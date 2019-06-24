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Фестиваль лосося во Владивостоке совпал с открытием бесплатной рыбалки на симу
Более 50 команд в течении двух недель соревновались в поимке вишневого лосося. Традиционный фестиваль «Сима» проводил рыболовный клуб Самарга на акватории Залива Петра Великого. Лов велся троллингом, Приморрыбвод выдал участникам лицензии, так как в момент начала соревнований, этого лосося можно было ловить только по лицензии.
"Только с 17 июня новые правила рыболовства отменили, платную рыбалку и ликвидировали рыбопромысловые участки. Теперь каждый житель может ловить в море по одной симе. Тысячи людей перестали быть браконьерами, так как не все могли оформить лицензию, из-за ограниченного количества их в продаже. Однако на момент начала состязаний, нужно было приобретать путевки и нам помогли в Приморрыбводе. Огромное спасибо руководителю этой организации. Но фестиваль - это не только спортивное или промысловое мероприятие, этот праздник для популяризации любительского рыболовства и бережного отношения к природе. Второй аспект - это вовлечение молодежи. К сожалению, все больше молодых людей увлекаются гаджетами, а не общением с природой. И подобные фестивали дают возможность вовлечь молодежь в этот увлекательный процесс. У нас была даже одна номинация, для самого молодого участника", - рассказывает президент клуба «Самарга» Денис Хализов.
Закрытие фестиваля прошло на площадке «Токаревская кошка». Были традиционные кулинарные конкурсы и конкурсы для рыболовов. На «дегустационный суд» были представлены такие изыски как малосольная сима, уха, плов, сима горячего копчения. Победила в кулинарном поединке традиционная уха, однако, по мнению любителей соленой рыбы, малосольная сима от одного из участников была вне конкуренции.
«Очень приятно, что была номинация "Самое большое количество отпущенной рыбы", - поделился мнением один из участников. – Ведь это ценный объект и его нужно беречь. Всем хочется поймать как можно больше, но понимание, того что природный запас имеет свой ресурс и к нему нужно относится бережно, приходит к многим участникам».
«Мы проводим мероприятие седьмой год подряд, - рассказывает Денис Хализов.- Однако для того, чтобы сделать это мероприятие праздником для всего Приморья, пока не хватает ресурсов. Все наши идеи развития фестиваля не находят у поддержки у власти. А ведь Владивосток мог бы проводить фестиваль на уровне праздника «День Корюшки» в Санкт-Петербурге. Там рыболовов-любителей поддерживает региональная и городская власть. Но, тем не менее, в Приморье есть организации, которые готовы помогать в развитии любительского рыболовства. Помощь в организации оказал Владивостокский морской рыбный порт. Как оказалось, руководители порта и многие рядовые сотрудники являются поклонниками любительской рыбалки».
Следующий рыбный фестиваль рыболовы любители планируют на август. Традиционно пройдут соревнования по ловле лакедры. Этого «южного мигранта» рыбаки Приморья ловят с 2012 года, и для многих эта рыба стала культовой, потеснив в уловах, традиционный минтай и камбалу.
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