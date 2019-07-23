Потенциальная экологическая угроза ликвидирована в Приморье

Инспекторы морского заповедника и сотрудники Национального научного центра устраняют последствия происшествия с катером «Владимир Касьянов»

О нештатной ситуации с катером «Владимир Касьянов», которая произошла 18 июля, газете "Золотой Рог" сообщили в пресс-службе Дальневосточного морского заповедника.

18 июля катер «Владимир Касьянов», который является собственностью Национального научного центра морской биологии ДВО РАН, двигался в направлении Восточного участка Дальневосточного морского заповедника. В охранной зоне акватории заповедника в 14:28 в условиях сильного тумана и волнения на море судно налетело на камни Елизарова и получило повреждения. На борту находились семь человек.

В течение четверти часа информация об этом поступила руководству Дальневосточного морского биосферного государственного природного заповедника (ННЦМБ ДВО РАН) и МЧС России по Приморскому краю. Были приняты своевременные меры по спасению людей. Первыми на помощь пришли инспекторы заповедника. Их грамотные действия позволили успешно доставить всех участников рейса сначала на кордон, а затем во Владивосток.

В ННЦМБ ДВО РАН был создан оперативный штаб для организации работ по очистке акватории и подъёму затонувшего судна для дальнейшей транспортировки его во Владивосток. Проводится внутреннее расследование обстоятельств ЧП.





На место инцидента прибыло судно Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Сотрудники взяли забор воды и установили факт разлива дизтоплива, однако тяжелые масла, представляющие особую угрозу морской среде, обнаружены не были. Пятно от выброса топлива площадью около 300 кв. м. в течение суток сместилось в северо-западном направлении.

Авария произошла в охранной зоне и саму акваторию заповедника не затронула.

Водолазная группа научного центра обследовала катер, ушедший на дно через несколько часов после аварии. Водолазы установили, что судно находится на глубине 12 метров, лежит на правом боку, зажатое между валунами. В корпусе обнаружены две пробоины.

Дальневосточный морской заповедник

Судно Национального научного центра морской биологии «Белуха» оперативно доставило к месту аварии эффективные сорбенты нового поколения, которыми было обработано пятно от выброса топлива. Волнение на море пока препятствует установлению боновых ограждений, предназначенных для предупреждения распространения нефтепродуктов по акватории.

На время шторма в минувшие выходные работы по очистке акватории и подъему судна ненадолго прервались. Катера укрылись в безопасной бухте. В спасательных мероприятиях принимают участие три судна ННЦМБ. Ситуацию контролирует эколог научного центра. Загрязнение локализовано в охранной зоне и не распространилось ни на акваторию заповедника, ни на побережье Хасанского района. Инспекторы морского заповедника и сотрудники Национального научного центра ведут ликвидацию последствий происшествия.

Фото и видео инспектора ДВ морского заповедника Сергея Минова и начальника охраны Олега Рыжикова. 23 июля, 17.00. Камни Елизарова.