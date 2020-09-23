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"Мумий Тролль" загнал людей в холодную воду
Акция легендарной рок-группы подтолкнула пловцов к экстремальному марафону
Тестовый заплыв уникального проекта «Обними Россию: Владивосток - Калининград» прошел в акватории залива Петра Великого. Шесть пловцов-экстремалов ранним утром преодолели пять километров через пролив Босфор Восточный, встретили рассвет прямо в море и финишировали на берегу набережной кампуса Дальневосточного федерального университета в бухте Аякс.
Участники заплыва - трое пловцов из Приморья и трое представителей команды X-Waters - крупнейшей российской организации мировой серии заплывов на открытой воде: через Керченский пролив, озера Селигер и Байкал, Которский залив в Черногории, Севан в Армении и многих других - стартовали в 6.30 часов утра с полуострова Назимова. Они благополучно преодолели весь маршрут, проплыв пролив Босфор Восточный под самым длинным в мире вантовым мостом на Русский остров, и завершили дистанцию через два часа в бухте Аякс.
По словам руководителя мировой серии заплывов Александра БАЗАНОВА, главная идея проекта - соединить одни из самых удаленных друг от друга городов на карте России.
«Мы планируем встретить восход во Владивостоке. Затем всей командой после заплыва погрузимся в самолет и полетим с пересадкой в Москве в Калининград, где проводим закат. Все это мы хотим сделать за один день, который для нас продлится 32 часа. Этот проект мы назвали “Обними Россию”. Такая акция проводится впервые, мы вдохновились ивентом рок-группы “Мумий Тролль”, которая таким образом проводила концерт в один день в этих же двух городах. Если технически это удастся реализовать, то в следующем году мы проведем эту акцию в более крупном масштабе», - рассказал Александр Базанов.
Приморские последователи плавания в открытой воде поддержали проект. Многокилометровые заплывы в регионе проводятся регулярно. Неоднократно также Приморье становилось площадкой проведения всероссийских и международных марафонов в открытой воде.
Проект «Обними Россию: Владивосток - Калининград» планируют провести в Приморье в сентябре 2021 года. Суммарная дистанция заплыва составит 7300 метров, что символизирует расстояние между Владивостоком и Калининградом по прямой - 7300 километров.
Как отметил министр физической культуры и спорта Приморского края Жан КУЗНЕЦОВ, проведение таких крупных мероприятий, в которых смогут принять участие и приморцы, и жители из других регионов России, а также иностранные гости, популяризуют спорт и здоровый образ жизни.
«Этот проект объединит любителей плавания из разных стран мира и способствует развитию внутреннего и въездного туризма, а также созданию благоприятного имиджа нашей страны как лидирующего центра развития массового спорта», - подчеркнул глава регионального спортивного ведомства.
На фото: Заплыв «Обними Россию» соединит Приморье и Калининград.
Фото Primorsky.Ru
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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