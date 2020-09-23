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"День знаний" с песнями и танцами
Во Владивостоке на улице Гризодубовой, 53 прошло торжественное открытие детской площадки. Так как завершение строительства совпало с началом учебного года, его было решено назвать «День знаний», но день получился очень необычным.
В полдень на детской площадке около дома № 53 по улице Гризодубовой собрались жители окрестных домов - взрослые и дети.
Ровно в 12 часов на площадке заиграла музыка, дети подтянулись к центру площадки, к ребятам вышли «волшебные тролли». Праздник начался.
Детская площадка построена в рамках губернаторской программы благоустройства «1000 дворов». Благодаря этой программе на месте старых, обветшалых качелей и песочниц появился новый детский городок с горками, тренажёрами, спортивными стенками, каруселями и прочим.
«Людям потребовалось около года на подготовку, чтобы появилась эта площадка. Благодаря инициативе секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» и губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО, работе администрации Владивостока, депутатов и управляющей компании, мы воочию сегодня видим результат. Отличный проект получился, это настоящий праздник для всего микрорайона, ведь раньше детям негде было играть, а сейчас появилась отличная возможность встречаться с друзьями на площадке, на свежем воздухе», – отметил секретарь Владивостокского отделения партии «Единая Россия», депутат Законодательного собрания Приморского края Александр ЩЕРБАКОВ.
По словам депутата, специалисты уже работают над тем, чтобы в будущем рядом с детской площадкой появились и спортивные тренажёры для жителей микрорайона. Сейчас на участке пустырь, огороженный забором, но уже в ближайшее время ситуация изменится, и там появятся новые, качественные объекты инфраструктуры.
«Все объекты сделаны с нуля. Здесь очень хорошее покрытие – это российская плитка, на ней можно спокойно бегать и прыгать, всё безопасно. Формы все тоже хорошие, российского производства, жильцы их выбрали сами, поэтому всё хорошо. Губернаторская программа «1000 дворов» идёт на ура. Будем планировать на следующие годы», – рассказал начальник управления содержания жилищного фонда администрации г. Владивостока Григорий ПЕЙХВАССЕР.
Праздник начался с награждения жителей и активистов микрорайона, ведь они совместно с депутатами разрабатывали этот проект и теперь с радостью пожинают плоды своих трудов. Среди поздравителей – заместитель гендиректора ООО «Дальневосточный флот» Владислав ЯСИН, который выразил уверенность, что новая площадка объединит людей всего микрорайона.
Ранее жители обращались к депутату городской думы Владивостока Людмиле ТАРАН с просьбой помочь попасть в программу «1000 дворов», и в итоге проект обрёл жизнь в короткие сроки.
«Жители обратились ко мне, нужно было помочь в оформлении документов по программе «1000 дворов». Я им помогла. Они хотели асфальт во дворе – его сделали, очень красивый, асфальтировали всю территорию. Жильцы 53 дома подали заявки на детскую и спортивную площадку, и они попали в эту программу. Спортивная площадка будет позже, а асфальт и детская площадка уже готовы. Хочется отметить слаженную работу советов домов 51, 53 по улице Гризодубовой, управляющей компании «Регион ЖКХ», администрации Владивостока, которые очень активно нам помогли на всех этапах реализации проекта», – отметила Людмила Таран.
Но главный показатель успеха в работе – радость детей, тех, для кого это создавалось. Праздничная программа длилась около часа, но сам праздник продолжился и после того, как музыка стихла. Музыку вытеснил звонкий детский смех, когда ребята начали вовсю «тестировать» новые карусели.
На фото: На мероприятии звучала музыка, танцы, песни, была организована детская программа.
Фото автора
Артур МУРАВЬЕВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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