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Жители и гости Приморья смогут присоединиться онлайн к празднованию Дня ВМФ
День Военно-морского флота отметят в воскресенье, 26 июля, в Приморье. По традиции праздничные мероприятия в честь профессионального праздника офицеров и моряков проходят во всех портовых городах России, в том числе во Владивостоке, Севастополе, Кронштадте, Астрахани, Калининграде, Новороссийске, Североморске и Балтийске.
Самые яркие моменты праздника жители Приморья смогут посмотреть в прямом эфире на ведущем региональном телеканале – «ОТВ-Прим». Включения состоятся в дневное и ночное время.
«В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в нашей стране запрещены массовые мероприятия. Однако каждый сможет почувствовать себя гостем на этом замечательном празднике, просто включив телевизор. Прямые эфиры с места действия 26 июля запланированы на краевом телеканале “ОТВ-Прим” с 9.50 до 14.00 и с 21.00 до 22.10. Кроме того, желающие смогут “присоединиться” ко Дню ВМФ в официальных аккаунтах Правительства Приморья в социальных сетях», – уточнила глава департамента информационной политики края Елена Бурмистрова.
Праздничная программа Дня ВМФ во Владивостоке начнется с Парада кораблей Тихоокеанского флота в бухте Золотой Рог. Торжественное мероприятие продлится с 10.00 до 11.00. При этом на 10.17 запланировано поздравление личного состава на борту крейсера «Варяг».
С 11.00 до 12.30 на Набережной Цесаревича состоится праздничный концерт Ансамбля песни и пляски ТОФ.
С 13.00 до 14.00 при благоприятных погодных условиях запланировано авиационное шоу с исполнением групповых фигур высшего пилотажа авиационной группой Военно-воздушных Сил Российской Федерации «Русские Витязи».
С 13.00 до 20.00 на Набережной Цесаревича будут вестись трансляции тематических песен под видеоряд о боевой подготовке флота.
С 21.00 до 22.00 на большом плавучем экране напротив Набережной Цесаревича включат трансляцию концерта военного оркестра штаба Тихоокеанского флота.
С 21.00 до 22.00 также запланировано к показу феерическое световое шоу в исполнении катеров Тихоокеанского флота. Представление развернется на территории акватории бухты Золотой Рог.
С 21.50 до 22.00 приморцев ждет еще одно масштабное музыкально-световое шоу – грандиозный фейерверк в честь 75-летия Великой Победы под аккомпанемент военных песен. В частности, прозвучат такие композиции, как «Священная война», «Вечер на рейде», «Смуглянка», «Эх, дороги» и другие тематические произведения. Всю пиротехнику разместят на территории Владивостокского морского рыбного порта по линии протяженностью около 250 метров напротив центральной площади Владивостока, откуда откроются лучшие виды на происходящее. Высота салюта также составит 250 метров.
«Для аудиосопровождения фейерверка подготовлена специальная фонограмма, ритмический рисунок которой подчеркивает световую визуализацию. В основе – песни, написание которых исторически соответствует периодам Великой Отечественной войны: накануне – 1940 год, начало войны – 1941-й, кровавый – 1941-й, легендарный – 1942-й, переломный – 1943-й, наступательный – 1944-й и победный – 1945-й. Наблюдать за световым шоу жителям и гостям города мы рекомендуем с центральной площади Владивостока, виадука, который соединяет площадь и железнодорожный вокзал, а также территории парковки перед Правительством края – из этих точек откроются лучшие виды на происходящее», – подчеркнула и.о. директора департамента внутренней политики Приморья Ольга Ивченко.
Примечательно, что услышать музыкальное сопровождение фейерверка можно будет из любой точки города.
«Услышать песни военных лет во время красочного фейерверка смогут все приморцы. Музыку, которая сопровождает салют, в назначенное время включат на региональной радиостанции – Владивосток FM. Таким образом, и те, кто останется дома, и те, кто будет наблюдать световое шоу из своих машин, смогут насладиться хорошим звучанием песен, которые для всех нас давно стали по-настоящему любимыми и родными», – подчеркнула Елена Бурмистрова.
Кроме того, с 22.00 до 22.30 будут даны залпы с артиллерийских орудий в честь Дня Военно-морского флота России на Спортивной набережной.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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