Чайки не к месту

Арт-объект из десяти металлических птиц пополнит и без того богатую галерею памятников на Корабельной набережной Владивостока

Есть такая примета: если вокруг вас много памятников, вы находитесь на кладбище. Поэтому логикой благоустройства должна определяться какая-то достаточность такого рода объектов, чтобы в городской среде не было излишнего скульптурно-мемориального перебора.

А он, этот перебор, к сожалению, имеется. Например, комплекс Борцам за власть Советов сегодня плотно конкурирует на главной площади Владивостока с мемориальной стелой «Владивосток - город воинской славы». Вариант размещения стелы на полуострове Назимова, с устройством там парка, который в свое время предлагался специалистами, был отвергнут, хотя на размещении стелы на Назимова настаивал лично мэр. Но приказ Москвы был короток и четок. Зато по поведению туристов заметно, что высокохудожественные «борцы за власть» им интереснее консервативной стелы. А так не должно быть, потому что оба эти объекта представляют высокую историческую и культурную ценность, и разумное их размещение могло бы поделить внимание к ним как-то более справедливо.

В какой-то степени перебор уже чувствуется и на нескольких сотнях метрах улицы Корабельной набережной, примыкающих к центральной площади города, где в настоящее время имеются мемориальный комплекс «Красный вымпел», комплекс Боевая слава Тихоокеанского флота с подводной лодкой С-56, памятник первостроителям Владивостока, памятник морякам-подвод- никам всех поколений и памятник писателю Солженицыну, который многие горожане предлагают снести в силу спорности его творчества и политических воззрений. И в эту мемориальную «кашу» недавно решено добавить еще и арт-объект из десяти бронзовых чаек.

Уже 23 сентября, в среду, должны пройти торги, на которых управлением дорог и благоустройства администрации города определится подрядчик, который в течение 25 дней со дня заключения контракта должен будет изготовить скульптуру и за следующие пять дней - смонтировать ее. Сама по себе композиция должна будет состоять из десяти бронзовых чаек, которые будут установлены на гранитном парапете Корабельной набережной. Вес каждой чайки будет составлять около 40 килограммов, длина - около 43, а ширина в размахе крыльев - до 120 сантиметров. К парапету эти чайки будут крепиться анкерными креплениями на их лапах. Четыре из них должны стоять, две - держать крылья вверх, две - что-то показывать раззявленным клювом и еще две должны быть сидящими на воде, то есть - на парапете. Все это обойдется городской казне в 2 550 000 рублей.

Надо отметить, что логика решения по композиции «Чайки» горожанам показалась непонятной, что уже ясно по мнениям на форумах. Например, зачем этот объект размещать на набережной, если вот они - в натуре летают здесь над головами и кричат. Другое замечание, что эти чайки смотрелись бы лучше из золота, и это было бы приятнее тем злодеям, которые воровали бы их с Корабельной набережной, как обворовывали в прошлом памятник Невельскому, регулярно лишавшемуся части своей бронзы.

Другое мнение - что чаек надо делать из «люминия», потому что у этого металла более «чаечный» цвет, и такое решение может сэкономить городу деньги, которых не хватает сегодня ни на благоустройство, ни на ликвидацию последствия последних стихий. Есть мнение, что такие фигуры вообще можно делать из прочного пенопласта. Тогда потеря даже нескольких из них в деньгах будет ничтожна. А в бронзе сегодня было бы актуальнее сделать не чаек, а морячку, ожидающую из плаваний своих мужчин, то есть отца, мужа и сыновей, либо - игрока «Луча».

Кто-то замечает, что надо как-то водворить на место в Пушкинский сквер бюст поэта, который убирался на время строительства моста. Конечно, если бюст еще цел, а не стибрен и не сдан на металл…

Что же касается арт-объекта «Чайки», то, похоже, решение принято без учета общественного мнения. И это весьма прискорбно.

На фото: Корабельная набережная Владивостока просто перенасыщена различными скульптурными объектами, тогда как в других частях города, потенциально не менее привлекательных, их днем с огнем не сыщешь.

Фото Евгении ПРИЙМАК.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.