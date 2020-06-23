Приморье готовится к наплыву электромобилей

Переход на экологически чистый транспорт не за горами

Когда в безветрие сизая пелена выхлопных газов плотно окутывает долины Первой речки, реки Объяснения и бухту Золотой Рог во Владивостоке или же равнинный город Уссурийск, то понятно, что специалисты, безусловно, правы, считая автомобили сегодня одним из главных факторов загрязнения атмосферного воздуха приморских городов. Государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы способствует переходу на экологические виды транспорта. Но с этим переходом у нас пока не все однозначно. Как в части общественного транспорта, так и личного авто.

Известно, что в период карантина на обычные маршруты Владивостока выход автобусов был сокращен где-то до 450 единиц. В обычном же режиме их работает порядка 600-650. Плюс автобусы межгорода, туристические автобусы, ведомственные. Все они, принося определенную пользу, отравляют атмосферу города и сокращают годы жизни горожан.

В прошлом году администрация Владивостока поставила цель перед компаниями-перевозчиками: обновить парк общественных автобусов до конца июня 2020 года - убрать ветхие, чадящие и заменить на новые. Компании вынуждены покупать новые автобусы, выкладывая за каждый по 5-10 млн рублей.

Однако эту замену революционной назвать нельзя. На сто планово закупавшихся в прошлом году для города новых автобусов пришлось лишь два электробуса ЛиАЗ-6274. Все это богатство приобреталось на выделенные из краевого бюджета средства по целевой федеральной программе. Обслуживать электробусы будут маршрут «Луговая - Железнодорожный вокзал». Но почему-то затянулись обкатка и учеба водителей. А станция быстрой зарядки на Луговой была установлена довольно быстро, и эти две единицы, поступившие в город еще в минувшем году, уже давно были готовы работать на благо города в рабочем режиме.

Наверное, принципиально правильнее в прошлом году вплоть до правительственного уровня было поставить вопрос о том, чтобы парк автобусов города заменялся исключительно на парк электробусов - не стоит ни краю, ни перевозчикам тратить средства на технику, которая морально устарела и уже не отвечает жизненным потребностям горожан. Однако это сказано не было. Поэтому обновленный автобусный парк и далее будет катать пассажиров по Владивостоку еще долгие годы, медленно уступая позиции электробусам.

Деградация трамвая и троллейбуса

Сегодня трудно понять мотивы истребления во Владивостоке этих видов транспорта. Экологичных и вместительных. Вероятно, их требовалось добить в интересах автобусного бизнеса, поскольку сегодня бывшие ранее трамвайные и троллейбусные маршруты Владивостока были заменены автобусными.

Несколько недель назад последние несколько трамвайных рельсов были изъяты из ул. Светланской, по которой трамвай ходил еще с царских времен. На сегодня из бывших 7 маршрутов в живых остался лишь один «Сахалинская - Баляева». Трамвайных путей осталось всего около четверти от тех километров, которые были в начале этого века. Официальные мотивы «избиения трамвая» были в том, что он гремит, трясет почву и разрушает здания, мешает проезду машин и выводит из строя дорожное полотно, да еще и убыточен.

Время от времени для публики говорится, что город от полезного и экологичного трамвая не отказывается, и, возможно, когда-то в перспективе маршрут от площади Луговой до центра Владивостока по берегу бухты Золотой Рог вернется, пройдя по ул. Корабельной набережной, Набережной Цесаревича и территории «Дальзавода». Однако эта идея вряд ли будет осуществлена на самом деле, поскольку производство сегодня не собирается уступать свои ценные земли городу.

В общем, есть впечатление, что с трамваем в городе ранее поступили как-то бесхозяйственно. Ведь те же маршруты и подвижной состав, которые убирались из центра Владивостока, наверное, можно было просто перекинуть на другие городские территории или даже уступить в другие города края, где трамвай был бы уместен. Да и отношение к этой новации с «экономией на трамвае» со стороны горожан было неоднозначным. По крайней мере, именно этот транспорт зимой сутками спасал центр Владивостока, когда по обледеневшим дорогам ездить автобусами было либо просто невозможно, либо опасно.

