Импортозамещение продолжается

Количество отечественных препаратов, закупаемых для льготников Приморья, должно увеличиваться, считает эксперт Екатерина Елисеева

Создание благоприятных условий для устойчивой работы отечественной фармацевтической промышленности - одна из основ государственной безопасности. Поддержка фармацевтической отрасли входит в Госпрограмму «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Ни одно врачебное вмешательство не обходится без применения лекарственных средств, следовательно, бесперебойное снабжение лекарственными препаратами в объемах и в номенклатуре, необходимых для оказания медицинской помощи на стационарном и амбулаторном этапах, в льготном сегменте и даже коммерческом обороте, неизбежно ассоциируется с эффективностью работы системы здравоохранения.

Какова сегодня ситуация с импортозамещением, например, в льготном сегменте, газете «Золотой Рог» рассказала д.м.н., профессор, заведующая кафедрой общей и клинической фармакологии Тихоокеанского государственного медицинского университета, главный внештатный клинический фармаколог МЗ РФ по ДФО Екатерина ЕЛИСЕЕВА.

- Под «импортозамещением» следует понимать комплекс нормативно-правовых, организационных, фармацевтических, технологических, экономических и иных мероприятий, в результате которых реализуется выпуск высококачественных отечественных лекарств, с полным циклом производства на территории Российской Федерации.

Отечественные производители предлагают обширную номенклатуру лекарственных средств для наших льготополучателей. Созданы качественные воспроизведенные препараты (копии оригинальных, «референтных» лекарств) для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, заболеваний желудочно-кишечного тракта и дыхательной системы, анальгезирующие средства и антибиотики. Практически для каждого препарата есть или воспроизведенная форма (то есть копия референтного, «оригинального» препарата), или отечественный терапевтический аналог, производимый по оригинальной технологии.

Многие приморцы к отечественным аналогам иностранных лекарств относятся скептически. Однако повода для сомнений здесь быть не может. Мы исходим из того, что если препарат зарегистрирован и допущен в обращение на территории России, значит, он прошел все этапы контроля. Поэтому у нас нет оснований не доверять качеству таких лекарств. Кроме того, аналоги как раз и созданы для того, чтобы сделать некоторые препараты более доступными.

Анализ номенклатуры льготных лекарственных средств, закупленных в Дальневосточном федеральном округе по Программе обеспечения необходимыми лекарственными препаратами, проведенный на кафедре общей и клинической фармакологии ТГМУ, свидетельствует о том, что в различных регионах ДФО от 50% до 70% из приобретенных для льготной категории граждан препаратов имели отечественные аналоги, что позволяет говорить об удовлетворительном уровне обеспечения отечественными препаратами отдельных субъектов. При этом субституциональная динамика Программы обеспечения необходимыми лекарственными препаратами отдельных регионов показывает, что наибольший процент отечественных аналогов был приобретен в 2014 году, в последующем отмечено некоторое уменьшение доли отечественных лекарств. Данное снижение, хоть и незначительное, свидетельствует о необходимости дальнейших постоянных мер поддержки, направленных на увеличение количества препаратов, выпускаемых отечественной фармацевтической промышленностью, для обеспечения нужд льготников.

Приоритетные стратегические направления работы, направленной на дальнейший рост доли российских лекарственных средств в льготной сфере, и повышение лекарственной безопасности могут быть сформулированы следующим образом:

- строгое соблюдение международных критериев качества при производстве лекарственных средств, которые должны выпускаться по международным стандартам надлежащей производственной практики (GMP);

- поиск новых оригинальных лекарственных субстанций, создание инновационных отечественных лекарственных препаратов, не имеющих аналогов за рубежом;

- организация и проведение доклинических и клинических исследований отечественных лекарственных средств, в соответствии с международными стандартами (GCP);

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере закупок лекарственных средств для нужд медицинских организаций и министерств, создание дополнительных преференций для производителей, выпускающих отечественные лекарственные препараты в рамках «полного цикла»;

- проведение научно-образовательных мероприятий, призванных повысить информированность медицинского сообщества об эффективности, безопасности и клинико-экономических преимуществах лекарственных средств, выпускаемых отечественными производителями.

Указанные меры позволят поддержать производителей, ориентированных на стратегию импортозамещения, обеспечить независимость от импортных поставок сырья и препаратов, а значит, гарантированно и бесперебойно оказывать лекарственную помощь пациентам».

На фото: Екатерина Елисеева: «Многие приморцы к отечественным аналогам иностранных лекарств относятся скептически. Однако повода для сомнений здесь быть не может».

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Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



