет генетическая память о ней.  Мы не можем ее забыть – не имеем такого права. Наша память – наша защита от войны и наш ключ к мирному небу. Пока мы помним – мы люди», – подытожил Губернатор.
 
Парад Победы традиционно начался с появления знаменной группы – ежегодно именно этот воинский ритуал становится самым волнительным и трогательным для участников праздничного мероприятия. Государственный флаг России и главный символ сегодняшнего торжества – Знамя Победы – вынесли под песню, давно ставшую своеобразным гимном защиты Отечества – «Священная война».
 
В продолжение церемонии командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц принял доклад заместителя командующего ТОФ вице-адмирала Дениса Березовского и поздравил присутствующих с великим праздником.
 
«Товарищи матросы, старшины, сержанты, адмиралы и генералы! Дорогие ветераны! Жители Владивостока! Поздравляю вас с праздником, величие которого определил сам народ, своим беспримерным подвигом спасший родное Отечество! Парад Победы, посвященный этому дню, был, есть и будет. Главная задача сегодня – помнить, беречь достоверную историю страны, и мы не подведем. С праздником!», – заявил Сергей Авакянц.
 
Механизированную колонну, в которой задействовали 57 единиц техники, возглавил легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве. Боевая машина названа в честь участника Великой Отечественной войны Ефима Гольдберга, которого не стало в апреле на 106-м году жизни.
 
Вслед за Т-34 по центральной улице города – Светланской – проехали новые бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, артиллерийские самоходные установки 2С1 «Гвоздика», самоходные реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», береговые ракетные комплексы «Бастион» и комплексы ПВО – ЗРК «Оса», зенитно-ракетно-пушечные системы «Панцирь-С1» и зенитно-ракетные комплексы С-400.
 
Впервые в параде приняли участие бронемашины «Тигр» и недавно поступившие на вооружение морской пехоты ТОФ танки Т-80БВ.
 
В завершение торжественных мероприятий сводный военный оркестр исполнил песню «День Победы».
 
Отметим, что Парад Победы прошел с учетом всех требований Роспотребнадзора, продиктованных угрозой распространения коронавируса. Участников шествия, приглашенных на трибуны почетных гостей и представителей СМИ, задействованных для освещения мероприятия, заранее протестировали на наличие инфекции. Все присутствующие соблюдали масочный режим и «социальную дистанцию» в минимум 1,5 метра.
 
Горожане могли посмотреть Парад Победы по телевизору и в интернете, чтобы избежать скопления большого количества людей в одном месте.
 
Торжественное шествие прошло в этот день и в Уссурийске. Также в Приморье в честь памятной даты организовали и другие мероприятия, многие из которых проходят в онлайн-формате. 
 
Фото – Правительство Приморского края
 
 
 
 
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Теги: парад победы  история  память  кожемяко 



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