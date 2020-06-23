Потерпеть 15 минут, чтобы спасти чью-то жизнь

Почетный донор России рассказал о преимуществах и стереотипах, связанных с процедурой донации

14 июня отмечается Всемирный день донора крови. Донором называют человека, который по доброй воле дает свою кровь людям. Это слово произошло от латинского donore, что означает - «дарю». Миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – тем, кто добровольно отдает свою кровь во благо и спасение других. Поддержка доноров входит в Госпрограмму «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020-2027 годы. Алексей ВЛАСЕНКО, почетный донор России, рассказал газете «Золотой Рог» о том, как впервые пошел сдавать кровь, о самой процедуре донации и о том, какие льготы существуют у донора крови.

- Как и в какой момент времени к вам пришло решение стать донором?

- В августе 2007 года ребенку одного из сотрудников нашей компании срочно потребовалось переливание крови. Девочку я хорошо знал и, конечно, не смог остаться в стороне. У нее была третья отрицательная группа, в то время как у меня - вторая положительная. Но врачи предложили сделать некую рокировку - взамен моей крови, которая подошла другому пациенту, они предоставили нужную группу крови той девочке. В итоге малышку спасли, а я с тех пор стал донором.

- Сколько раз за это время вы сдавали кровь?

- В общей сложности за прошедшее время я сдавал кровь около 140 раз и 25 февраля 2014 года получил звание «почетный донор России». Этот статус присваивается донору после того, как он сдаст кровь не менее сорока раз.

- Как именно происходит забор крови?

- Перед походом на Станцию крови нужно легко перекусить. Непосредственно на станции переливания крови донор заполняет специальную анкету. Затем проходит обследование у терапевта и в лаборатории сдает определенные анализы: на гемоглобин, на сифилис, на ВИЧ и на количество тромбоцитов. Перед забором кровь проходит несколько стадий исследований и проверок. Цельную кровь разрешается сдавать раз в два месяца, каждые 14 дней можно сдавать плазму. Разовая процедура забора крови - 450 грамм. Отличие забора крови на плазму в том, что данную кровь разделяют на компоненты. Красные кровяные тельца возвращают донору, а плазму забирают.

- Что вообще стоит знать людям, которые никогда не сдавали кровь?

- Многих людей пугает сам процесс сдачи крови. Могу сказать по собственному опыту, что в этом нет ничего страшного. Я часто общаюсь с медицинскими работниками и знаю, что сдавать кровь даже полезно для здоровья. Однако существует масса стереотипов, связанных с донорством. Один из них - что людям становится плохо в процессе забора. За 13 лет я всего несколько раз был свидетелем того, как доноры входили в полуобморочное состояние. Чаще это происходит из-за самовнушения, из-за боязни боли. Это еще один стереотип. На самом деле, при заборе крови такие же ощущение, как при стандартных анализах. Лично я всегда подхожу к этому процессу с той точки зрения, что людям, которым требуется моя кровь, сейчас гораздо хуже. И потерпеть 15 минут, чтобы, возможно, спасти чью-то жизнь - не из серии великого героизма. Людям, у которых фобия уколов, лучше не становится донором.

- Вы знаете кого-нибудь лично из тех людей, которым помогла ваша кровь?

- Это исключено. Все пакеты с донорской кровью пронумерованы, фамилии на них не указываются. Имена доноров и пациентов знают только врачи.

- Поменялась ли ваша жизнь с тех пор, как вы стали донором?

- Появилось ощущение полноценности, приобщенности к большому делу - я кому-то нужен. Это очень светлые чувства!

- У вас есть хобби...

- Да. Я коллекционирую донорские значки и медали. На сегодняшний день у меня их более 1,2 тысяч почти из 20 стран мира: России, Канады, Германии, Африки, США, Китая, Польши и других. Я нашел единомышленников в своем увлечении. Сам я часто заказываю значки в интернет-магазинах. Страсть к значкам у меня появилась еще в детстве, когда я подолгу разглядывал коллекцию своего отца, - почетного донора СССР. Так что, можно сказать, я пошел по его стопам.

- А как вы обычно отмечаете День донора?

