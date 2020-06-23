Приморцы смогли проголосовать досрочно

Как сообщили в специалисты Избирательной комиссии Приморья, ведомство разрешило проведение голосования на участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, с 10 июня 2020 года.

Так, досрочное голосование по поправкам в Конституцию РФ развернулось 18 июня на борту транспортного рефрижератора «Гармония» компании «Доброфлот» в Большом Камне. Ближайший производственный рейс не позволит экипажу судна исполнить гражданский долг вместе со всеми жителями страны и принять участие в плебисците.

Место для тайного голосования оборудовали в столовой судна. Каждому участнику мероприятия выдали медицинскую маску, перчатки и ручку, чтобы не подвергать их здоровье опасности в условиях текущей эпидемиологической обстановки.

Своим мнением по поводу поправок, которые предлагаются к внесению в основополагающий закон страны, поделились 28 человек. Соблюдая «социальную дистанцию» они по очереди прошли процедуру идентификации, получили, заполнили и опустили бюллетени в переносную урну, которую потом опечатали члены избирательной комиссии.

Напомним, 10 участков для голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации планируется организовать также на военных кораблях Тихоокеанского флота, которые будут находиться в плавании 1 июля. Соответствующее решение было принято на очередном заседании Избирательной комиссии Приморского края.

В Приморье голосование по поправкам в Конституцию продлится в течение 7 дней. Жители края смогут поделиться своим мнением о предлагаемых изменениях в основной день, определенный для проведения плебисцита, – 1 июля, а также досрочно, с 25 по 30 июня.

Все участки оборудуют с соблюдением необходимых мер по обеспечению безопасности жизни и здоровья членов избирательной комиссии, общественных наблюдателей и самих избирателей. На входах организуют температурных контроль, всех участников плебисцита обеспечат средствами индивидуальной защиты.

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Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.