Дальневосточный институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)» в г. Хабаровске образован в 2001 году с целью подготовки квалифицированных специалистов в области юриспруденции как для органов и учреждений, подведомственных Министерству юстиции РФ, так и иных органов, организаций и учреждений Дальневосточного Федерального округа, а также в целях повышения квалификации работников органов государственной власти. Институт является одним из 15-ти территориальных подразделений (филиалов) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), головной ВУЗ которого находится в Москве. Поэтому все выпускники Университета, где бы они ни обучались, получают по окончании московский диплом.









Благодаря высокому профессионализму, творческой увлечённости педагогического коллектива совершенствуется образовательный процесс, внедряются современные педагогические технологии, открываются новые программы обучения. В 2018 году в Институте открыты две новые магистерские программы по уголовно-правовой и гражданско-правовой специализациям; ведется подготовка к лицензированию перспективной программы среднего профессионального образования (юридический колледж) «Право и судебное администрирование». Большой популярностью у абитуриентов пользуется программа высшего профессионального образования (уровень специалитета) «Правовое обеспечение национальной безопасности», выпускников которой с охотой принимают на работу в правоохранительные органы Дальневосточного федерального округа. В частности, по соглашению между Институтом и Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО с 2018 г. в Институте работает Школа будущего следователя, название которой говорит само за себя.

В целях обеспечения высокого качества обучения и подготовки специалистов Институт тесно взаимодействует с Управлением Министерства юстиции России по Хабаровскому краю и ЕАО, Следственным управлением Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО, Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Хабаровскому краю, Управлением Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и ЕАО и другими государственными органами и учреждениями, в том числе по ДФО, которые являются базовыми для прохождения всех видов практики студентами Института. Руководители этих органов входят в состав государственных экзаменационных комиссий и имеют возможность уже на экзаменах отбирать наиболее достойных кандидатов для работы на государственной службе. Расширение баз для прохождения всех видов учебных практик продолжается и в настоящее время. Так, уже в текущем 2020 году были заключены договоры о об организации практик студентов Института с Дальневосточной транспортной прокуратурой, Главным управлением Министерства юстиции РФ по Приморскому краю и Правительством Хабаровского края.













Помимо программ высшего профессионального образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры Институт реализует широкий перечень программ дополнительного профессионального образования - повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов юридического, экономического и педагогического профилей, в том числе арбитражных управляющих и специалистов в области медиации, нотариальных действий и т. д. В 2018 г. заключено соглашение с Медицинской ассоциацией Хабаровского края по оказанию юридической помощи специалистам в сфере здравоохранения.

В Институте работает Юридическая клиника, которая является базой практики для получения умений и навыков профессиональной юридической деятельности, практической подготовки студентов к выполнению конкретных профессиональных обязанностей юриста. К участию в работе юридической клиники привлекаются студенты старших курсов, которые дают юридические консультации, оказывают помощь в составлении процессуальных документов, исковых заявлений.

Студенты Института принимают активное участие в общественной жизни города Хабаровска и Хабаровского края. Так, Потапова Мария стала обладателем Гран-при и лауреатом в номинации «Общественник года» среди образовательных организаций высшего образования в Хабаровском крае регионального этапа Всероссийской национальной премии «Студент Года- 2019» и представляла в финале Хабаровский край в г. Ростов-на-Дону, а Студенческий совет ДВИ ВГУЮ занял второе место в номинации «Молодежные общественные объединения» в городском конкурсе на лучшее детское и молодежное общественное объединение «Формула успеха».

С 2018 г. начался постепенный переход на ношение форменной одежды Минюста России студентами Института, которое в настоящее время является обязательным для всех вновь принимаемых на очное обучение.

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 24 июля 2015 г. № 1573, серия 90Л01 № 0008577 (бессрочно). Свидетельство о государственной аккредитации № 1519 от 09.11.2015 г. Реклама

Газета «Золотой Рог», Владивосток.