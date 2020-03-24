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ООО "Судостроительный комплекс "Звезда" приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ "Дальневосточный судостроительный колледж"
ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» приглашает на очное и заочное обучение в КГА ПОУ «Дальневосточный судостроительный колледж» на 2020-2021 учебный год с последующим трудоустройством
Лицензия №118 от 17.07.2014г. Серия 25Л01 №0000573. Реклама
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Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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Профессия / Специальность
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Срок обучения на базе 11 кл.
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Срок обучения на базе 9 кл.
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Обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
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Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
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-
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2 г. 10 мес.
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Судостроитель–судоремонтник металлических судов
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-
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2 г. 10 мес.
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Слесарь-монтажник судовой
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-
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2 г. 10 мес.
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Электрорадиомонтажник судовой
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-
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3 г. 10 мес.
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Повар, кондитер
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-
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3 г. 10 мес.
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Обучение по программам подготовки специалистов среднего звена
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Судостроение
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-
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3 г. 10 мес.
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Сварочное производство
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-
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3 г. 10 мес.
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Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям)
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-
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3 г.10 мес.
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Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
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-
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3 г.10 мес.
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Заочная форма обучения (по договору об оказании платных образовательных услуг)
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Сварочное производство
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3 г. 10 мес.
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4 г. 10 мес.
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Судостроение
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3 г. 10 мес.
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-
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Управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома
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3 г. 10 мес.
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-
Прием на обучение - без экзаменов. В течение обучения по программам профессионального образования предоставляется возможность получить дополнительные смежные профессии для судоремонта и судостроения на льготных условиях. Иногородним студентам предоставляется место в благоустроенном общежитии, бесплатный обед в столовой.
Приемная комиссия работает ежедневно с 9.00 до 16.00 часов, обед с 12.00 до 13.00, выходной - cуббота, воскресение, телефон, 8 (42335) 4-00-38.
Адрес колледжа: г. Большой Камень, ул. Ленина 22, телефоны для справок: 8 (42335) 4-11-36, 4-01-48. Подробная информация о порядке приема граждан на обучение на официальном сайте
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