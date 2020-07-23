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Жители Владивостока разбирают бездомных кошек
Благотворительная выставка-раздача котят и кошек прошла в парке Минного городка во Владивостоке
На выставке бесплатно раздавали всем желающим спасенных животных.
Такие акции проходят раз–два в месяц. «Находим котов на улицах, в подъездах, выхаживаем, забираем на передержки, приводим в порядок, животные обязательно проходят обследование в клиниках», - поделился с газетой «Золотой Рог» один из организаторов выставки, рассказав корреспонденту подробности мероприятия.
- Сколько участников обычно собирает выставка?
- На прошлой неделе был рекорд за все годы по количеству участников - около 100 человек. Летний период вообще наиболее активный в этом отношении. Зато зимой, как правило, очень мало животных, так как в холодный сезон рождаемость котят очень низкая. Например, до карантина в феврале было всего 13 кошек представлено.
- Много ли животных удается пристроить?
- По-разному. Это зависит от многих факторов. Большое влияние оказывает сезонность. Например, на прошлой выставке удалось приютить 34 животных. Но если говорить о средних цифрах, то удается отдать в надежные руки 25-35 котов за одно мероприятие. В зимнее время намного легче пристроить животных нежели летом.
- Какие котята наиболее востребованные? Бывают ли породистые?
- В основном у нас беспородные коты, редко бывают породистые. Но, например, на прошлой выставке с нами был черный бобтейл. Хорошо берут малышей, взрослых котов не так охотно. Если смотреть по окрасу, то беленькие и рыжики разлетаются в первую очередь. Также в приоритете пушистики. К сожалению, с серенькими туговато.
- Кто чаще берет животных?
- Приходят и пожилые люди, и средних лет, и молодые семьи. Если семьи с детьми, то с ребенком проводится беседа, чтобы за котенком был должный уход, не мучили и не тискали животного. Котята и взрослые коты требуют гуманного отношения. И родители должны следить за этим. На выставку все животные приезжают привитые, со справками о том, что они здоровы. По мере того, как котята растут, в 7-8 месяцев обязательно требуем стерилизацию. А если кошка переросла этот возраст, то на выставку она обязательно приезжает стерилизованной.
Фото автора
Александра ЧЕРВОНЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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