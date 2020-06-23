Вязанка на миллионы

Ущерб по лесному фонду Приморья в 2018 году составлял около 950 млн рублей, а плата лесорубов за пользование им государству ежегодно держится в районе 400 млн рублей. То есть, государство остается в минусе. Поэтому государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы нацелена на снижения ущерба природе и на ужесточение наказаний виновных в ущербе.

Несколько дней назад генеральный прокурор России Игорь КРАСНОВ сообщил, что Федеральной службой безопасности перекрыты крупные каналы контрабанды нелегально добытой древесины в Китай. Черный экспорт шел в КНР через Новосибирск, Бурятию, Забайкалье, Хабаровский и Приморский края. Через каждый из перекрытых каналов «прокачивались» объемы не менее 60 тыс. кубометров древесины.

Недавно был арестован один из руководителей ОПГ по уголовному делу о контрабанде ценных пород деревьев - дуба и ясеня. Его оперативное сопровождение ведут Пограничное управление ФСБ по Приморскому краю и Дальневосточная оперативная таможня. Только по установленному следствием «товару» сумма контрабанды составляла порядка 458 млн рублей. Этот канал работал около трех лет, и за данное преступление виновных предполагается привлечь к ответственности в соответствии с ч. 3 ст. 191.1 УК РФ (Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины, совершенные в особо крупном размере организованной группой) и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда).

Сегодня считается, что «черные лесорубы» не выживают в конкуренции с крупными хищниками. Однако и одиночки-добытчики способны формировать «ручейки» того нелегального товара, который уходит за границу либо как-то вовлекается в местный оборот древесины.

В прошлом году в Дальнереченском районе к 3,5 годам колонии строгого режима был приговорен руководитель группы «черных лесорубов» за вырубку дуба и ясеня на 5 млн рублей.

Житель Кавалеровского района за экологический ущерб, причиненный рубкой дуба на сумму более 2 млн рублей, был приговорен к условному лишению свободы с испытательным сроком на три года. Сказалось то, что свою вину он признал и покаялся, и готов был все возместить.

В начале года за экологический ущерб в особо крупном размере - на сумму свыше 4 млн рублей, причиненный рубкой дуба в объеме 65 кубометров на территории Сергеевского лесничества - к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима был осужден еще один «черный лесоруб». Поскольку в его активе имелась непогашенная судимость, нарушителя отправили отбывать наказание прямо из зала заседания суда.

В июне за преступление, совершенное в марте, к условному сроку на 2,5 года был приговорен один житель Кавалеровского района. Не имея порубочного билета, он отправился «по дрова» и срубил 15 ясеней и одну рябину. Ущерб потянул на 6,2 млн рублей.

По данным Дальневосточного межрегионального управления Росприроднадзора, с начала этого года по середину июня на территории Приморья проведено 14 плановых, 153 внеплановых и 382 рейдовых мероприятия.

Наиболее массовыми в этот период стали нарушения в области охраны и использования водных объектов - 30% от общего количества нарушений. Типичные среди них были: сброс сточных вод при отсутствии соответствующего разрешения, превышение концентраций загрязняющих веществ в сбрасываемых сточных водах, использование прибрежной защитной полосы водного объект и водоохранной зоны объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.

За этот период было выявлено 219 нарушений требований природоохранного законодательства РФ. По итогам проверок наложено штрафов на сумму более 16 млн рублей.

При осуществлении государственного экологического надзора виновные в совершении нарушений привлекаются Управлением к административной ответственности. При этом рассчитываются ущербы, причиненные компонентам окружающей среды. В случае истечения срока добровольной оплаты штрафов за нанесённый ущерб готовятся иски в суд, и взыскания штрафов производятся в судебном порядке.

На фото: Создателей незаконных просек могут привлечь к судебной ответственности.

Фото автора

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



