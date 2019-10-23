Прапорщик, с которого всё и началось…

Круглый стол, посвященный установке памятника прапорщику Комарову, обозначил проблему увековечивания памяти выдающихся земляков

и исторических событий во Владивостоке

В следующем году Владивосток отметит свое 160-летие. Между тем, памятник его первостроителю - прапорщику Николаю Васильевичу Комарову, под командованием которого солдаты, высадившиеся на берег с транспорта «Манчжур» построили на берегу бухты Золотой Рог первые дома военного поста, а впоследствии города, так и не установлен. Дискуссия об исторической личности и возможном памятнике, разгораясь и затухая, продолжается уже более 20 лет.

Инициативная группа жителей улицы Прапорщика Комарова считает, что пришло, наконец, время ликвидировать историческую несправедливость и увековечить память первостроителя Владивостока. Круглый стол в редакции газеты «Золотой Рог» состоялся по инициативе этой группы. К разговору были приглашены краеведы, члены секции экскурсоводов Общества изучения Амурского края (Приморского отделения Российского географического общества), историки, представители городской власти.









Елена Васильевна СОБОЛИВСКАЯ, член Приморского отделения Российского географического общества (ОИАК), напомнила историю вопроса:





- В свое время адмирал Константин СИДЕНКО предлагал установить памятник. Надо заметить, что существует несколько эскизов памятника, в том числе, макет скульптора Эдуарда БАРСЕГОВА, интерес к личности первостроителя не утихает, хотя в разное время были выступления и противников этого проекта, а также ряд публикаций, смысл которых можно определить заголовком одной из них - «Прапорщику Комарову отказать».

Но сегодня люди, вникающие в глубину исторического контекста, посвящают Николаю Васильевичу Комарову стихи, поэмы, картины. Понимая значимость его личности, не вдаваясь в детали морального облика, многие владивостокцы склонны считать, что он заслуживает внимания.

Сегодняшний турист, который бывает и за рубежом, и в других городах России, знает, что прилично иметь скульптурную композицию, посвященную тем людям, которые не всегда имели высокий статус, но были у истоков. Прапорщик Комаров - как раз такой строитель. Он был представителем тех первых людей, которые взяли на себя груз строительства нового поста. В соседнем Китае маленький человек всегда превозносится вполне положительно, там есть скульптурные группы извозчику, торговцу, крестьянину, а в нашей стране принято ставить памятники высокопоставленным фигурам. И сейчас это стало очень заметно.

Людмила Александровна АРТЕМЬЕВА, жительница улицы Прапорщика Комарова, в своё время обратила внимание на сложившуюся ситуацию и создала инициативную группу по установке памятника. Она не смогла присутствовать здесь в силу недуга, но объединила жителей улицы, которые потрудились по крупицам исследовать весь хронологический ряд событий и увидели некоторые бреши. Оказывается, дискуссия на предмет – ставить памятник или не ставить памятник - отошла на второй план. Сменилось поколение. Молодым важно знать, кто был первостроителем. В Омском училище, где обучался прапорщик Комаров в средине XIX века, до отправки к восточным границам России, знают его как историческую личность.

Единомышленники основным аргументом выставляют один довод, который нельзя игнорировать - мнение властей города, выраженное в решении городской думы 1880 года, когда имя Комарова было присвоено одной из улиц города.

Два года назад инициаторы написали письмо городским властям и получили ответ, что памятник может быть установлен на средства меценатов при соблюдении определенных юридических норм. В ответе говорилось, что предложение было рассмотрено на Совете по культуре и искусству при главе города, поддержана установка памятника или бюста прапорщику Комарову. Кроме того, было предложено для размещения два места. Одно – территория Политехнического колледжа, в начале улицы Прапорщика Комарова. Земельный участок юридически оформлен, Политехнический колледж не возражает, и такой немаловажный фактор - там есть возможность группе туристов свободно к нему подойти, можно организовать парковку для автобусов. Другое - непосредственно во дворе дома-инициатора. Надо заметить, что оно вызвало немалое удивление инициаторов, ведь личность, о которой идет речь, все-таки не дворового масштаба.

