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COVID-19: 15-й житель Приморья скончался от коронавируса
В Приморье за прошедшие сутки зафиксирован 51 новый случай заболевания коронавирусом. 26 пациентов выздоровели, один пациент умер. Статистику на воскресенье, 24 мая, озвучили на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 под руководством Губернатора Приморья Олега Кожемяко.
Как отметила руководитель территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Татьяна Детковская, на сегодняшний день темп прироста заболевших составил 3,1%.
«За истекшие сутки в Приморье зарегистрирован 51 случай заболевания, с нарастающим итогом 1646 человек. Что касается показателей, необходимых для снятия ограничений, то на сегодняшний день край, при нормированном коэффициенте распространения в 1, держится в районе 0,8-0,9. Важно, чтобы этот показатель сохранился и могло быть принято решение о частичном снятии ограничений», – сообщила она.
Руководитель ведомства добавила, что принятие послаблений не означает остановку распространения болезни, поэтому масочный режим и другие меры безопасности в Приморье продолжат действовать.
Жертвами коронавирусной инфекции на сегодняшний день стали уже 15 человек. Последний из них – 79-летний мужчина, за жизнь которого врачи боролись несколько дней.
«Причиной смерти пациента стал коронавирус, осложненный двухсторонней пневмонией, которая наложилась на ряд сопутствующих заболеваний. Болезнь протекала в тяжелой степени. Пациент несколько дней находился на аппарате ИВЛ», – сообщили в региональном минздраве.
Чтобы минимизировать число заболевших, в крае продолжается работа по пресечению нарушений санитарно-эпидемиологических требований.
Олег Кожемяко отметил, что несмотря достигнутые в результате межведомственного взаимодействия положительные результаты по снижению заболеваемости, а сегодня даже в небольших сельских поселениях в магазинах или организациях оказания услуг персонал использует средства индивидуальной защиты, – необходимо усилить работу административных комиссий на местах.
«Данную работу нужно продолжать и усиливать. Чтобы это, пока хрупкое, равновесие – недопущение большого прироста и вспышек заболевания, дало нам возможность подойти к частичной отмене ограничений, разрешить работу ряда непродовольственных магазинов, занятия физкультурой. Мы близки к принятию такого решения Роспотребнадзором», – обозначил он.
Губернатор Приморья поручил профильным органам сосредоточиться на проверках общественного транспорта, организаций торговли, социально-бытового обслуживания. К тем предприятиям, которые не хотят работать по всем необходимым требованиям безопасности, будут применяться административные меры.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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