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Во Владивостоке установят новую достопримечательность - "сухой" фонтан
Где именно его расположить - на набережной Спортивной гавани или на центральной площади Владивостока – определит народное голосование
Во Владивостоке будет установлен новый фонтан, который может стать новой городской достопримечательностью. Спонсором установки нового объекта выступил Сбербанк. Концепции размещения фонтанов в двух локациях города разработали архитекторы проектной мастерской Concrete Jungle.
Согласно концепции, фонтан будет «сухим». Преимущество такого сооружения в том, что он может трансформироваться: когда система включена – фонтан бьет из плоскости покрытия. При отключении территория может быть использована так же, как и общее пространство площади.
Первый предлагаемый вариант – разместить фонтан на центральной площади Владивостока. Его площадь составит 66 х 6 метров.
Вариант расположения фонтана на центральной площади Владивостока
Второе предложение – установить новый декоративный объект на набережной Спортивной гавани, на месте существующего фонтана с чашей. Его размер составит 25 х 23 метра.
Вариант расположения фонтана на набережной Спортивной гавани
Предполагается, что сооружение будет работать пять месяцев в году. Сухой фонтан предполагает свободный доступ к воде – в нём можно освежиться в жару, а с водой смогут играть дети.
При этом в выключенном состоянии объект будет незаметен, таким образом, появится свободное открытое пространство, которое может использоваться.
Голосование начинается сегодня, 23 октября, и продлится до 30 октября. Выбрать место размещения фонтана можно любым удобным способом: на официальном сайте администрации Владивостока в разделе «Опросы», на страницах мэрии в Instagram и «ВКонтакте», а также в разделе «Новости» на сайте VL.ru.
Фото с сайта yandex.ru
Газета "Золотой Рог", Владивосток
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