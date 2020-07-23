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Во Владивостоке проверяют соблюдение масочного режима
23 Июля 2020, 14:38 | Приморье
В минувшую среду, 22 июля, во Владивостоке было составлено 46 административных материалов за нарушения масочного режима. Их выявили во время рейдов, которые организованы административными комиссиями совместно Росгвардией и полицией.
В управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации отметили, что в среду также прошло более тысячи разъяснительных бесед с горожанами о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции, проверено 296 предприятий торговли и 337 единиц общественного транспорта.
«Рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности», – отметили в управлении.
Сейчас во Владивостоке за соблюдением режима повышенной готовности следят 17 административных комиссий. Они работают в ежедневном режиме.
По последним данным, с начала эпидемии в Приморье выявлено 5 838 заболевших COVID-19, победили болезнь 4350 жителей края.
Фото - управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти
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