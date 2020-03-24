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"Кавалеровский многопрофильный колледж" производит набор

24 Марта 2020, 17:30 | Приморье

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Кавалеровский многопрофильный колледж» производит набор

На базе 9-11 классов, очная форма обучения, на бюджетной основе:

             «Техническое обслуживание, ремонт автомобильного транспорта»

-              квалификация: техник

-              срок обучения: 3 г.10 мес.

             «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

-              квалификация: техник

-              срок обучения: 3 г.10 мес.

             «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

-              квалификация: техник

-              срок обучения: 3 г.10 мес.

             «Экономика и бухгалтерский учет» по отраслям

-              квалификация: бухгалтер

-              срок обучения: 2 г.10 мес.

             «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»

-              квалификации: штукатур, маляр строительный

-              срок обучения: 2 г. 10 мес.

             «Мастер ЖКХ»

-              квалификации: электрогазосварщик, слесарь-сантехник, электромонтажник по освещению и осветительным сетям.

-              срок обучения: 2 г.10 мес.

 


 

На базе 11 классов, заочная форма обучения, на бюджетной основе:

             «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования»

-              квалификация: техник

-              срок обучения: 3 г.10 мес.

На базе 11 классов, заочная форма обучения, на коммерческой основе:

             «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

-              квалификация: техник

-              срок обучения: 3 г.10 мес.

             «Экономика и бухгалтерский учет»

-              квалификация: бухгалтер

-              срок обучения: 2 г.10 мес.

Лиц. № 350 от 19.12.2016 г. Св-во о гос.аккр. №25.12.2014 г. Реклама

Дополнительное образование (курсовая подготовка):

             Маникюрша, педикюрша

             Кладовщик

             Парикмахер-универсал

             Повар

             Пользователь программы "1С: Бухгалтерия"

             Продавец продовольственных товаров

             Специалист по персоналу

             Электрогазосварщик

             Мастер по наращиванию ресниц

             Оператор котельной

             Машинист (кочегар) котельной

             Кладовщик

             Младший воспитатель

 


 

КГБ ПОУ «КМК»

ул. Арсеньева, д. 103, пгт. Кавалерово,

Приморского края, 692413

Телефон/факс (42375) 91197, 92400

Эл.почта: [email protected]

Сайт: www.spokmk.ru

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Кавалеровский многопрофильный колледж  куда пойти учиться 



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