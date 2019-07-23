Нырнуть и восторгаться

Туристическая сфера региона расширяет предложения для любителей морского отдыха

Залив Петра Великого – самый большой и живописный залив Японского моря, который ежегодно привлекает большое количество туристов. Желающие приобщиться к морским красотам региона нередко переключаются с пляжного отдыха на более эмоциональный и разнообразный дайвинг. С каждым годом в Приморье увеличивается количество дайвинг-центров в наиболее привлекательных для дайвинга бухтах. Поэтому с каждым годом все больше россиян и интуристов имеют возможность погрузиться на дно Японского моря и приобщиться к увлекательному подводному миру.

Пляжно-рекреационное направление – одно из основных видов туристической активности Приморья выступает отдых на прибрежных базах. В рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы администрация края продвигает региональный турпродукт, повышая уровень узнаваемости края и попутно рекламируя игроков туристического рынка. Помимо проживания на комфортабельной базе отдыха на берегу моря, регион может предложить и другие виды водной активности. К одним из самых популярных относят дайвинг. Несмотря на то, что Приморье не может похвастаться теплыми водами тропических широт, в глубинах Японского моря туристы могут обнаружить много интересного.

Досье "Золотого Рога": «Рекреационный дайвинг» – занятия подводным плаванием, привлекающие тех, кто хочет просто получить удовольствие от исследования подводного мира и таким образом отдохнуть. За последние годы в лучших местах для дайвинга в России созданы дайвинг-центры с необходимой инфраструктурой: оборудованием и снаряжением для дайвинга, плавсредствами. В центрах работают сертифицированные инструкторы, которые могут обучить новичков, провести погружение сертифицированных дайверов. В последние годы в Приморском крае появились дайвинг-центры, которые организуют дайвинг по мировым стандартам.





Богатый подводный мир

Изрезанные многочисленными бухтами берега залива Петра Великого протянулись от устья реки Туманная на западе до мыса Поворотный на востоке. Движение воды в районе залива Петра Великого осуществляется под влиянием постоянных течений, образующих основную циркуляцию воды. Здесь встречается холодное Приморское течение, спускающееся с севера, и веточка южного Цусимского течения, заходящего на юг Приморья. Видимость под водой в районе мест погружений варьируется от 3-5 метров до 15-20 метров, в зависимости от времени года, погодных условий, наличия планктона и ветровых направлений. Погружаться в Приморье можно как на севере, так и на юге. Вопрос - в уровне ожидания от дайвинга и уровне подготовки туриста.

Например, особой любовью дайверов пользуются высокие изрезанные каменные берега и стоящие недалеко от них отдельные скалы – кекуры, которые обрываются в море вертикальными стенками до 30 м глубины. Такие скалы зарастают желто-зеленым и темно-красным ковром актиний, а также становятся местом обитания колоний пурпурных асцидий. Многокилометровые площади дна прибрежья заняты зарослями водорослей и трав. Только многоклеточных водорослей в заливе Петра Великого - свыше 225 видов.

По числу видов животных и растений Японское море является самым богатым из морей России. Из-за широкого температурного диапазона условия в море летом вполне пригодны для выживания субтропической фауны, а зимой – для умеренной и даже арктической. Часть животных приспособилось к таким условиям, другая же часть мигрирует. Дайверы Приморья любят наблюдать за трепангом, кукумарией, морскими ежами, морскими звездами, мидиями и устрицами. Также - среди обитателей Японского моря дайверы под водой могут увидеть осьминогов и кальмаров.

