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Жители Владивостока выбрали дороги, требующие первоочередного ремонта
В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на каждом из объектов появится не только новый асфальт, но и тротуары, ограждение и разметка
Администрация Владивостока участвует в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Участки улиц, на которых ремонтные работы пройдут в первую очередь, выбрали с учетом их состояния, мониторинга аварийности и опроса общественного мнения, проведенного правительством Приморского края.
По словам главы города Олега Гуменюка, в этом году в рамках нацпроекта «БКАД» в первоочередном порядке отремонтируют улицу Сабанеева, за которую проголосовали 28 % респондентов. Также в числе названных объектов ремонта – улицы Крыгина, Каплунова, Монтажная и Успенского. Это крупные микрорайоны, в которых проживают десятки тысяч человек.
«Ремонт на улице Сабанеева пройдет на участке от пересечения с Луговой до Сабанеева, 22. Уже определен подрядчик – компания “Бетон-Сервис”», – обозначил мэр.
На Успенского дорожную инфраструктуру в 2020 году восстановят на участке от пересечения с Лянчихинской до дома № 100. Ремонт Монтажной проведут на участке от Борисенко, 54а до Борисенко, 98. Улицу Каплунова отремонтируют на участке от Спиридонова до Невельского, а Крыгина – от дома № 12 до № 111. В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на каждом из объектов появится не только новый асфальт, но и тротуары, ограждение и разметка, там восстановят люки и решетки.
В управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока добавили, что не останутся без внимания и другие улицы, набравшие большое число голосов в ходе опроса.
«Эффективными могут считаться те проекты, которые направлены на улучшение качества жизни людей. Поскольку во время опроса горожане также проголосовали за ремонт улиц Нейбута, Русской, Шилкинской и проспекта Красного Знамени, эти дороги в обязательном порядке будут включены в план ремонта. Будем по ним работать», – сообщили специалисты.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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