КГА ПОУ "Приморский политехнический колледж"

Приглашаем выпускников 9-­11­-х классов поступить в наш колледж на специальности очного и заочного обучения





ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ

на бюджетной и платной основах на базе 9-11 классов

• Компьютерные сети

• Информационные системы и программирование

• Информационное обеспечение градостроительной деятельности

• Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Гостиничное дело

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомо-бильном)

• Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей

• Архитектура

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Метеорология

• Радиотехнические информационные системы

• Рациональное использование природохозяйственных ком-плексов

• Земельно-имущественные отношения





ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

на базе 9-11 классов

• Экономика, бухгалтерский учет (по отраслям)

• Гостиничный сервис

• Документационное обеспечение управления и архивоведение

• Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

• Организация перевозок и управление на транспорте (автомо-бильном)

• Компьютерные сети

• Право и организация социального обеспечения

• Садово-парковое и ландшафтное строительство

• Метеорология

• Радиотехнические информационные системы

Вступительные испытания на специальность «Архитектура» – экзамен по рисунку

- На заочном отделении возможно обучение с использованием дистанционных технологий без отрыва от работы.

- Студентам, успешно обучающимся на очном отделении (бюд-жетная основа), выплачиваются академическая и социальная стипендии.

- Юношам, поступающим на базе 9 классов, на время обучения предоставляется отсрочка от армии.

- Иногородним предоставляется общежитие.

СРОКИ ОБУЧЕНИЯ:

На базе 9 классов – 3 года 10 мес.; на базе 11 классов – 2 года 10 мес.

Прием документов:

Очное отделение - с 15 мая. Заочное отделение - в течение года

документы, Необходимые для поступления:

1 Заявление на имя директора о приеме

2. Паспорт и его копия

3. Документ об образовании и его копия

4. Приписное свидетельство (для юношей старше 16 лет)

5. Шесть фотографий (3x4)

6. Копия страхового свидетельства (пластиковая карточка)

7. Копия трудовой книжки и свидетельство о браке (для заочного отделения)

10 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ!

Наш адрес:

690049, г. Владивосток, ул. Бородинская, 16 (проезд автобусами № 40, 60, 82, 98; троллейбусами № 4, 5, 11 до ост. «Кутузова»). Тел.: (423) 280-17-88, 232-85-10, 34-62-82, 232-70-86, 245-93-40. Эл. почта: [email protected] Наши сайты: www.suz-ppk.ru. www.vgmt.ru

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.