- Лучшее празднование14 июня именно для меня - если есть возможность, прийти на станцию и сдать кровь.

- Что бы вы хотели пожелать людям, которые задумались о том, чтобы стать донором?

- Часто, не испытывая проблем с собственным здоровьем, мы забываем, что миллионы больных людей нуждаются в компонентах и препаратах крови каждый день, что многие человеческие судьбы зависят от нашего простого участия, сострадания и гуманизма. Ведь потребность в донорской крови и её компонентах является постоянной, она не зависит от социально-экономической, политической ситуации в стране и мире. Я хочу поблагодарить всех доноров: и почетных и начинающих, и искренне пожелать им здоровья, благополучия, счастья. Ну а тем, кто решился в первый раз на сдачу крови, скажу – вы на верном пути. Возможно, именно ваша кровь даст кому-то последний шанс на жизнь. Ведь в мире нет ничего ценнее здоровья и жизни.

Напомним, Всемирный день донора крови в России проводится Всемирной организацией здравоохранения, Международной федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, донорскими федерациями с 2005 года.

По всей стране накануне этой даты стартует Всероссийская неделя донора. Сегодня среди доноров - студенты, служащие, военные, волонтеры, а также родственники тех, кто попал в больницу и нуждается в переливании крови. В Приморском крае Всероссийская донорская неделя проходит с 8 по 15 июня в рамках празднования Дня России и Всемирного Дня донора крови. Лозунг донорской недели «Оставайся Донором и сдай кровь». Не остался в стороне от важного события и глава региона Олег КОЖЕМЯКО, который лично присоединился к акции.

Сейчас для всех медицинских учреждений установлено максимальное количество доноров – не более 50 человек в день. Сдавать кровь могут здоровые граждане старше 18 лет, у которых нет для этого абсолютных или временных противопоказаний. Отметим, что по данным ВОЗ, доноры, постоянно дающие кровь, живут в среднем на 5 лет больше среднестатистического человека. И все же самое главное - это моральное удовлетворение от участия в акте милосердия. Олег Кожемяко сдал кровь на Краевой станции уже во второй раз. Сначала он прошел экспресс-тест на уровень гемоглобина и определение группы крови. Далее предстояла главная процедура – основной забор крови из вены, которая, по словам губернатора, сейчас проходит абсолютно безболезненно.

Как отметил глава региона, в Приморском крае на сегодняшний день более 23 тысяч официальных доноров, благодаря которым медицинские учреждения ежегодно получают 60 тысяч литров крови. «Это помогает спасти многие жизни», – подчеркнул глава региона, призвав жителей края присоединиться к донорской акции. Проводимая благотворительная акция поможет еще больше укрепить систему здравоохранения Приморского края, на которую сегодня легла основная нагрузка по борьбе с пандемией.

Спасти чью-то жизнь сегодня, сдав кровь и ее компоненты, может каждый. По всем вопросам участия во Всероссийской донорской неделе следует обращаться на Краевую станцию переливания крови (г. Владивосток, ул. Октябрьская, 6) с 8.30 до 12.00. Ее филиалы открыты также в Находке, Уссурийске, Дальнегорске, Арсеньеве и Лесозаводске.

Потенциальный донор должен пройти обследование и сдать анализы. При отсутствии противопоказаний (ВИЧ, гепатиты, инфекционные заболевания, перенесенные операции и другие) их приглашают на донацию.

ВОПРОС РЕБРОМ

- Кровь сдается на безвозмездной основе или донор получает компенсацию, какие-то льготы?

- После сдачи крови донор получает на руки справку об освобождении от работы на два дня. По усмотрению самого человека, эти дни могут быть приурочены к отпуску. Также донору положена денежная компенсация на питание - в районе 700 рублей - после каждой сдачи крови. Что касается почетных доноров, им раз в год перечисляются федеральные деньги - порядка 14 тысяч рублей. Ранее компенсация была предусмотрена в части оплаты ЖКХ, но около 8 лет назад произошла монетезация льгот.

На фото: Почетный донор России Алексей Власенко: «Появилось ощущение полноценности, приобщенности к большому делу - я кому-то нужен. Это очень светлые чувства!»

Фото автора

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.