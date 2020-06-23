Приморскими барсами не рождаются

Покорение десяти популярных вершин региона отмечается оригинальным званием

Подъем на горы Приморского края можно совершить не только пешком, но и на джипах. Этот новый вид туров привлекает все больше желающих. Завораживающие виды доступны любителям походов круглый год, а дополнительным стимулом для покорения вершин является знак «Приморский барс». Для его получения, необходимо посетить и сфотографироваться на контрольных точках десяти вершин из списка в регламенте «Приморского барса». На данный момент насчитывается 425 обладателей этого знака.

Первым «Приморским барсом» стал основатель этого явления – инструктор по спортивному туризму Олег БЕРЕСНЕВ. В сентябре 1998 года, на планерке туристов ЦДТ г. Владивостока, он выступил с предложением придумать ряд походов для активизации и пропаганды спортивных походов и изучения Приморского края. Создание такого значка было направлено на привлечение интереса к занятиям спортивным пешеходным туризмом, знакомство с родным краем и воспитание чувства патриотизма за него.

Активный отдых

Такая популярность походов на вершины Приморья не удивительна. «Начиная с советских времен, в регионе активно развивался экологический туризм, в том числе туризм активный, сопряженный с определенными рисками, - рассказывает директор Туристско-информационного центра Приморского края Дарья ГУСЕВА. - Проходили соревнования по сплавам, восхождения на вершины. Сейчас этот туризм по-прежнему в тренде. Сколько у нас заповедников, национальных парков, особо охраняемых природных территорий на достаточно скромной территории. У нас очень интересная природа потому, что у нас идет смешение северной и южной флоры и фауны, если мы возьмем наш знаменитый Сихотэ-Алинский горный хребет, то со стороны моря - один климат, одна природная зона, со стороны материка - другая. И уже это пробуждает интерес у активных туристов».

Развитие этого направления отмечено в государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы как приоритетное. После окончания карантинных мер правительство края представит новые спектры туров, направленные на активное развитие внутреннего туризма.

… Тем большие метаморфозы претерпевает окружающий пейзаж.



«Золотая десятка»

Самой популярной горой из «барсовой» десятки является Пидан (г. Ливадийская, 1332 м.). В переводе с бохайского Пидан означает «камни, насыпанные богом». Утверждают, что в период бохайской империи здесь были установлены каменные стражи-маори. Интереса к этой вершине прибавляют и легенды о летающем человеке и белой женщине, чей дух бродит по вершине. Среди туристов распространено поверье, что гора может просто «не пустить» на вершину неугодного ей путника.

Младшая сестра Пидана, находящаяся с ним на одном хребте, по праву считается лучшей для начинающих «барсов». Фалаза – распространенное местное название горы Литовка (1279 м.), покорит сердце любого путешественника. Небольшая высота, транспортная доступность и невероятные виды – идеальное знакомство с вершинами региона. Беседка ушуистов для медитаций, густой лес с кедрами и березами, а также двойная вершина – рецепт прекрасного подъема.

Одной из труднейших для покорения гор Приморья является г. Сестра (1671 м.). Она венчает хребет Зубы дракона в Лазовском районе Приморья и находится на территории национального парка «Зов тигра». Гиды предупреждают, что восхождение для неопытного путешественника будет поистине экстремальным. Из-за того, что тропы менее хоженые, чем на остальных горах, в одиночку легко заблудиться, поэтому лучше совершать подъем в компании опытных гидов и товарищей. На горе часто встречаются следы диких зверей, иногда можно увидеть и самих животных. Лето на вершине короткое, жаркое и влажное, а заморозки начинаются с сентября и заканчиваются только в мае. Однако при соблюдении всех мер предосторожности можно насладиться этим подъемом в полной мере.

Гора Облачная (1854 м.) – самая высокая вершина в Приморском крае. Она также находится на территории национального парка «Зов тигра». На высоту 700 метров может подбросить проходимый внедорожник, остальную часть пути придется преодолевать пешком. Осенью на склонах вершины покрыты ягодами – голубика и брусника растут здесь почти на каждом шагу. На подъездах к горе встречаются таблички с напоминанием не оставлять за собой мусор. Медведи, которые обитают поблизости, вовсе не побрезгуют объедками, а встречи с ними никто не хочет.

