ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» на 2020-2021 учебный год с последующим трудоустройством





Лицензия №118 от 17.07.2014г. Серия 25Л01 №0000573. Реклама

Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих Профессия / Специальность Срок обучения на базе 11 кл. Срок обучения на базе 9 кл. Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) - 2 г. 10 мес. Судостроитель–судоремонтник металлических судов - 2 г. 10 мес. Слесарь-монтажник судовой - 2 г. 10 мес. Электрорадиомонтажник судовой - 3 г. 10 мес. Повар, кондитер - 3 г. 10 мес. Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена Судостроение - 3 г. 10 мес. Сварочное производство - 3 г. 10 мес. Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) - 3 г.10 мес. Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома - 3 г.10 мес. Заочная форма обучения (по договору об оказании платных образовательных услуг) Сварочное производство 3 г. 10 мес. 4 г. 10 мес. Судостроение 3 г. 10 мес. - Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома 3 г. 10 мес. -

Прием на обучение - без экзаменов. В течение обучения по программам профессионального образования предоставляется возможность получить дополнительные смежные профессии для судоремонта и судостроения на льготных условиях. Иногородним студентам предоставляется место в благоустроенном общежитии, бесплатный обед в столовой.

Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00, выходной - cуббота, воскресение, телефон, 8 (42335) 4-00-38.

Адрес колледжа: г. Большой Камень, ул. Ленина 22, телефоны для справок: 8 (42335) 4-11-36, 4-01-48. Подробная информация о порядке приема граждан на обучение на официальном сайте

Газета «Золотой Рог», Владивосток.