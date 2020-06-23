Приморские кошки переходят границы

Заказник «Комиссаровский» улучшает среду обитания краснокнижных кошек и способствует сообщению популяций

Верховья реки Комиссаровки в Приморье благодаря приграничному режиму отличаются хорошо сохранившейся уссурийской тайгой. Здесь в лесу нередко можно встретить и дальневосточного леопарда, и амурского тигра, и прочих таежных животных. При том что эту территорию сегодня пересекает популярный погранпереход с постоянным транспортным потоком. А еще здесь, в верховьях реки Комиссаровки, растет замечательный кедрач, который сохраняет водосбор и полноту ее водотока. Здесь же начинается и река Нестеровка.

Эта территория давно обращала на себя внимание специалистов для создания потенциального заказника. В рамках реализации регионального проекта «Сохранение биоразнообразия Приморского края» в октябре 2020 года был создан государственный природный заказник «Комиссаровский».

Координатор проектов Амурского филиала WWF России по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), кандидат биологических наук Анна СЕРДЮК отмечает, что в планах этой международной организации уже давно было создание «Комиссаровского»: «Создание государственного комплексного ландшафтного заказника краевого значения Амурским филиалом WWF поддерживалось и на этапе его обоснования, и при организации, когда под него потребовалось выделить нужную технику. Да и в дальнейшем Фонд собирается продолжать курировать эту относительно небольшую, но ценную для Приморья ООПТ».

В рамках реализации Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации и регионального проекта «Сохранение биоразнообразия Приморского края» 31 октября прошлого года постановлением администрации Приморского края был создан заказник «Комиссаровский».

Начальник отдела особо охраняемых природных территорий и ведения Красной книги министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Александр КАБЛУКОВ отмечает, что заказник был создан в рамках действующего соглашения с китайской стороной на территории около 83 тыс. гектаров.

Значение этого заказника - в сохранении уникальных природных комплексов и ландшафтов, а также в создании так называемого «экологического» коридора, который соединит группировки краснокнижных кошек на Российской стороне и в Китае (ООПТ «Фенхуашань», созданной по другую сторону российской границы).

Кстати, одной из задач заказника является и прирост тигриного поголовья, да и других редких для края и страны диких животных. Ученые считают, что на этой территории могут постоянно обосноваться леопарды и тигры, как это уже случилось в соседнем Полтавском заказнике.

Режим охраны этой девственной территории, расположенной в Ханкайском и Пограничном районах края, позволит сохранить не только уникальные природные комплексы Уссурийской тайги и Приханкайской низменности, но и увеличить численность диких копытных животных, в части благородного оленя, который изолированно обитает на этой территории, а также восстановить численность дрофы, ранее обитавшей на территории Приханкайской низменности.

Заказник создан без ограничения срока действия и без изъятия земель у пользователей и собственников земельных участков. Местное население и далее может относительно свободно заниматься здесь тем, чем оно занималось на этой территории ранее. Исключение - охота и та же добыча ископаемых. Создание очередной особо охраняемой природной территории – это еще один шаг в деле сохранения и приумножения богатства нашей Родины.

На фото: Понятное дело, что в нетронутой рукой человека природной среде полосатые хищники смотрятся совсем по иному, чем в «объятьях цивилизации».

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.