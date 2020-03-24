Макароновирус

Ажиотаж последних дней в продуктовых магазинах Приморья имел в своей основе психологические причины, зато последующий рост цен на популярные товары почти повсеместно будет чистой спекуляцией

Внезапно возникший на днях ажиотаж в продуктовых магазинах Владивостока снес с полок целый список продуктов. В основном исчезли различные крупы, прежде всего - рис, гречка и некоторые другие товары бакалейной группы, кроме того, продавцы отмечают возросший спрос на сахар и тушенку. И если возникшую ранее, схожую с нынешней, ситуацию с овощами удалось довольно быстро урегулировать, и на полки вернулись фрукты и овощи, в том числе китайские, то в отношении исчезнувших в эти дни продуктов ситуация пока остается подвешенной.

Строго говоря, дефицита этих продуктов как такового в городе нет. Тем более некоторые магазины, имеющие склады или какие-то распределительные центры, успели накануне сделать запасы. Именно они позволяют некоторым магазинам, например, сети супермаркетов «Михайловский», сейчас сдерживать цену. По словам руководителей сети, их запаса хватит по меньшей мере на месяц. В ближайшее время в магазинах ожидается повышение цен на гречку, рис и сахар, но это повышение не превысит 5%. В дальнейшем планов повышать цену на эти продукты пока нет.

Федеральные власти тушат «пожар» цифрами…

Начнем с того, что на заседании антикризисного штаба премьер-министр Михаил МИШУСТИН заявил, что антикризисный план, разработанный правительством, ориентирован на поддержку в том числе и населения, и обеспечение его гарантированного снабжения товарами первой необходимости.

Минсельхоз совместно с Минпромторгом формирует дополнительный пул поставщиков продуктов питания на случай срывов поставок, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории АБРАМЧЕНКО. При этом там подчеркнули, что производственных мощностей и запасов продуктов в России более чем достаточно для удовлетворения даже повышенного спроса.

В частности, остатки зерна гречихи только в Алтайском крае составили 365 тысяч тонн, 22 тысячи тонн имеется в Орловской области. Запасы гречки есть еще более чем в 20 регионах страны. Остаток риса-сырца на перерабатывающих предприятиях в Краснодарском крае составляет более 180 тысяч тонн.

«В России собрано около 200 тысяч тонн овощей в зимних теплицах, что на 33,6% выше рекордных показателей 2019 года», - рассказали в пресс-службе заместителя председателя правительства.

Абрамченко также напомнила, что Россия входит в пятерку крупнейших производителей мяса птицы и свинины в мире. Так что и эти продукты никак не могут быть в дефиците.

…а приморские - проверками

Власти Приморья подтвердили, что повода для ажиотажного спроса на продукты нет. Вопрос о запасе продовольственных товаров на территории края в период распространения коронавирусной инфекции рассмотрели на совещании под руководством заместителя председателя регионального Правительства Константина ШЕСТАКОВА. В совещании приняли участие руководители крупных торговых сетей, минпромторга и минсельхоза Приморского края.

По словам представителей торговых сетей, за последние три дня вырос спрос на товары первой необходимости и бакалею. Так, генеральный директор «Реми» Дмитрий СУЛЕЕВ подтвердил высокий спрос на товары длительного пользования, которыми можно запастись. По его мнению, связано это с мощной информационной волной из других городов.

«Случаи - до анекдотических. Например, мужчина просил продать ему 900 килограммов сахара. Сейчас поставщики не отказывают нам в заявках, у рыбопереработчиков мы готовы приобрести консервов сайры на 9 миллионов рублей», - отметил он.

Константин Шестаков подчеркнул, что нужно обеспечить постоянное наличие в магазинах наиболее востребованных товаров.

Также представители минпромторга Приморья проинспектировали наличие продуктов в торговых сетях во Владивостоке.

«В наличии товары по всем группам, перебоев в поставках и роста цен нет, действуют различные акции», - заключили специалисты.

