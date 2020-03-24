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Дорогой выпускник! Ты стоишь на пороге выбора: куда пойти учиться?
Так переступи порог МГУ им. адм. Г.И. Невельского!
Почему он называется морским? Потому что все его специальности, независимо от направления - технического, гуманитарного, экономического - тесно связаны с освоением Мирового океана. И это не случайно: ведь Владивосток - морская столица Дальнего Востока, а Россия - одна из ведущих морских держав мира.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО
690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а.
Приемная комиссия: 8(423)230-12-50, 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный.
Сайт университета: www.msun.ru, раздел ПОСТУПАЮЩИМ. E-mail: [email protected]
Лицензия от 07.04.2016, серия 90Л01 № 0009101, регистрационный номер 2067, выдана бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации от 02.09.2016,
серия 90А01 № 0002343, регистрационный номер 2223, выдано на срок до 07.08.2020. На правах рекламы
МГУ - крупнейший в стране морской образовательный центр, один из ведущих морских вузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Университет расположен в самой живописной, экологически чистой части города Владивостока, на берегу Японского моря. В Университетском кампусе созданы все условия для полноценной учебы и отдыха.
Осуществляется набор на ВОЕННУЮ КАФЕДРУ.
Военная подготовка производится по 7 военно-учетным специальностям по программам подготовки офицеров запаса.
Обучение на Военной кафедре открывает перед выпускником ряд дополнительных возможностей:
1. Военный билет и звание офицера запаса;
2. Трудоустройство. Выпускники по своему желанию могут идти работать в гражданские структуры или связать свою жизнь с Вооруженными Силами РФ, другими силовыми структурами.
На территории МГУ находятся:
• 15 учебных корпусов
• учебно-технологический центр
• свыше 80 лабораторий
• 8 специализированных читальных залов
• 15 профессиональных тренажеров, имитирующих судовое оборудование
• студенческие и курсантские общежития (предоставляется всем иногородним студентам)
• комбинат студенческого питания
• лечебно-диагностический центр.
Имеется база отдыха, молодежный центр культуры, музей, плавательный бассейн, тир, водная станция, яхтенный клуб, несколько спортивных залов, большое футбольное поле с оборудованными трибунами для болельщиков.
Принимаются юноши и девушки.
Всем иногородним предоставляется общежитие.
Гарантируется трудоустройство.
Высшее образование
Специалитет, срок обучения – 5-5,5 лет.
|
Курсантские специальности, военная кафедра
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)
|
Судовождение
|
150
|
25
|
Эксплуатация судовых энергетических установок
|
135
|
25
|
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
|
45
|
12
|
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
|
20
|
10
Вступительные испытании (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.
Специалитет, срок обучения – 5,5 лет:
|
Студенческие специальности, военная кафедра
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)
|
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
|
18
|
|
Информационно-аналитические системы безопасности
|
17
|
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.
Направление подготовки бакалавров, срок обучения – 4 года:
|
Студенческие направления подготовки, военная кафедра
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)
|
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судостроение и судоремонт)
|
21
|
10
|
Нефтегазовое дело
|
18
|
|
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
|
20
|
10
|
Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте)
|
50
|
18
|
Техносферная безопасность
|
25
|
10
|
Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства
|
21
|
10
|
Машиностроение
|
21
|
|
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
|
20
|
12
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.
|
Студенческие направления подготовки
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)
|
Управление в технических системах
|
14
|
|
Информатика и вычислительная техника
|
20
|
12
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии.
|
Студенческие направления подготовки
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (очно-заочно)
|
Психология (Психологическое сопровождение профессиональной деятельности)
|
20
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, биология, математика.
|
Студенческие направления подготовки
|
Количество мест с оплатой стоимости обучения в 2020 году (очно)
|
Менеджмент (Логистика)
|
30
|
Экономика (Экономика предприятий и организаций)
|
60
|
Управление персоналом (Кадровая безопасность)
|
30
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, обществознание.
|
Студенческие направления подготовки
|
Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)
|
Социально-культурная деятельность
|
11
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, литература, обществознание.
|
Студенческие направления подготовки
|
Количество мест с оплатой стоимости обучения в 2020 году (очно)
|
Юриспруденция (Морское транспортное право)
|
90
Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык; обществознание, история.
Направление подготовки магистров, срок обучения – 2 года
Психология
Социально-культурная деятельность
Техносферная безопасность
Вступительные испытания: вступительный экзамен.
Среднее профессиональное образование
Прием на базе 9 классов по программам подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего образования.
Срок обучения 3 года 10 месяцев.
|
Курсантские специальности СПО
|
Судовождение - квалификация «Техник - судоводитель»
|
Эксплуатация судовых энергетических установок - «техник-судомеханник»
|
Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики - «техник»
|
Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок - «техник»
|
Эксплуатация внутренних водных путей
|
Студенческие специальности СПО
|
Организация перевозок и управление на транспорте - «техник»
|
Информационные системы- «техник»
Прием по конкурсу документов об образовании.
Выпускники 11 классов принимаются на 2-й курс очного обучения и на 3-й курс заочного обучения.
После получения среднего профессионально образования предоставляется возможность продолжить обучение по сокращенным программам высшего образования.
Тебе нужна престижная специальность и перспективная работа?
Так сделай окончательный выбор в пользу Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского! Он дарит море возможностей!
Приемная комиссия: 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный
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