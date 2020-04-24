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"Птичка" осиротела

24 Апреля 2020, 12:27 | Приморье
Сегодня, 24 апреля, на 87-м году ушла из жизни Почётный гражданин города Владивостока и создатель знаменитой конфеты «Птичье молоко» Анна Фёдоровна Чулкова.
 
Анна Фёдоровна Чулкова родилась 22 февраля 1934 года в селе Теродей Рязанской области. Её семья в 1940 году по программе переселения оказалась на Дальнем Востоке. Трудиться на Владивостокской кондитерской фабрике она начала в 16 лет.
 
Анна Федоровна Чулкова – автор знаменитого бренда Владивостока – конфет «Птичье молоко». Известная сейчас каждому «Птичка» (именно так с любовью называют «Птичье молоко») появилась в 1967 году. Тогда в Москву созвали представителей кондитерских предприятий со всей страны и поставили перед ними задачу создать новую конфету с начинкой суфле. Над созданием трудились кондитеры всей страны, но именно Анна Федоровна разработала самую удачную рецептуру и способствовала внедрению технологий, которые остаются неизменными и сегодня. Благодаря уникальным рационализаторским решениям Владивостокская кондитерская фабрика не только великолепно справилась с государственной задачей, но и перевыполнила запланированный министерством план в два раза.
 
Анна Федоровна является автором и другой полюбившейся многим кондитерской продукции - шоколадно-вафельного торта «Мечта», конфет «Комета», «Метеорит», а за конфеты «Золотой Рог» она была удостоена бронзовой медали ВДНХ.
 
За освоение и внедрение новых сортов конфет Анна Фёдоровна Чулкова награждена многими правительственными наградами, самые почетные из которых – два Ордена Ленина, Орден Октябрьской революции. Она стала лауреатом Государственной премии, а в 1986 ей было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Звание Почётный гражданин города Владивостока присвоено 28 июня 2000 года
 
Церемония прощания с Анной Фёдоровной состоится 28 апреля в 12:00 в часовне на Морском кладбище.
 
Администрация города Владивостока и Совет почётных граждан выражают глубокие соболезнования родным и близким Анны Фёдоровны Чулковой.
 

 

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Теги: прощание  птичье молоко  очётный гражданин города Владивостока 



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