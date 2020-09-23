Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Чайки не к месту
Арт-объект из десяти металлических птиц пополнит и без того богатую галерею памятников на Корабельной набережной Владивостока
Есть такая примета: если вокруг вас много памятников, вы находитесь на кладбище. Поэтому логикой благоустройства должна определяться какая-то достаточность такого рода объектов, чтобы в городской среде не было излишнего скульптурно-мемориального перебора.
А он, этот перебор, к сожалению, имеется. Например, комплекс Борцам за власть Советов сегодня плотно конкурирует на главной площади Владивостока с мемориальной стелой «Владивосток - город воинской славы». Вариант размещения стелы на полуострове Назимова, с устройством там парка, который в свое время предлагался специалистами, был отвергнут, хотя на размещении стелы на Назимова настаивал лично мэр. Но приказ Москвы был короток и четок. Зато по поведению туристов заметно, что высокохудожественные «борцы за власть» им интереснее консервативной стелы. А так не должно быть, потому что оба эти объекта представляют высокую историческую и культурную ценность, и разумное их размещение могло бы поделить внимание к ним как-то более справедливо.
В какой-то степени перебор уже чувствуется и на нескольких сотнях метрах улицы Корабельной набережной, примыкающих к центральной площади города, где в настоящее время имеются мемориальный комплекс «Красный вымпел», комплекс Боевая слава Тихоокеанского флота с подводной лодкой С-56, памятник первостроителям Владивостока, памятник морякам-подвод- никам всех поколений и памятник писателю Солженицыну, который многие горожане предлагают снести в силу спорности его творчества и политических воззрений. И в эту мемориальную «кашу» недавно решено добавить еще и арт-объект из десяти бронзовых чаек.
Уже 23 сентября, в среду, должны пройти торги, на которых управлением дорог и благоустройства администрации города определится подрядчик, который в течение 25 дней со дня заключения контракта должен будет изготовить скульптуру и за следующие пять дней - смонтировать ее. Сама по себе композиция должна будет состоять из десяти бронзовых чаек, которые будут установлены на гранитном парапете Корабельной набережной. Вес каждой чайки будет составлять около 40 килограммов, длина - около 43, а ширина в размахе крыльев - до 120 сантиметров. К парапету эти чайки будут крепиться анкерными креплениями на их лапах. Четыре из них должны стоять, две - держать крылья вверх, две - что-то показывать раззявленным клювом и еще две должны быть сидящими на воде, то есть - на парапете. Все это обойдется городской казне в 2 550 000 рублей.
Надо отметить, что логика решения по композиции «Чайки» горожанам показалась непонятной, что уже ясно по мнениям на форумах. Например, зачем этот объект размещать на набережной, если вот они - в натуре летают здесь над головами и кричат. Другое замечание, что эти чайки смотрелись бы лучше из золота, и это было бы приятнее тем злодеям, которые воровали бы их с Корабельной набережной, как обворовывали в прошлом памятник Невельскому, регулярно лишавшемуся части своей бронзы.
Другое мнение - что чаек надо делать из «люминия», потому что у этого металла более «чаечный» цвет, и такое решение может сэкономить городу деньги, которых не хватает сегодня ни на благоустройство, ни на ликвидацию последствия последних стихий. Есть мнение, что такие фигуры вообще можно делать из прочного пенопласта. Тогда потеря даже нескольких из них в деньгах будет ничтожна. А в бронзе сегодня было бы актуальнее сделать не чаек, а морячку, ожидающую из плаваний своих мужчин, то есть отца, мужа и сыновей, либо - игрока «Луча».
Кто-то замечает, что надо как-то водворить на место в Пушкинский сквер бюст поэта, который убирался на время строительства моста. Конечно, если бюст еще цел, а не стибрен и не сдан на металл…
Что же касается арт-объекта «Чайки», то, похоже, решение принято без учета общественного мнения. И это весьма прискорбно.
На фото: Корабельная набережная Владивостока просто перенасыщена различными скульптурными объектами, тогда как в других частях города, потенциально не менее привлекательных, их днем с огнем не сыщешь.
Фото Евгении ПРИЙМАК.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Чайки не к месту
- Любимая собака губернатора Приморья погибла на железной дороге
- Киберволонтеры распутывают паутину лжи про коронавирус
- Труд волонтеров оценили по достоинству
- Командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц поздравил личный состав и ветеранов ТОФ с Днем ВМФ
- Жители и гости Приморья смогут присоединиться онлайн к празднованию Дня ВМФ
- Жители Владивостока разбирают бездомных кошек
- Купальный сезон стартовал в Приморье
- Бизнес-гороскоп: Рыбам удастся поплавать в деньгах
- Константин Шестаков: "Я буду отдыхать в Приморье"
Новости раздела
- Чайки не к месту
- "День знаний" с песнями и танцами
- Приморцы переходят на личности
- Во Владивостоке откроют благоустроенный Жариковский сквер
- "Благое дело": Инклюзивный творческий фестиваль состоялся во Владивостоке
- Россия прекращает вывозные рейсы
- Приморью направили 1,6 млрд рублей на новую демографическую выплату
- Пять щенков породы акита-ину губернатор Приморья передал в новые семьи
- Памятник летчику Николаю Острякову установлен во Владивостоке
- Республика Корея передала партию гуманитарной помощи приморской больнице
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вирус никуда не ушел
- Якутия не хочет уступать крылья Сахалину
- Проект для дважды упорных
- Рыбаков повернули к верфям
- В России изменились правила въезда в страну
- Олег Кожемяко вмешался в медицинский беспредел в Дальнегорске
- Подсели на ежа
- "Царское" судно в Приморье отправили на испытания
- Новые палки в колеса бизнеса
- Приморская ГРЭС проходит реновацию