Между тем, население региона все-таки замечает, что цены начали устойчивое движение вверх. Кто и почему это делает - самое время начать разбираться антимонопольной службе, которая уже пропустила удар от спекулянтов в период «овощной лихорадки». Надеемся, что сейчас ФАС будет расторопнее.

Апрель принесет новый виток цен

Причины ажиотажа продавцы связывают с изменением курса основных валют по отношению к рублю, а также с объявленной пандемией со всеми вытекающими предосторожностями. Поскольку курс валют всю неделю оставался очень подвижным, меняя ежедневно свои значения, а то и по нескольку раз в день, то розничным продавцам довольно сложно строить прогнозы в отношении изменения цен даже на ближайшую неделю. Тем более, говорить о долгосрочных прогнозах. Многое будет зависеть от того, как поведет себя доллар, говорят они.

Главную роль в этом вопросе, по словам ритейлеров, играют поставщики. В супермаркете «Яппи», не использующем большие складские площади и работающем с поставщиками напрямую, «Золотому Рогу» сообщили, что некоторые поставщики уже прислали уведомления о повышении цен на продукты с 1 апреля. Правда, это сделали в основном те оптовики, которые работают с импортными товарами, в первую очередь европейскими, завязанными на евро и доллар. Местные же производители продуктов питания пока официально таких уведомлений не присылали. Впрочем, это не значит, что повышения у них определенно не будет. Просто решения скорее всего будут объявлены в ближайшие дни.

В то же время склады, где хранят партии ажиотажных круп, по словам оптовых продавцов, на данный момент пустые. В компании «Приморский меридиан» «Золотому Рогу» сообщили, что привычного хорольского риса сейчас на базах нет. Торговая компания «Агросмак» подтвердила перебои в запасах на складах и преобладание доли импортных продуктов в ассортименте. Все это сказалось на ценах. Например, цена на сахар в опте выросла до 50% в связи с возросшим спросом. Повысились оптовые цены и на рис, правда не столь кардинально, как на сахар. Стоимость местного риса выросла примерно на 10-15%.

Рисоводы поддержат рынок

А между тем, в Приморском крае работает более десятка рисоводческих хозяйств, поставляющих рис на местный рынок. Среди них есть как китайские компании, так и российские. Еще совсем недавно рисоводческая отрасль была практически полностью в руках китайских и корейских производителей, арендовавших земли бывших совхозов. В последние пару лет ситуация стала заметно меняться. В отрасль пошли российские инвестиции. И сегодня наиболее крупный местный производитель риса – агропромышленная компания «Альянс» в Ханкайском районе - работает полностью без китайского участия, как в рабочей силе, так и в инвестициях.

Эта компания, кстати, выращивает, в том числе, довольно редкий для наших растениеводов и такой востребованный на этой неделе продукт, как гречка. Именно этот производитель мог бы сегодня как никто другой повлиять на ситуацию на рынке.

Другой довольно крупный производитель риса в Приморье с российскими инвестициями – созданная всего лишь год назад на полях бывшего рисоводческого хозяйства «Лугового» в Хорольском районе компания «Легендагро Приморье». Сейчас компания готовится поставить еще одну партию риса на приморский рынок из своего прошлогоднего урожая. И в ближайшие дни под эту партию планирует запустить завод для переработки риса - сырца в крупу, приостанавливаемый, как правило, в межсезонье.

И только, пожалуй, Госпродагентство сейчас не втянуто в эти ажиотажные события. На предприятии просто остановили продажу востребованных в эти дни продуктов в розницу. Как пояснили там «Золотому Рогу», тот запас всех этих бакалейных продуктов, который хранится на складах предприятия, зарезервирован для поставок в бюджетные учреждения. На следующей неделе ожидается изменение прайса, размещенного на сайте. Предполагается, что повышение цен коснется в основном овощной продукции.

На фото: Вирус потребительской паники заразил практически все страны мира, включая Россию. Правда, до Дальнего Востока он дошел уже заметно ослабевшим…

Фото из Интернета

Елена АБАШЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.