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Владивосток решает судьбу Русалки

23 Декабря 2019, 12:43 | Приморье

Администрация Владивостока в своем официальном Instagram-аккаунте предлагает решить судьбу скульптуры Русалки, украшавшей до 2010 года Спортивную гавань.

На выбор представлено три варианта: оставить сказочного персонажа на дне, поднять и поставить на прежнее место или перенести куда-то еще. «Долгое время скульптура Русалки была визитной карточкой Владивостока. На этой неделе специалисты погрузятся на дно и осмотрят текущее состояние скульптуры. Но ее судьба зависит от того, какое решение примем мы, владивостокцы», - отметили в пресс-службе мэрии.

Напомним, скульптура Русалки была установлена в 2003 году, но в начале 2010-го фигура наклонилась и ушла под воду - лед в заливе из-за таяния начало уносить от берега, он и сдвинул морскую деву. Непростая жизнь у скульптуры была и до погружения в пучину. Из-за относительной доступности она часто становилась жертвой вандалов.

Например, в 2008 году некоторое время статуя стояла обезглавленной. Несмотря на то, что скульптура никогда не числилась на балансе города, вернули лицо Русалочке муниципальные службы. В 2018 году создатель статуи Александр СУББОТИН предложил властям города поднять с морского дна свое детище и вернуть украшение Спортивной гавани на место. Архитектор готов провести работы за свой счет, но все же ждет поддержки от городских властей. По результатам прошлогоднего опроса портала VL.ru, большинство читателей (73,2%) высказалось за то, чтобы вернуть Русалку на место. 19,3% считают, что доставать морскую деву с морского дна бессмысленно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: владивосток  скульптура 



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