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Дорогой выпускник! Ты стоишь на пороге выбора: куда пойти учиться?

24 Марта 2020, 16:40 | Приморье

Так переступи порог МГУ им. адм. Г.И. Невельского!

Почему он называется морским? Потому что все его специальности, независимо от направления - технического, гуманитарного, экономического - тесно связаны с освоением Мирового океана. И это не случайно: ведь Владивосток - морская столица Дальнего Востока, а Россия - одна из ведущих морских держав мира.

 


 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а.

Приемная комиссия: 8(423)230-12-50, 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный.

Сайт университета: www.msun.ru, раздел ПОСТУПАЮЩИМ. E-mail: [email protected]

Лицензия от 07.04.2016, серия 90Л01 № 0009101, регистрационный номер 2067, выдана бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации от 02.09.2016,
серия 90А01 № 0002343, регистрационный номер 2223, выдано на срок до 07.08.2020. На правах рекламы

 


 

МГУ - крупнейший в стране морской образовательный центр, один из ведущих морских вузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Университет расположен в самой живописной, экологически чистой части города Владивостока, на берегу Японского моря. В Университетском кампусе созданы все условия для полноценной учебы и отдыха.

 


 

 

Осуществляется набор на ВОЕННУЮ КАФЕДРУ.

Военная подготовка производится по 7 военно-учетным специальностям по программам подготовки офицеров запаса.

Обучение на Военной кафедре открывает перед выпускником ряд дополнительных возможностей:

1.            Военный билет и звание офицера запаса;

2.            Трудоустройство. Выпускники по своему желанию могут идти работать в гражданские структуры или связать свою жизнь с Вооруженными Силами РФ, другими силовыми структурами.

На территории МГУ находятся:

•             15 учебных корпусов

•             учебно-технологический центр

•             свыше 80 лабораторий

•             8 специализированных читальных залов

•             15 профессиональных тренажеров, имитирующих судовое оборудование

•             студенческие и курсантские общежития (предоставляется всем иногородним студентам)

•             комбинат студенческого питания

•             лечебно-диагностический центр.

Имеется база отдыха, молодежный центр культуры, музей, плавательный бассейн, тир, водная станция, яхтенный клуб, несколько спортивных залов, большое футбольное поле с оборудованными трибунами для болельщиков.

Принимаются юноши и девушки.

Всем иногородним предоставляется общежитие.

Гарантируется трудоустройство.

Высшее образование

Специалитет, срок обучения – 5-5,5 лет.

Курсантские специальности, военная кафедра

Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)

Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)

Судовождение

150

25

Эксплуатация судовых энергетических установок

135

25

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики

45

12

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования

20

10

 

Вступительные испытании (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Специалитет, срок обучения – 5,5 лет:

Студенческие специальности, военная кафедра

Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)

Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

18

 

Информационно-аналитические системы безопасности

17

 

 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Направление подготовки бакалавров, срок обучения – 4 года:

Студенческие направления подготовки, военная кафедра

Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)

Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судостроение и судоремонт)

21

10

Нефтегазовое дело

18

 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

20

10

Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте)

50

18

Техносферная безопасность

25

10

Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства

21

10

Машиностроение

21

 

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

20

12

 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Студенческие направления подготовки

Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)

Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно)

Управление в технических системах

14

 

Информатика и вычислительная техника

20

12

 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Студенческие направления подготовки

Количество бюджетных мест в 2020 году (очно-заочно)

Психология (Психологическое сопровождение профессиональной деятельности)

20

 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, биология, математика.

Студенческие направления подготовки

Количество мест с оплатой стоимости обучения в 2020 году (очно)

Менеджмент (Логистика)

30

Экономика (Экономика предприятий и организаций)

60

Управление персоналом (Кадровая безопасность)

30

 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, обществознание.

Студенческие направления подготовки

Количество бюджетных мест в 2020 году (очно)

Социально-культурная деятельность

11

 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, литература, обществознание.

Студенческие направления подготовки

Количество мест с оплатой стоимости обучения в 2020 году (очно)

Юриспруденция (Морское транспортное право)

90

 


 

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык; обществознание, история.

Направление подготовки магистров, срок обучения – 2 года

Психология

Социально-культурная деятельность

Техносферная безопасность

Вступительные испытания: вступительный экзамен.

Среднее профессиональное образование

Прием на базе 9 классов по программам подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего образования.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Курсантские специальности СПО

Судовождение - квалификация «Техник - судоводитель»

Эксплуатация судовых энергетических установок - «техник-судомеханник»

Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики - «техник»

Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок - «техник»

Эксплуатация внутренних водных путей

Студенческие специальности СПО

Организация перевозок и управление на транспорте - «техник»

Информационные системы- «техник»

 

Прием по конкурсу документов об образовании.

Выпускники 11 классов принимаются на 2-й курс очного обучения и на 3-й курс заочного обучения.

После получения среднего профессионально образования предоставляется возможность продолжить обучение по сокращенным программам высшего образования.

 

Тебе нужна престижная специальность и перспективная работа?

Так сделай окончательный выбор в пользу Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского! Он дарит море возможностей!

Приемная комиссия: 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный


Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: МГУ  абитуриент  куда пойти учиться  справочник 



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