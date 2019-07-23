Поддержать неравнодушных

В Приморье активно развивается система грантов для социально ориентированных НКО

Несколько лет назад в своем Послании Федеральному Собранию президент России Владимир ПУТИН заявил о необходимости активного привлечения некоммерческих организаций в социальную сферу. Главная задача – превратить НКО в полноправных партнеров государства в оказании социальных услуг, как это уже сделано во многих странах мира, и тем самым способствовать улучшению качества жизни людей.

О том, как решить эту задачу в Приморье, на минувшей неделе говорили на ежегодном Форуме социально ориентированных некоммерческих организаций Приморского края. В ходе пленарного заседания и профильных секций неравнодушные приморцы обменялись опытом, а также получили информацию о возможностях получения грантовой поддержки социально значимых проектов. Помимо руководителей и активистов приморских НКО, в работе форума приняли участие представители органов власти, учреждений социальной сферы, образования, здравоохранения, культуры и спорта, а также федеральные и региональные эксперты.

Инициативу поощрят финансово

В этом году главной темой форума стала роль НКО в развитии территорий Приморья. Пленарная дискуссия, которая состоялась 19 июля в конференц-зале отеля «Азимут» во Владивостоке, была посвящена вопросам использования потенциала НКО Приморского края и развития институтов гражданского общества в регионе.





Первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА поблагодарила некоммерческие организации за реализацию проектов по оказанию помощи гражданам пожилого возраста, ветеранам, людям с инвалидностью, детям-сиротам, многодетным и приемным семьям, тем, кто, оказался в трудной жизненной ситуации. Она также отметила высокую активность приморских НКО в конкурсе Фонда президентских грантов, пожелав неравнодушным общественникам успехов в реализации своих проектов. Аналогичную систему грантовой поддержки полезных для общества инициатив сейчас выстраивают на краевом уровне.

- Мы видим, как увеличивается количество и качество ваших услуг и программ. Губернатор Олег КОЖЕМЯКО принял решение с 2019 года увеличить объемы финансовой поддержки НКО на конкурсной основе до 65 млн рублей. Это в несколько раз больше, чем выделялось раньше. Каждая организация может получить на реализацию своего проекта до 1 млн рублей, однако если проект будет носить массовый характер, объем гранта может быть увеличен, - проинформировала участников форума Вера Щербина, уточнив, что конкурсная комиссия уже приступила к рассмотрению заявок от НКО. Результаты конкурса планируется подвести в начале августа.

По словам директора департамента внутренней политики Приморья Даниила ГОНЧАРУКА, в перспективе подобная схема поддержки «социальных» НКО может быть выстроена и на уровне муниципальных образований. «Пробным шаром» в этом направлении стал конкурс среди ТОСов (территориальное общественное самоуправление – прим. автора) на лучшие проекты по решению вопросов местного значения.

- В этом году администрация Приморского края решила впервые финансово поддержать ТОСы. Результаты конкурса превзошли все ожидания – к нам поступило 78 заявок. Кто-то хочет построить хоккейную коробку, кто-то – спортивную площадку. Поэтому мы добиваемся увеличения финансирования на эти проекты, которые действительно необходимы людям, уже в текущем году, - подчеркнул Даниил Гончарук.





- Нужно помогать людям, которые заинтересованы в развитии территории, - считает руководитель фонда поддержки социального развития «Энергия участия», член Общественной палаты Приморья Вероника СИПАЧЕВА. – Если у людей получается реализовать свой проект, это сразу же повышает доверие к власти. Поддержку активности граждан в решении вопросов местного значения, на мой взгляд, нужно продолжать и дальше.

- Приморский край занимает лидирующие позиции в ДФО по социальной активности населения. В регионе зарегистрировано 22% от всех НКО, действующих на Дальнем Востоке. Министерством юстиции и его региональными органами продолжается работа по созданию условий для формирования гражданского общества, - отметила руководитель Главного управления Минюста РФ по Приморскому краю Елена ПОГОРЕЛОВА.

Работы хватит всем НКО

Как было отмечено в ходе Форума социально ориентированных НКО Приморья, активность общественных организаций края в решении важных вопросов отмечена высокими показателями в конкурсе президентских грантов. В 2019 году Приморский край лидирует среди всех субъектов ДФО как по числу проектов-победителей, так и по общей сумме выигранных грантов. Однако основная доля победивших НКО работает во Владивостоке, в то время как общественникам из приморской глубинки подобная поддержка была бы очень кстати. Тем более, что многие задачи, которые ставят перед собой такие НКО, совпадают с задачами приоритетных национальных проектов и государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2013-2021 годы.

Активные общественные организации могут и должны стать драйвером развития муниципалитетов, согласились участники форума.





- В развитых странах НКО, или так называемый «третий сектор», - это основа и гордость гражданского общества. Это огромное количество различных объединений, которые работают в ключевых сферах, и зачастую делают это эффективнее, чем государственные органы. Это поддержка незащищенных слоев населения, экология, местное самоуправление, здравоохранение, особые консалтинговые услуги. В России мы тоже видим, как НКО становятся партнерами государственных органов в оказании тех или иных услуг, но пока недостаточно активно, - считает председатель Общественной палаты Приморского края Борис СТУПНИЦКИЙ.

По мнению председателя ОП ПК, очень важным является взаимодействие власти, бизнеса и НКО. Сегодня на федеральном уровне обсуждается возможность предоставления некоммерческим организациям мер поддержки по аналогии с предприятиями малого и среднего бизнеса. А на краевом уровне прорабатывается проект создания ресурсного центра для НКО по аналогии с уже действующим Центром поддержки предпринимательства.





- Проведенное нами исследование работы некоммерческих организаций Дальнего Востока показало, что у НКО Приморского края есть серьезный потенциал для роста. Однако НКО не всегда понимают, в какой сфере им лучше развиваться, чтобы привлекать больше ресурсов на территорию. Необходима сформированная стратегия на три-пять лет вперед – НКО должны стараться удовлетворить те услуги и потребности, которые возникают у территории. Кроме того, необходимо идти по пути создания инфраструктуры для поддержки НКО на местном уровне, - рассказала директор АНО дополнительного образования и консалтинга «Развитие» Светлана БАЖЕНОВА.

По мнению директора Центра социальных технологий «Гарант» (Архангельск) Марины МИХАЙЛОВОЙ, НКО однозначно могут быть и уже являются драйверами развития муниципальных образований.





- НКО – это объединения активных людей, которые точно знают, что они хотят сделать. И готовы работать, вкладывать свои знания и ресурсы в решение тех задач, которые они считают важными. Именно такие люди двигают свою территорию вперед, - отметила Марина Михайлова в ходе пленарного заседания форума НКО.

Досье "Золотого Рога": Организаторами Форума социально ориентированных НКО выступили администрация Приморского края, АНО дополнительного образования и консалтинга «Развитие», некоммерческий фонд поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» при содействии Общественной палаты Приморского края и автономной некоммерческой организации «Центр социального обслуживания «Родные люди». В рамках форума было организовано несколько секций с участием федеральных экспертов по таким направлениям, как социальная поддержка и защита граждан, поддержка семьи, повышение качества жизни людей пожилого возраста, профилактика социально опасных форм поведения граждан, гражданско-патриотическое воспитание, сохранение традиционной народной культуры и другим.

На фото: Главной темой форума в этом году стала роль НКО в развитии территорий Приморья.

Фото Сергея КУЗЬМИНА.