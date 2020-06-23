Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Вязанка на миллионы
Ущерб по лесному фонду Приморья в 2018 году составлял около 950 млн рублей, а плата лесорубов за пользование им государству ежегодно держится в районе 400 млн рублей. То есть, государство остается в минусе. Поэтому государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы нацелена на снижения ущерба природе и на ужесточение наказаний виновных в ущербе.
Несколько дней назад генеральный прокурор России Игорь КРАСНОВ сообщил, что Федеральной службой безопасности перекрыты крупные каналы контрабанды нелегально добытой древесины в Китай. Черный экспорт шел в КНР через Новосибирск, Бурятию, Забайкалье, Хабаровский и Приморский края. Через каждый из перекрытых каналов «прокачивались» объемы не менее 60 тыс. кубометров древесины.
Недавно был арестован один из руководителей ОПГ по уголовному делу о контрабанде ценных пород деревьев - дуба и ясеня. Его оперативное сопровождение ведут Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю и Дальневосточная оперативная таможня. Только по установленному следствием «товару» сумма контрабанды составляла порядка 458 млн рублей. Этот канал работал около трех лет, и за данное преступление виновных предполагается привлечь к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой) и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда).
Сегодня считается, что «черные лесорубы» не выживают в конкуренции с крупными хищниками. Однако и одиночки-добытчики способны формировать «ручейки» того нелегального товара, который уходит за границу либо как-то вовлекается в местный оборот древесины.
В прошлом году в Дальнереченском районе к 3,5 годам колонии строгого режима был приговорен руководитель группы «черных лесорубов» за вырубку дуба и ясеня на 5 млн рублей.
Житель Кавалеровского района за экологический ущерб, причиненный рубкой дуба на сумму более 2 млн рублей, был приговорен к условному лишению свободы с испытательным сроком на три года. Сказалось то, что свою вину он признал и покаялся, и готов был все возместить.
В начале года за экологический ущерб в особо крупном размере - на сумму свыше 4 млн рублей, причиненный рубкой дуба в объеме 65 кубометров на территории Сергеевского лесничества - к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима был осужден еще один «черный лесоруб». Поскольку в его активе имелась непогашенная судимость, нарушителя отправили отбывать наказание прямо из зала заседания суда.
В июне за преступление, совершенное в марте, к условному сроку на 2,5 года был приговорен один житель Кавалеровского района. Не имея порубочного билета, он отправился «по дрова» и срубил 15 ясеней и одну рябину. Ущерб потянул на 6,2 млн рублей.
По данным Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, с начала этого года по середину июня на территории Приморья проведено 14 плановых, 153 внеплановых и 382 рейдовых мероприятия.
Наиболее массовыми в этот период стали нарушения в области охраны и использования водных объектов - 30% от общего количества нарушений. Типичные среди них были: сброс сточных вод при отсутствии соответствующего разрешения, превышение концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, использование прибрежной защитной полосы водного объект и водоохранной зоны объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.
За этот период было выявлено 219 нарушений требований природоохранного законодательства РФ. По итогам проверок наложено штрафов на сумму более 16 млн рублей.
При осуществлении государственного экологического надзора виновные в совершении нарушений привлекаются Управлением к административной ответственности. При этом рассчитываются ущербы, причиненные компонентам окружающей среды. В случае истечения срока добровольной оплаты штрафов за нанесённый ущерб готовятся иски в суд, и взыскания штрафов производятся в судебном порядке.
На фото: Создателей незаконных просек могут привлечь к судебной ответственности.
Фото автора
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
Новости раздела
- Вязанка на миллионы
- Андрей Андрейченко: Просьбы и пожелания приморцев доходят до Госдумы
- Приморцы отмалчиваться не собираются
- Горожане могут сами выбрать объекты для благоустройства
- История – лучший учитель
- Память погибших в Великой Отечественной войне почтили в Приморье
- Полторы тысячи километров грязи обнаружены в дальневосточных реках
- Посмотреть Парад Победы жители Приморья смогут онлайн
- COVID-19: Названы "красные зоны" по заболеваемости в Приморье
- Минута молчания, возложения цветов запланированы на День памяти и скорби в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Хранить деньги в банках станет практически бессмысленно
- Проценты по вкладам в банках скоро сравняются с советскими
- "Мы работаем ради вас"
- Пока Россия выходит из самоизоляции, пандемия коронавируса ускоряется, а covid-19 становится агрессивнее
- Вопиющее пренебрежение средствами защиты приводит жителей Владивостока в больницу
- Новый вид тестирования позволит предсказать развитие эпидемии COVID-19 в Приморье
- Во Владивостоке появилась дорога-дублер
- Китай заваливает Приморский край овощами и фруктами
- Стала известна дата, когда закончатся ограничения из-за коронавируса
- "Извините, но Вы не прошли отбор для участия в проводимом исследовании"