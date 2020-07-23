Во Владивостоке проверяют соблюдение масочного режима

В минувшую среду, 22 июля, во Владивостоке было составлено 46 административных материалов за нарушения масочного режима. Их выявили во время рейдов, которые организованы административными комиссиями совместно Росгвардией и полицией.

В управлении общественной безопасности и взаимодействия с органами власти городской администрации отметили, что в среду также прошло более тысячи разъяснительных бесед с горожанами о важности ношения масок и соблюдения социальной дистанции, проверено 296 предприятий торговли и 337 единиц общественного транспорта.

«Рассказываем гражданам и представителям бизнеса о том, что необходимо соблюдать меры предосторожности в связи с опасностью распространения коронавируса. В общественных местах обязательно нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Организации, осуществляющие работу, должны строго следить за выполнением установленных санитарных требований. В случае нарушений им грозят штрафы и приостановка деятельности», – отметили в управлении.

Сейчас во Владивостоке за соблюдением режима повышенной готовности следят 17 административных комиссий. Они работают в ежедневном режиме.

По последним данным, с начала эпидемии в Приморье выявлено 5 838 заболевших COVID-19, победили болезнь 4350 жителей края.

Фото - управление общественной безопасности и взаимодействия с органами власти