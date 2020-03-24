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ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"

24 Марта 2020, 16:50 | Приморье

ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» на 2020-2021 учебный год с последующим трудоустройством

 


 

Лицензия №118 от 17.07.2014г. Серия 25Л01 №0000573. Реклама

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Профессия / Специальность

Срок обучения на базе 11 кл.

Срок обучения на базе 9 кл.

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

-

2 г. 10 мес.

Судостроитель–судоремонтник металлических судов

-

2 г. 10 мес.

Слесарь-монтажник судовой

-

2 г. 10 мес.

Электрорадиомонтажник судовой

-

3 г. 10 мес.

Повар, кондитер

-

3 г. 10 мес.

Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена

Судостроение

-

3 г. 10 мес.

Сварочное производство

-

3 г. 10 мес.

Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)

-

3 г.10 мес.

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

-

3 г.10 мес.

Заочная форма обучения (по договору об оказании платных образовательных услуг)

Сварочное производство

3 г. 10 мес.

4 г. 10 мес.

Судостроение

3 г. 10 мес.

-

Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома

3 г. 10 мес.

-

Прием на обучение - без экзаменов. В течение обучения по программам профессионального образования предоставляется возможность получить дополнительные смежные профессии для судоремонта и судостроения на льготных условиях. Иногородним студентам предоставляется место в благоустроенном общежитии, бесплатный обед в столовой.

Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00, выходной - cуббота, воскресение, телефон, 8 (42335) 4-00-38.

Адрес колледжа: г. Большой Камень, ул. Ленина 22, телефоны для справок: 8 (42335) 4-11-36, 4-01-48. Подробная информация о порядке приема граждан на обучение на официальном сайте

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: СП  обучение  Звезда  куда пойти учиться 



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