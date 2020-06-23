Карась вильнул хвостом

Речная рыба становится украшением приморских рынков

Найти в Приморье свежую рыбу в специализированном магазине, продаваемую с рыбного прилавка крупного супермаркета или лотка, – в последнее время не проблема. Рыбный рынок на Второй речке – одно из мест, где во Владивостоке всегда можно купить живую или охлажденную речную рыбу, которую сюда поставляют оптовики – рыбаки и производители рыбных хозяйств. В ассортименте, как правило, с десяток видов озерной, речной и проходной белорыбицы. И, что приятно, по ценам вполне конкурентным морской рыбе.

Здесь самая дорогая речная рыба – осетр. В живом виде она продается по 1 500 рублей за килограмм. Живой карп – по 350 рублей, охлажденный – 150-250. Толстолобик – 250 за килограмм, голова этой рыбы – по 150 рублей, судак – 226, сом – 196, сазан – 180-196, кефаль – 130-135, карась – 90-127, пиленгас – 90, красноперка – 65-85 рублей.

Иногда сюда завозятся щука, змееголов, верхогляд, не говоря о различной нерестовой краснорыбице.

Судя по предложениям оптовиков, сегодня во Владивосток поступает речная рыба не только с приморских рек и озер, но и из соседнего Хабаровского края и Еврейской АО, из Сибири и с запада страны. Осетра предлагают даже из Ирана.

В предложениях поставщиков есть виды, которые в магазинах практически не встречаются – хариус (оптовая цена 450-500 рублей) и ленок с горных речек, амур, желтощек, речной окунь. Вероятно, та рыба, которая пока не встречается на прилавках, вылавливается и выращивается лишь в минимальных количествах или по каким-то причинам отвергается розницей, и до массового потребителя не доходит.

Продавцы рыбного рынка отмечают, что поставки основных видов речной рыбы идут ритмично, покупатели берут ее хорошо.

Что же касается повышения ассортимента, то в Приморье успешно продолжает осуществляться государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы, которая нацеливает на повышение продуктивности пресноводных водоемов региона при сохранении их богатого разнообразия.

Отраслевая наука предупреждает

- Ресурсная база пресноводных объектов в Приморье довольно разнообразна и включает в себя несколько десятков рыб и беспозвоночных. В настоящее время в Приморье основными объектами промышленного рыболовства на внутренних водоемах являются лобан, сазан, щука, несколько видов красноперки, карась, пиленгас, толстолобики, - говорит пресс-секретарь Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» (ТИНРО) Константин ОСИПОВ. - В последние годы наши ученые рекомендовали к промышленному вылову в среднем за год около 2 тыс. тонн рыбных и водных объектов края. Главным пресноводным водоемом Приморья является озеро Ханка, где на протяжении нескольких лет наблюдался рост большинства рыбных запасов, связанный с повышением уровня воды, а также бассейны рек Раздольной и Уссури.

Но, как отмечалось специалистами, величина рекомендуемых к вылову объемов в последние годы в основном задавалась ресурсной базой озера Ханка. Она напрямую зависела от повышения его уровня, которое наблюдалось с 2010-го до 2017-го года. Затем уровень воды начал снижаться.

Ученые считают, что в течение 2-3 лет после отступления воды численность рыб в Ханке должна продержаться достаточно высокой, но затем она неизбежно пойдет вниз – к своим среднемноголетним значениям. То есть, процесс снижения должен начаться уже в будущем году, и следом же начнется снижение объемов рекомендуемых к добыче рыб.

Сокращение запасов будет постепенным, а не резким, и, возможно, заставит рыбаков обратить внимание на другие перспективные пресноводные объекты промысла, популярные у наших ближайших соседей, а также заняться выпуском молоди основных промысловых видов рыб.

Считается, что к перспективным промысловым объектам можно отнести пресноводных промысловых беспозвоночных – это двустворчатые моллюски и креветки. У нас в крае, оказывается, имеется три вида пресноводных креветок, которые могут быть объектами промысла - это мелко- и среднеразмерные креветки, которые в большом количестве обитают в Ханке и в меньших объемах – в реке Уссури.

Эти креветки очень большой популярностью пользуются в соседнем Китае. Их высушивают и используют в традиционной восточной кулинарии. У нас же в настоящее время их вылов не ведется, хотя рыбаки-любители добывают их сачками для личного потребления и в качестве корма для домашней живности.