Мы разговаривали с несколькими скульпторами, они готовы взяться за работу, предложить эскизы, но ждут того момента, когда будет полное понимание, что памятник будет установлен в определенном месте. Кроме того, поскольку администрация в своих письмах неоднократно указывала, что бюджетных средств на это нет, мы нашли спонсоров, которые готовы поучаствовать в финансировании работ, но, опять-таки, они ждут того исторического момента, когда вся заинтересованная общественность скажет – выбираем это место и готовы памятник установить. Да и многие простые жители готовы направить свои денежные средства на специальный счет, открытый для сбора средств на памятник.

Было также предложение обратиться к администрации города, которая начнет реконструкцию стелы транспорту Маньчжур на Корабельной набережной, чтобы вписать памятник, бюст или барельеф в общую композицию. Если искать какие-то другие земельные участки, то оформление может занять не один год. Что касается территории колледжа, то с директором разговор был, они не возражают.

Эдуард Юрьевич СМИРНОВ, председатель Приморского отделения Российского военно-исторического общества:

- Бумага есть, что им разрешено, и они готовы установить этот памятник? Это не простой вопрос, потому что потом начинаются проблемы на первом этапе.







Е. В. Соболивская:

- Мы сейчас собрались для того, чтобы принципиально озвучить, где памятник Комарову можно устанавливать. Если мы решаем, что территория Политехнического колледжа подходит, то идем официальным путем и запрашиваем все инстанции, вплоть до Москвы, получаем разрешение и начинаем работать со скульптором и со спонсорами. Что касается установки мемориальной доски (барельефа), то два собственника зданий на ул. Прапорщика Комарова дали предварительное согласие.

Владимир Викторович ЗОРИН, председатель ТСЖ «Кирова,18»:

- Инициативная группа жителей нашего дома с 2016 года поднимает этот вопрос. Было подготовлено письмо главе города. Тогда в ответе нас поблагодарили за такое патриотическое начинание, мол, поддерживаем, готовы сотрудничать… Я неоднократно ране встречался с представителями администрации, говорил, что нам нужен куратор от администрации, чтобы место для памятника было выбрано с учетом генерального плана города, гостевых маршрутов. Давайте найдем такое место, которое в перспективе позволило бы создать сквер имени Комарова, как сквер Почетных граждан. В администрации пообещали, но сегодня ситуация изменилась, пришли другие люди и все притормозилось. А у колледжа маловато пространства.

Людмила Николаевна КОРЧЕВСКАЯ, член секции экскурсоводов-краеведов Приморского отделения Российского географического общества (ОИАК):

- И автобусу там негде встать.

Елена Соболивская:

- Но мы и это место можем потерять. Когда в 2011 году вопрос установки памятника поднимал адмирал Сиденко, места было в достатке, а сейчас его нет по очень простой причине – город разделен, и уже определено, где федеральная, где муниципальная, где частная земля, у нас не остается выбора. Время течет, и земля «уходит».

Вы сказали «кураторство», но сейчас не нужно никакого кураторства, город в письме ответил - делайте все сами и несите нам кадастровые документы. Если мы сейчас не согласимся на этот лоскуток, потеряем и его, и к 160-летию города ничего поставить не сумеем.

Ирина БАРАННИК, обозреватель газеты «Золотой Рог»:

- Никогда не было предложений поставить бюст в сквере Почетных граждан? Понятно, прапорщик Комаров - не почетный гражданин, но один из первостроителей...

В. В. Зорин:

- Было такое предложение, но тогда сказали, что этот сквер имеет определенный статус, ставить там нельзя.

Э.Ю. Смирнов:

- На сегодняшний день у нас рассматривается на различных площадках несколько памятников: адмиралу Завойко, корвету «Гридень», крейсеру «Рюрик», графу Игнатьеву и еще ряд других… Кто-то продвинулся до этапа эскизного проекта, кто-то решает вопрос с землей. Так, Министерство обороны поддержало идею увековечивания памяти крейсера «Рюрик» и корвета «Гридень» на 33 причале, там определенные процессы идут.

В свое время, когда мы занимались бюстом царю Николаю Второму в Покровском парке, я пришел к Владыке Вениамину, рассказал – он поддержал. Мы подписали бумаги и лишь потом заказали бюст. То же самое надо решать и с памятником прапорщику Комарову, документы на земельный участок должны быть абсолютными, без оформления земли этот вопрос не решить.

