Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье
Инспекторы морского заповедника и сотрудники Национального научного центра устраняют последствия происшествия с катером «Владимир Касьянов»
О нештатной ситуации с катером «Владимир Касьянов», которая произошла 18 июля, газете "Золотой Рог" сообщили в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника.
18 июля катер «Владимир Касьянов», который является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, двигался в направлении Восточного участка Дальневосточного морского заповедника. В охранной зоне акватории заповедника в 14:28 в условиях сильного тумана и волнения на море судно налетело на камни Елизарова и получило повреждения. На борту находились семь человек.
В течение четверти часа информация об этом поступила руководству Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника (ННЦМБ ДВО РАН) и МЧС России по Приморскому краю. Были приняты своевременные меры по спасению людей. Первыми на помощь пришли инспекторы заповедника. Их грамотные действия позволили успешно доставить всех участников рейса сначала на кордон, а затем во Владивосток.
В ННЦМБ ДВО РАН был создан оперативный штаб для организации работ по очистке акватории и подъёму затонувшего судна для дальнейшей транспортировки его во Владивосток. Проводится внутреннее расследование обстоятельств ЧП.
На место инцидента прибыло судно Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Сотрудники взяли забор воды и установили факт разлива дизтоплива, однако тяжелые масла, представляющие особую угрозу морской среде, обнаружены не были. Пятно от выброса топлива площадью около 300 кв. м. в течение суток сместилось в северо-западном направлении.
Авария произошла в охранной зоне и саму акваторию заповедника не затронула.
Водолазная группа научного центра обследовала катер, ушедший на дно через несколько часов после аварии. Водолазы установили, что судно находится на глубине 12 метров, лежит на правом боку, зажатое между валунами. В корпусе обнаружены две пробоины.
Дальневосточный морской заповедник
Судно Национального научного центра морской биологии «Белуха» оперативно доставило к месту аварии эффективные сорбенты нового поколения, которыми было обработано пятно от выброса топлива. Волнение на море пока препятствует установлению боновых ограждений, предназначенных для предупреждения распространения нефтепродуктов по акватории.
На время шторма в минувшие выходные работы по очистке акватории и подъему судна ненадолго прервались. Катера укрылись в безопасной бухте. В спасательных мероприятиях принимают участие три судна ННЦМБ. Ситуацию контролирует эколог научного центра. Загрязнение локализовано в охранной зоне и не распространилось ни на акваторию заповедника, ни на побережье Хасанского района. Инспекторы морского заповедника и сотрудники Национального научного центра ведут ликвидацию последствий происшествия.
Фото и видео инспектора ДВ морского заповедника Сергея Минова и начальника охраны Олега Рыжикова. 23 июля, 17.00. Камни Елизарова.
Новости тематики
- Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье
- Повышенный режим готовности вводят в Приморье
- В Приморье 50 лучших журналистов сели за "парты" экологической школы "Живая тайга"
- В Приморье автолюбителей предупредили о возможности выхода леопардов на дорогу
- В Приморье более 50 очагов возгорания было ликвидировано на подступах к нацпарку
- Редчайшая птица мировой орнитофауны поселилась в Приморье
- "Крестница" Стивена Сигала преподнесла сюрприз
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- В Приморье только шесть пляжей официально открыты для купания
- Владивостокцы купаются в собственных фекалиях и мусоре
Новости раздела
- Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье
- Не попасть на удочку мошенников
- Не попасть на удочку мошенников
- Поддержать неравнодушных
- Нырнуть и восторгаться
- 12 летательных аппаратов примут участие в праздновании Дня ВМФ во Владивостоке
- Неравнодушных жителей Владивостока и Приморья просят сообщить о стихийных свалках
- Во Владивостоке круглосуточно устраняют последствия тайфуна Danas
- Повышенный режим готовности вводят в Приморье
- Сотрудники Tele2 во Владивостоке обучали пожилых людей новым технологиям
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- На открытии нового супермаркета во Владивостоке посетителям дарят подарки
- В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
- Для Камчатского края разработают программу развития туризма
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- В игорной зоне "Приморье" количество туристов увеличат до 1,2 млн в год
- Авиаполис "Янковский" утроит потенциал
- Скромные успехи опережающего развития
- Во Владивостоке стало бессмысленно покупать квартиры для сдачи их в наём
- Приморье выдает на-гора
- Более 4000 вакансий предприятий Дальнего Востока представлены на портале АРЧК ДВ