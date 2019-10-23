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Большой этнографический диктант пройдет во Владивостоке

23 Октября 2019, 13:09 | Приморье

Приморский музей имени В.К. Арсеньева станет одной из площадок проведения международной акции по оценке уровня этнографической грамотности населения во Владивостоке. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства. В России масштабная акция пройдёт уже четвёртый год подряд.

«Большой этнографический диктант» состоится 1 ноября во всех регионах нашей страны и за рубежом. Участниками акции могут стать жители России и других государств, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Возрастных ограничений нет. Диктант будет включать 30 вопросов. Из них 20 общих и 10 – региональных, уникальных для каждого субъекта. На выполнение заданий участникам предоставят 45 минут. Максимальная сумма баллов за ответы на все вопросы – 100.

Для тех, кто по каким-либо причинам не сможет проверить свои знания на региональных площадках, на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» организуют онлайн-тестирование с 1 по 4 ноября. Здесь же 10 ноября опубликуют правильные ответы, а 12 декабря – индивидуальные результаты.

Во Владивостоке 1 ноября акция пройдёт, в том числе, в Главном корпусе Приморского музея (ул. Светланская, 20). Начало в 11:00. Участие бесплатное. Список всех площадок проведения диктанта опубликован здесь.

Досье "Золотого Рога": «Большой этнографический диктант» проводится с целью оценки знаний граждан о народах, проживающих в Российской Федерации. Акция поспособствует укреплению межнационального мира, гармонизации межэтнических отношений, а также привлечению внимания к этнографической науке. В прошлом году в мероприятии приняли участие 392 тысячи человек на 4567 площадках в России и за рубежом. Организаторами диктанта выступают Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики. Партнёр акции – Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество).


Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Большой этнографический диктант  культура  история  музей 



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