Л. Н. Корчевская:

- Все-таки первым вариантом надо рассматривать вопрос включения памятника прапорщику Комарову в композицию у стелы транспорту «Манчжур», по этому вопросу можно обратиться в администрацию. Первым вариантом надо рассмотреть этот, на Корабельной набережной. Все остальные площадки этой проигрывают.

Анатолий Федорович ЛОПАТИН, член совета ветеранов бригады пограничных сторожевых кораблей, капитан первого ранга в отставке, капитан дальнего плавания:

- Неужели в ходе предстоящей реконструкции там нельзя сделать барельеф Комарова, как это сделано на памятнике Г.И. Невельскому?

Сколько экскурсий в день бывает у стелы транспорту «Манчжур»! И почти каждый раз находится кто-то, корейский, китайский, японский турист или наш соотечественник, который спрашивает: «А где памятник первостроителю города Владивостока?». У нас нет на него ответа. Мы и сами вновь и вновь задаем вопрос тем, кто развивает Владивосток как туристический центр - неужели нельзя его поставить? Или хотя бы сделать его портрет в виде барельефа?

Э.Ю. Смирнов:

- Даже дерево посадить рядом нельзя - объект культурного наследия России, охраняется законом.

Олег Борисович НАГОРНЫЙ, директор ФГБУ «Управление «Приммелиоводхоз»:

- Я руководитель федерального учреждения, которое расположено на улице Прапорщика Комарова. Размещение памятника, стелы, бюста – какое будет принято решение – поддерживаю. Но сквер у колледжа, о котором идет речь, далек от всех наших туристических маршрутов. Место там тесное, вечные пробки. Я бы этот вариант вообще не рассматривал. Но если будет принято решение, есть абсолютно законный путь оформления земли, он немножко тернистый со всей федеральной собственностью, но оформить участок можно, написать письмо, собрать документы и получить положительное решение. Дело святое, думаю, пойдут навстречу.

Вообще, нужно пробивать, возможно, это субъективно и дискуссионно, место на Корабельной набережной, где у нас стела, там, где он причалил и первый раз ступил на землю. Это городская территория, и я не могу понять, почему они не могут согласовать размещение памятника на своей же территории? Если будет проводиться реконструкция этого архитектурного комплекса к 160-летитю Владивостока, то нужно воспользоваться моментом, чтобы вписать памятник Комарову и закрепить законодательно.

Дальше по побережью Золотого Рога - частная территория, Набережная Цесаревича, там полно свободного места. Собственник - Дальзавод, возможно, стоит попытаться договориться с ними. Не знаю, в какие кабинеты нужно стучаться, у меня нет практики решения таких вопросов, но я готов подключаться.

- Марина Сергеевна ИВЛЕВА, заместитель начальника управления по работе со СМИ администрации города Владивостока:

- Во-первых, хочу поблагодарить инициативную группу, вы молодцы. Очень жаль, что нет возможности заниматься этим вопросом всерьез администрации города, но то, что создана инициативная группа, которая занимается конкретной работой, очень хорошо.

Место установки памятника, безусловно, важный вопрос. Но, на мой субъективный взгляд, территория колледжа для этого не удачна - тесно, нет удобных подъездов. И искать место нужно в содружестве с профессионалами – архитекторами и скульпторами. Работаю в администрации города довольно долго и вместе с нашим управлением градостроительства своей душой установила довольно много памятников. Работая с этими людьми, я видела, как они шаг за шагом обходили город в поисках конкретного места, именно скульптор с архитектором. В таком содружестве на улицах Владивостока появились памятники Анне Щетининой, актеру Бриннеру, Солженицыну, Чехову и другим. Каждый из них - не просто постамент и скульптура, это целая среда. И это очень важно, чтобы скульптор вместе с опытным архитектором нашли именно такую площадку.

Второе. Неплохо бы на этапе работы устроить конкурс эскизов либо проектов, потому что публичное пространство за последние пять лет абсолютно изменилось. И если памятник появится без публичного обсуждения, горожане его могут не полюбить. Будут говорить - почему с нами не посоветовались? Этот человек может появиться где-нибудь на улице Светланской, на Спортивной набережной или на улице Комарова, ближе к Орлиной сопке, возможно, это будет и муниципальная земля. Например, в Адмиральском сквере установили памятник Илье Муромцу, это муниципальная земля.