Пожалуй, сегодня позиция администрации Владивостока в отношении электротранспорта более позитивна, чем прежде. По крайней мере, она не отказалась от предложенных «Мосгортрансом» нашему городу десяти трамваев. Мэр Олег ГУМЕНЮК распорядился и хорошо отремонтировать экзотический для России фуникулер, что сейчас и завершается. Кстати, сегодня говорится о новой ветке фуникулера, которая должна будет обслуживать комплекс, строящийся на месте бывшего здания ДВФУ на ул. Аксаковской.

Не отказался город и от старых троллейбусов, от которых Москва сегодня избавляется в пользу электробусов, новых веток метро и иных видов рельсового транспорта. Однако, надо полагать, что серьезного развития в будущем троллейбус в городе уже не получит. Вряд ли станут восстанавливаться его маршруты в центр города или же выводиться в район ст. «Спутник» к «Фетисов Арене», а то и вплоть до Артема и аэропорта. Этому виду транспорта в городе, конечно же, еще стоит дать возможность отработать свой век и в итоге полностью заменить его на более маневренный электробусный парк.

Личный электромобиль

Особенно серьезные надежды в сокращении выхлопных газов и вредных выбросов автомобилей сегодня связаны с заменой их парка на электромобили и гибридные модели, в том числе с использованием более экологичного, чем бензин и дизельное топливо, газомоторного топлива.

По данным УГИБДД УМВД России по Приморскому краю, на 31 декабря 2018-го в регионе насчитывалось 2 387 экологичных машин, а на 31 декабря 2019 года - 3 046. Разные источники сегодня дают разные цифры - насколько сильно электромобилизированы Приморье и Владивосток. Но аналитики сходятся в том, что дальневосточная столица опережает в переходе на электромобиль все другие крупные города страны и регионы.

Понятно, что переход на электромобиль идет за счет ввозных, в основном уже с пробегом по своим странам машин, выпуска в основном от 2010 года. Отечественного массового электромобиля на сегодня в стране нет. В части создания грузового варианта машины отечественный автопром сегодня, например, предполагает лишь в 2023 году начать серийное производство электромобиля «КАМАЗ-53198» - «Чистогор», который предполагается использовать в качестве городского мусоровоза. Кстати, предприятиями «КаМАЗ» и «ГАЗ» налажено серийное производство электробусов, которые сотнями выпускаются под столичные заказы. Пока же покупатели в России и Приморье более всего приобретают завозные электромобили Nissan Leaf, Mitsubishi i-MiEV, Tesla Model S и в редких случаях BMW. Считается, что сеть электрозаправок во Владивостоке хорошо развивается. Навскидку называется порядка дюжины точек, половина из которых принадлежит компании «РусГидро», которая нацелена со временем заставить своими электрозаправками весь край. Надо полагать, что развитие сети будет идти быстро. Станции компактны, легко привязываются к удобным местам и быстро вводятся. Например, соседний Сахалин в рамках своей региональной программы в этом году по области запланировал установить 300 станций. При этом делаются послабления на ввоз электромобилей из-за рубежа и по их налогообложению для жителей региона.

Конкурентом может стать сеть заправок газомоторным топливом, о развитии которой в прошлом году на Владивостокском экономическом форуме компания ООО «Газпром газомоторное топливо» договорилась с правительством Приморья. То есть, машины, работающие на газомоторном топливе и соответствующие гибриды, тоже более экологичные, чем привычные машины с бензиновыми двигателями, также смогут найти свою нишу на рынке края и разнообразить выбор потребителей.

ОДНАКО

Транспортная маниловщина

Есть виды общественного транспорта, которые давно примерялись на Владивосток, но так и остались на бумаге в виде идей на неопределенное прекрасное далеко.

Это и канатная дорога, под которую когда-то специально создали компанию. Это и метро, и гибридные с ним варианты электропоездов или трамваев. Это и скоростной трамвай, который должен был прийти на Чуркин. И пока что чудовищно дорогой монорельс, и эскалаторные и траволаторные галереи. Увы, но ничего этого пока нет.

На фото: Такая картина скоро может стать привычной для улиц Владивостока.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.