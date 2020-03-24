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"Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Кавалеровский многопрофильный колледж» производит набор
На базе 9-11 классов, очная форма обучения, на бюджетной основе:
«Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Экономика и бухгалтерский учет» по отраслям
- квалификация: бухгалтер
- срок обучения: 2 г.10 мес.
«Мастер отделочных строительных и декоративных работ»
- квалификации: штукатур, маляр строительный
- срок обучения: 2 г. 10 мес.
«Мастер ЖКХ»
- квалификации: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.
- срок обучения: 2 г.10 мес.
На базе 11 классов, заочная форма обучения, на бюджетной основе:
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
На базе 11 классов, заочная форма обучения, на коммерческой основе:
«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»
- квалификация: техник
- срок обучения: 3 г.10 мес.
«Экономика и бухгалтерский учет»
- квалификация: бухгалтер
- срок обучения: 2 г.10 мес.
Лиц. № 350 от 19.12.2016 г. Св-во о гос.аккр. №25.12.2014 г. Реклама
Дополнительное образование (курсовая подготовка):
Маникюрша, педикюрша
Кладовщик
Парикмахер-универсал
Повар
Пользователь программы "1С: Бухгалтерия"
Продавец продовольственных товаров
Специалист по персоналу
Электрогазосварщик
Мастер по наращиванию ресниц
Оператор котельной
Машинист (кочегар) котельной
Кладовщик
Младший воспитатель
КГБ ПОУ «КМК»
ул. Арсеньева, д. 103, пгт. Кавалерово,
Приморского края, 692413
Телефон/факс (42375) 91197, 92400
Эл.почта: [email protected]
Сайт: www.spokmk.ru
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