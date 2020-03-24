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КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж"

24 Марта 2020, 18:20 | Приморье

Приглашаем выпускников 9-­11­-х классов поступить в наш колледж на специальности очного и заочного обучения

 


 

 

ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов

•             Компьютерные сети

•             Информационные системы и программирование

•             Информационное обеспечение градостроительной деятельности

•             Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

•             Документационное обеспечение управления и архивоведение

•             Гостиничное дело

•             Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

•             Организация перевозок и управление на транспорте (автомо-бильном)

•             Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

•             Архитектура

•             Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

•             Метеорология

•             Радиотехнические информационные системы

•             Рациональное использование природохозяйственных ком-плексов

•             Земельно-имущественные отношения

 


 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на базе 9-11 классов

•             Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)

•             Гостиничный сервис

•             Документационное обеспечение управления и архивоведение

•             Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

•             Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

•             Организация перевозок и управление на транспорте (автомо-бильном)

•             Компьютерные сети

•             Право и организация социального обеспечения

•             Садово-парковое и ландшафтное строительство

•             Метеорология

•             Радиотехнические информационные системы

Вступительные испытания на специальность «Архитектура» – экзамен по рисунку

-           На заочном отделении возможно обучение с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы.

-           Студентам, успешно обучающимся на очном отделении (бюд-жетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.

-           Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.

-           Иногородним предоставляется общежитие.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

На базе 9 классов – 3 года 10 мес.; на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Прием документов:

Очное отделение - с 15 мая. Заочное отделение - в течение года

документы, Необходимые для поступления:

1             Заявление на имя директора о приеме

2.            Паспорт и его копия

3.            Документ об образовании и его копия

4.            Приписное свидетельство (для юношей старше 16 лет)

5.            Шесть фотографий (3x4)

6.            Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)

7.            Копия трудовой книжки и свидетельство о браке      (для заочного отделения)

10 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Наш адрес:

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 (проезд автобусами № 40, 60, 82, 98; троллейбусами № 4, 5, 11 до ост. «Кутузова»). Тел.: (423) 280-17-88, 232-85-10, 34-62-82, 232-70-86, 245-93-40. Эл. почта: [email protected] Наши сайты: www.suz-ppk.ru. www.vgmt.ru

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: куда пойти учиться  Приморский политехнический колледж 



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