Почему не очень желательно на Корабельной набережной, где стоит стела транспорту «Манчжур? Когда устанавливали там Солженицына, звучала мысль, что памятников там уже избыток, и не стоит делать их галерею...

Э.Ю. Смирнов:

- Еще раз прошу продумать эти моменты. И, самое первое, объединиться всем, кто занимается памятниками. Как бы там ни было, многие из нас – члены Русского географического общества. Все эти люди знакомы. Так что надо сообща обращаться в администрацию, писать бумагу, готовить группу, которая должна зайти в градостроительный совет именно по вопросам увековечивания памяти, топонимики и т.д.

И еще один момент. Вот были предложения по набережной Цесаревича. Докладываю, у нас по набережной было много всяких проектов, все эти предложения отправляются г-ну СЕЧИНУ, в Роснефть, и на все до одного объекта пришли отрицательные ответы. Ни одной пяди земли они никому не хотят отдавать. Поэтому собственник земли должен быть не в виде министерства или крупной корпорации, с ними договориться очень сложно.

В.В. Зорин:

- Лучший вариант – муниципальная земля.

И.С. Баранник:

- К кому можно обратиться в администрации города, чтобы могли помочь в поиске муниципальной земли?

М.С. Ивлева:

- Поиск подходящего земельного участка – это работа архитектора, скульптора, мецената. В администрации Владивостока есть совет по культуре, и он регулярно собирается и обсуждает очень много инициатив об установке памятников разных общественных организаций и просто граждан города. Совет по культуре рассматривает инициативу принципиально, что такой-то памятник можно было бы установить в городе Владивостоке. В поиске места могут помочь в управлении градостроительства и архитектуры мэрии. Но гораздо более действенна инициатива авторов проекта.

Э.Ю. Смирнов:

- Это инициативы. А вот чтобы спланировать данную работу и постепенно двигаться дальше, такого нет.

М.С. Ивлева:

- Потому что это работа гражданского общества, меценатов, спонсоров, а не бюджета и администрации города. В последние несколько лет практически все памятники во Владивостоке были установлены на средства спонсоров: графу Н.Н. Муравьеву-Амурскому, Юлу Бриннеру, Элеоноре Прей, А.И. Солженицыну, олимпийскому чемпиону Ощепкову, А.П. Чехову и другим. Но - при активной организационной поддержке администрации Владивостока.

Э.Ю. Смирнов:

- И очень важно зарезервировать земельные участки под увековечивание памяти исторических событий и персонажей города, чтобы в самых красивых местах, вдоль уреза воды бухты Золотой Рог, например, не появились непонятные торговые центры и тому подобное.

…Подводя итоги, участники круглого стола решили, что земельный участок для установки памятника Комарову возле Политехнического колледжа не подходит, поиск необходимо продолжить. А к 160-летию Владивостока - установить мемориальную доску на одном из зданий по улице Прапорщика Комарова и обратиться в администрацию города с предложением о включении памятника (барельефа) прапорщику Комарову в мемориальный комплекс транспорту «Манчжур» на Корабельной набережной при его возможной реставрации.

Согласились с предложением объединяться всем инициативным группам по увековечиванию памяти наших земляков и также обратиться в администрацию города (или края) с предложением включить представителей этого нового объединения в градостроительный совет, а также зарезервировать в генеральном плане города земельные участки под те или иные памятники.

P.S

Когда готовился этот материал, стало известно, что освободился земельный участок по адресу: ул. Верхнепортовая, 41, где был снесен барак. Рядом расположены деревья и зеленые насаждения. По мнению членов инициативной группы, место довольно удачное для планировки сквера имени Комарова, есть возможность организовать парковку для туристических автобусов. Инициативная группа подготовила письмо на имя мэра, а также готова принять помощь, и советом, и делом, от всех неравнодушных жителей города.

На фото: Участники круглого стола, который состоялся в редакции газеты «Золотой Рог» были единодушны: памятнику прапорщику Комарову во Владивостоке - быть!

Автор фото - Марина Божко