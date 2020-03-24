Дорогой выпускник! Ты стоишь на пороге выбора: куда пойти учиться?

Так переступи порог МГУ им. адм. Г.И. Невельского!

Почему он называется морским? Потому что все его специальности, независимо от направления - технического, гуманитарного, экономического - тесно связаны с освоением Мирового океана. И это не случайно: ведь Владивосток - морская столица Дальнего Востока, а Россия - одна из ведущих морских держав мира.









Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АДМИРАЛА Г. И. НЕВЕЛЬСКОГО

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50а.

Приемная комиссия: 8(423)230-12-50, 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный.

Сайт университета: www.msun.ru, раздел ПОСТУПАЮЩИМ. E-mail: [email protected]

Лицензия от 07.04.2016, серия 90Л01 № 0009101, регистрационный номер 2067, выдана бессрочно; Свидетельство о государственной аккредитации от 02.09.2016,

серия 90А01 № 0002343, регистрационный номер 2223, выдано на срок до 07.08.2020. На правах рекламы





МГУ - крупнейший в стране морской образовательный центр, один из ведущих морских вузов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Университет расположен в самой живописной, экологически чистой части города Владивостока, на берегу Японского моря. В Университетском кампусе созданы все условия для полноценной учебы и отдыха.









Осуществляется набор на ВОЕННУЮ КАФЕДРУ.

Военная подготовка производится по 7 военно-учетным специальностям по программам подготовки офицеров запаса.

Обучение на Военной кафедре открывает перед выпускником ряд дополнительных возможностей:

1. Военный билет и звание офицера запаса;

2. Трудоустройство. Выпускники по своему желанию могут идти работать в гражданские структуры или связать свою жизнь с Вооруженными Силами РФ, другими силовыми структурами.

На территории МГУ находятся:

• 15 учебных корпусов

• учебно-технологический центр

• свыше 80 лабораторий

• 8 специализированных читальных залов

• 15 профессиональных тренажеров, имитирующих судовое оборудование

• студенческие и курсантские общежития (предоставляется всем иногородним студентам)

• комбинат студенческого питания

• лечебно-диагностический центр.

Имеется база отдыха, молодежный центр культуры, музей, плавательный бассейн, тир, водная станция, яхтенный клуб, несколько спортивных залов, большое футбольное поле с оборудованными трибунами для болельщиков.

Принимаются юноши и девушки.

Всем иногородним предоставляется общежитие.

Гарантируется трудоустройство.

Высшее образование

Специалитет, срок обучения – 5-5,5 лет.

Курсантские специальности, военная кафедра Количество бюджетных мест в 2020 году (очно) Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно) Судовождение 150 25 Эксплуатация судовых энергетических установок 135 25 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики 45 12 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 20 10

Вступительные испытании (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Специалитет, срок обучения – 5,5 лет:

Студенческие специальности, военная кафедра Количество бюджетных мест в 2020 году (очно) Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно) Информационная безопасность телекоммуникационных систем 18 Информационно-аналитические системы безопасности 17

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Направление подготовки бакалавров, срок обучения – 4 года:

Студенческие направления подготовки, военная кафедра Количество бюджетных мест в 2020 году (очно) Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно) Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры (Судостроение и судоремонт) 21 10 Нефтегазовое дело 18 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 20 10 Технология транспортных процессов (организация перевозок и управление на транспорте) 50 18 Техносферная безопасность 25 10 Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства 21 10 Машиностроение 21 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 20 12

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, физика.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2020 году (очно) Количество бюджетных мест в 2020 году (заочно) Управление в технических системах 14 Информатика и вычислительная техника 20 12

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2020 году (очно-заочно) Психология (Психологическое сопровождение профессиональной деятельности) 20

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, биология, математика.

Студенческие направления подготовки Количество мест с оплатой стоимости обучения в 2020 году (очно) Менеджмент (Логистика) 30 Экономика (Экономика предприятий и организаций) 60 Управление персоналом (Кадровая безопасность) 30

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, математика, обществознание.

Студенческие направления подготовки Количество бюджетных мест в 2020 году (очно) Социально-культурная деятельность 11

Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык, литература, обществознание.

Студенческие направления подготовки Количество мест с оплатой стоимости обучения в 2020 году (очно) Юриспруденция (Морское транспортное право) 90





Вступительные испытания (ЕГЭ): русский язык; обществознание, история.

Направление подготовки магистров, срок обучения – 2 года

Психология

Социально-культурная деятельность

Техносферная безопасность

Вступительные испытания: вступительный экзамен.

Среднее профессиональное образование

Прием на базе 9 классов по программам подготовки специалистов среднего звена с получением среднего (полного) общего образования.

Срок обучения 3 года 10 месяцев.

Курсантские специальности СПО Судовождение - квалификация «Техник - судоводитель» Эксплуатация судовых энергетических установок - «техник-судомеханник» Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики - «техник» Монтаж и техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок - «техник» Эксплуатация внутренних водных путей Студенческие специальности СПО Организация перевозок и управление на транспорте - «техник» Информационные системы- «техник»

Прием по конкурсу документов об образовании.

Выпускники 11 классов принимаются на 2-й курс очного обучения и на 3-й курс заочного обучения.

После получения среднего профессионально образования предоставляется возможность продолжить обучение по сокращенным программам высшего образования.

Тебе нужна престижная специальность и перспективная работа?

Так сделай окончательный выбор в пользу Морского государственного университета имени адмирала Г.И. Невельского! Он дарит море возможностей!

Приемная комиссия: 8 800 250 51 82, звонок по России бесплатный



Газета «Золотой Рог», Владивосток.