Гора Снежная (1682 м.) является одной из самых популярных вершин для джип-туров. Автомобиль может доставить путешественников на высоту 1400 метров, оставшийся подъем займет всего пару часов. На этой вершине берет свое начало река Уссури, которая протекает по всему краю. По поверьям, испив воды из истока, получаешь благословение матери – природы на благие крупные дела.

Гора Ольховая (1669 м) – одна из красивейших вершин юга Приморья. На высоте 1500 метров можно увидеть единственное в крае горное озеро – Алексеевское. Глубина его может достигать трех метров, так как уровень воды колеблется от количества осадков. Озеро обитаемое, крошки - тритоны, которые в нем водятся, занесены в Красную книгу. Сам водоем окружен горной тундрой и прекрасными березами. Восхождение на гору тоже относят к нелегким, для него требуются подготовка и хорошая физическая форма.

Гора Голец (1604 м.) является одной из вершин, входящих в Топ-20 красивейших мест Приморского края. Изначально она носила название Цхамо-Дынза, в переводе с китайского это означает Стертая вершина. На машине можно забраться на 900 метров, дальше придется идти по крутому подъему. Чем выше будет продвигаться турист, тем большие метаморфозы будет претерпевать окружающий пейзаж. На смену молодому лесу придет тайга, а за ней и горная тундра. Иногда будет казаться, что кедровый стланик растет прямо на гольцах. С вершины можно увидеть соседние горы Сихотэ-Алиня - Сестру, Снежную и Облачную.

Гора Лысая (1560м.) оправдывает свое название: на высоте свыше 500 метров гора практически не имеет растительности и покрыта камнями, низкими кустами и мхом. Однако она считается самой «водной» из всего коплекса вершин региона. У подножия горы находятся Беневские водопады, на склонах же расположен один из притоков реки Киевка - Еломовский ключ. С вершины горы можно увидеть горы Пидан, Облачную, Чандолаз и Ольховую. По утверждениям туристов, возникает ощущение, что ты паришь над землей.

Гора Скалистая (1239 м.) в народе называется Читинза. Жители Приморья говорят про нее «противоречивая», подразумевая невероятные природные контрасты: только тропинки отделяют березовые рощи от густых ельников, а луга от дремучей тайги. В осенние месяцы подножье богато ягодами и грибами, а вершина уже засыпана снегом. Мхи, папоротник и бурелом придают подъему мистический оттенок, а бурундуки, ежи и белки, хозяйничающие в лесу, точно поднимут настроение. Главное – не встретиться с царями горы – медведями, которые иногда обходят свои владения. На высоте 800 метров можно сойти с маршрута и углубиться в пихтовую рощу. Там находится водопад «Берендей», рядом с которым можно насладиться мощью природы.

Гора Туманная (1230 м.) тоже является популярной вершиной для джип-туров. Внедорожники могут подвезти туристов на высоту 1000 метров, однако и пешком ее можно покорить за четыре-пять часов. На этой горе обитают амурские тигры, филины, беркуты и гималайские медведи. Вершину же многие описывают как альпийский луг. В начале лета на нем можно увидеть жимолость, лилии и ирисы. День, посвященный этой горе, невозможно будет забыть.

Важно

- Если горы действительно высокие, то подъем на них противопоказан людям, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой, - объясняет заслуженный врач России, главный специалист по медицинской реабилитации и остеопатии в Дальневосточном федеральном округе, профессор Анатолий БЕЛЯЕВ. - В том случае, когда горы не такие серьезные, то поход на них будет хорошей тренировкой. В такое путешествие следует захватить с собой аптечку, в которой обязательно должны быть бинт, йод, жгут для остановки крови, противовоспалительные препараты. Не стоит забывать о пластырях, ведь ноги можно натереть довольно быстро.

На верхнем фото: Чем выше продвигается турист…

Фото автора

Диана БЕЛАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.