Для потребителя из приморских пресноводных моллюсков, вероятно, в первую очередь интересны виды из семейства унионидов, среди которых выделяются три основные группы – гребенчатки, китайские беззубки и перловицы. Самые крупные – гребенчатки, которые достигают 25-30 сантиметров в длину, затем – беззубки, до 15-20. Они массово встречаются в озере Ханка. Однако надо знать, что отдельные виды унионид занесены в Красную книгу Приморья и РФ, а вылов возможен исключительно промысловых видов.

Спасет зарыбление

Избежать потерь ценной продукции из-за изменения природных условий позволит зарыбление водных объектов. Оно сегодня особенно популярно в качестве одной из мер компенсации ущерба, нанесенного окружающей среде в рамках хозяйственной деятельности. В прибрежных районах обычно выпускается молодь лососевых. В последние несколько лет крупные рыборепродуктивные предприятия выпускают не менее 10 млн экземпляров молоди кеты, причем заказы на смолт (молодь) расписаны на годы вперед. В удаленных от моря районах для подобных целей выпускаются карповые, сазановые и даже осетровые. Кстати, рыбная молодь – это сегодня тоже ходовой товар.

Тем не менее, компенсационные мероприятия все же не покрывают полностью и не заменяют полноценную целенаправленную деятельность по повышению продуктивности водоемов.

Как отмечает главный специалист Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» Валерий АКУЛОВ, по заказу администрации Приморского края ТИНРО еще в 2000-х годах разработал комплексную программу по развитию пресноводной аквакультуры, включающую определение ресурсной базы, природной емкости, естественных водных объектов с подходящими условиями, перспективных направлений и объектов. Приложил к ним экономические расчеты и показатели.

Особенно перспективным направлением для Приморья ученые считают осетроводство. Ими давно уже наработана мощная научная база и получены современные технологии воспроизводства осетровых, их товарного выращивания, создания маточных стад, ведения чистых и гибридных линий, получения икры и изготовления пищевой продукции из этой «царской рыбы».

Ханка – рыбная кладовая Приморья

Есть хорошие перспективы зарыбления водных объектов края и другими пресноводными рыбами. Наибольший потенциал для развития рыбоводства, конечно, в пределах озера Ханка – самого большого и богатого с точки зрения видового разнообразия и обилия водоема как по кормовой базе, так и по промысловым запасам. Благодаря специфическим гидрологическим условиям ихтиофауна озера сегодня насчитывает свыше 80 видов рыб.

Среди них есть и холоднолюбивые арктические (налим), и теплолюбивые индо-африканские (змееголов). Постоянных обитателей озера – около 40 видов, в том числе и вселенных человеком – это европейский судак, пестрый толстолобик, рыба-лапша.

Большие перспективы для зарыбления на Ханке, по мнениям ученых, имеют амурский сазан, белый и пестрый толстолобики, белый амур и верхогляд. Эти рыбы не являются пищевыми конкурентами, а, наоборот, существуют в гармоничном симбиозе друг с другом.

По экспертным оценкам, оптимальное зарыбление озера, а также других пресноводных водоемов края, включая искусственные, уже через 3-5 лет может дать дополнительные 1,4-1,5 тысяч тонн рыбопродукции в год. И даже более. То есть, прогнозируемые потери могут быть полностью компенсированы, и ни торговля, ни потребитель могут не заметить, что с пресноводной белорыбицей назревала проблема.

Для края развитие рыбоводства – это еще и укрепление малого и среднего предпринимательства, экономический рост, рабочие места. Так, разработанная ТИНРО программа предполагала ранее создание около полутысячи рабочих мест для рыбоводов и столько же – для работников смежных отраслей.

В институте считают, что для конечного потребителя подъем рыбоводства – это надежное обеспечение свежей парной рыбой. Несмотря на то, что мы живем у моря, в крае значительная часть морской рыбы в розничной торговле представлена почти исключительно свежемороженой продукцией. Парная рыба во Владивостоке – это, в основном, пресноводная. И чем дальше от побережья, тем этот перевес в ее пользу ощутимее. Эффективное зарыбление внутренних водоемов еще более повысит доступ потребителя к свежей рыбопродукции, которая и по вкусовым свойствам, и по своей пользе выше, чем мороженая рыба.

С другой стороны, интересна покупателям и продукция глубокой переработки речной рыбы и моллюсков – консервы, пресервы, вялено-копченые деликатесы. И для всего этого у нас в крае сегодня имеется достаточная научная база и условия для роста такого производства.

На фото: На приморских рыбных развалах в последнее время представлен достаточно солидный выбор речной рыбы.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.