Среди постоянных обитателей приморских вод также встречаются интересные виды рыб. В прибрежных зарослях дайверы могут обнаружить морских коньков, различных моллюсков, рыб-бабочек. Вдоль вертикальных свалов в небольших гротах и расщелинах обитают золотые и синие трехполосные японские ерши. «В Приморском крае дайвер сталкивается с таким разнообразием морской флоры и фауны, которое не встретишь в южных морях. Одних только промысловых видов рыб здесь водится более 200, а знаменитых гигантских осьминогов Дофлейна, помимо Японского моря, можно встретить только на Аляске. Они являются основной достопримечательностью залива Петра Великого – крупные особи могут достигать трех метров длины и веса более 50 кг. Живут такие осьминоги в подводных гротах, среди нагромождения камней и скал», – рассказал директор водолазного центра DivePrim Сергей СЕМЕНЕНКО.

Помимо знакомства с богатой флорой и фауной Японского моря, дайвер может ознакомиться с донными артефактами. За многие годы активного судоходства затонуло более тысячи судов. Среди «утопленников» есть и подводные лодки, и танкеры, и рыболовецкие сейнеры, а также понтоны, баржи и паромы, пассажирские лайнеры и даже военные корабли различного водоизмещения. Найти затонувшие суда можно на разных глубинах в разных частях акватории.

Потенциал Японского моря оценили и военные. Так, в июле этого года в бухте Новик на острове Русском состоялось открытие первого в России дайвинг-клуба для популяризации подводного спорта среди военнослужащих Тихоокеанского флота (ТОФ) и юнармейцев. Тихоокеанский флот имеет большой практический опыт в вопросах подготовки водолазных специалистов, именно тут выполнялись рекордные глубоководные погружения, испытывались перспективные технические средства, поэтому и дайвинг-клуб решено было открыть именно во Владивостоке. Планируется, что в перспективе клуб будет функционировать в системе военно-патриотического парка культуры и отдыха Восточного военного округа.

Переключиться на интуриста

Инфраструктура дайвинг-туризма в Приморье развита достаточно сильно. Количество дайв-центров и клубов в регионе исчисляется десятками, в крупных городах края многие годы стабильно работают не менее десятка магазинов специального оборудования. На самых популярных пляжах Приморья работают многочисленные базы отдыха, специализирующиеся на приеме дайвера – подобные предложения можно найти не только на юге, но и севере региона. Их услуги включают не только проживание, но и обучение новичков, а также аренду оборудования.

Впрочем, в этом виде отдыха туристический поток ограничивает короткий сезон, а также температурный режим морской воды. Даже в начале лета температура на поверхности колеблется в районе 12 градусов, а на глубине 30 м опускается до 4. Чтобы дайвер не чувствовал холода, ему потребуется специальное оборудование, стоимость которого очень высока.

«Последние два года мы отмечаем снижение количества российских туристов, занимающихся дайвингом, – поделился Семененко. – Скорее всего, россияне просто не могут оплачивать данную услугу, и такая тенденция регистрируется во всем мире, не только во Владивостоке. Зато китайцы начинают более активно интересоваться дайвингом – об этом также свидетельствует опыт мировых дайв-центров. Теперь перед компаниями Владивостока стоит сложная задача – переключиться на азиатский турпоток и предоставить качественные услуги таким туристам. Мы также стараемся переориентироваться, но языковой барьер серьезно тормозит этот процесс. Впрочем, находить выход из этого положения необходимо: российский турпоток уже не может приносить достаточно денег».

По словам директора обучающего центра DivePrim Ирины ГЛОТОВОЙ, развитие дайвинга на Дальнем Востоке также тормозит несоответствие уровня сервиса и цен. «В нашем регионе дайвинг скорее дикий: практически все обучающие базы больше похожи на лагеря, и благ цивилизации там явно не хватает, – говорит Глотова. – А цены не соответствуют такому уровню, и здесь нужно четко понимать, что клиенты хотят соразмерности. Кого-то может просто отпугнуть перспектива проживания в деревянных домиках, соизмеримая по стоимости с отдыхом за границей. И если мы хотим развивать туристическое направление в России, этот дисбаланс необходимо устранять».

На фото: Полноценное дайверское снаряжение не всякий карман потянет.

Наталья КОМИССАРОВА, фото автора.