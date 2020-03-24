Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
24 Марта 2020, 17:55 | Приморье
Автор:
Новости партнеров
Новости тематики
- Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
- "Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор
- Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"
- Дорогой выпускник! Ты стоишь на пороге выбора: куда пойти учиться?
- Школы Владивостока с 1 апреля перейдут на дистанционное обучение
- Образовательные учреждения Приморья внедряют дистанционные формы обучения
- Массового закрытия школ и детсадов на карантин в Приморье не планируется
- Решать родителям: Отправлять в снегопад детей в сад и школу или нет
- Запись детей в 1 класс во Владивостоке идёт в штатном режиме
Новости раздела
- Дальневосточный институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России)
- "Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор
- Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)"
- ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"
- Дорогой выпускник! Ты стоишь на пороге выбора: куда пойти учиться?
- Макароновирус
- Бизнес-гороскоп: Водолеям звёзды советуют заделать течь в кошельках
- Работу бассейнов, театров и картинных галерей приостанавливают в Приморье
- Названа дата очередной эвакуация россиян из Китая в Приморье
- Красный Яр увековечит всех своих защитников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- В Хабаровском крае не прогнозируют дефицита продуктов
- На золоторудном месторождении Албын в Амурской области модернизируют гидроочистку
- Владивостокское сообщество саперов посвятило Часу Земли акцию проводов льдины в Тихий океан
- В Приморье не подтверждено ни одного случая COVID-19
- При содействии Центра поддержки экспорта предприниматели Камчатки заключили контракты на сумму более $2,2 млн
- В Хабаровске будет построен мобильный госпиталь для лечения коронавируса
- Новые соседи угрожают панелькам
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- Жители Приморья оплачивают проезд в общественном транспорте картой "Мир"
Loading...