Андрей Андрейченко: Просьбы и пожелания приморцев доходят до Госдумы

Депутат Госдумы от Приморья уверен, что поправки в Основной Закон должны стать ключом для решения проблем новой индустриализации, с которыми сегодня сталкивается регион

Поправки в Конституцию РФ должны стать основанием для серьезного пересмотра экологической безопасности проектов и, если они не выполняются под современные высокие требования государства и общества, то это повод для их приостановки для коррекции или, в крайнем случае, - для запрета их осуществления, считает депутат Госдумы от Приморья Андрей АНДРЕЙЧЕНКО.

Андрей Валерьевич отмечает, что корректировки в Конституцию РФ вырабатывались не только законодателями, но и населением. В том числе приморцами, которые в своих письмах и обращениях требовали серьезно изменить подход государства к вопросам природы и экологии. В обновленный текст основного документа страны был включен ряд поправок, направленных на повышение их защиты. И эти поправки должны стать ключом для решения проблем новой индустриализации, с которыми Приморье сегодня сталкивается.

Особенно вопиющим с точки зрения игнорирования общественного мнения для края сегодня стало строительство Находкинского завода минеральных удобрений в рамках ТОР «Нефтехимический» на полуострове между бухтами Козьмино и Врангеля. Речь о нем шла, начиная еще с 2012 года, но фактически оно началось лишь в конце прошлого года, когда была закончена общая подготовка к строительству и обеспечено его финансирование.

При этом завершить проектирование комплекса и передать проект на государственную экологическую экспертизу предполагается лишь к концу этого года. То есть строители приступили к работам, которым ни общественность, ни органы природоохраны, ни экспертиза проектов еще не дали своих принципиальных оценок.

Лишь недавно на общественное обсуждение горожанам был вынесен проект техзадания на проведение оценки воздействия на окружающую среду НЗМУ. Дирекция предприятия и администрация городского округа собирают их предложения до конца июня. При этом отрицательная оценка проекта горожанами гарантирована. Они считают, что их в очередной раз обманули. Как это уже было с «безвредными» угольными терминалами, которые настолько ухудшили экологию Находки, что перспективнейший город Приморья начали покидать жители.

Известно, что на месте вырубки в первую очередь должен появиться поселок для 2,5 тысяч китайских специалистов, которые будут строить этот комплекс, и в ближайшее время для этого из Китая намечено завезти 3 тысячи работников. И этот факт тоже возмущает людей - что под видом повышения занятости отечественным, и в первую очередь приморским строителям, в крае создаются условия для иностранной занятости. Находкинцы подозревают, что и на уже построенном предприятии работать будут не они, а китайские рабочие.

Еще одной серьезной стройкой, которая волнует сегодня приморцев с точки зрения сохранения экологии берега и акватории моря, должно стать возведение специализированного угольного порта в Шкотовском районе. В этом году ФГУП «Росморпорт» запланировал провести подготовку к строительству под порт территории бухты Теляковского и выполнить рабочую проектную документацию. При этом особое внимание уделяется дноуглублению бухты.

Отношение к угольной перевалке местного населения этого района близко к находкинским настроениям, и, если бы данное строительство зависело лишь от его позиции, то вопрос давно был бы закрыт. Если же, несмотря ни на что, этот порт очевидно краю нужен, то еще есть время повысить уровень природоохранных мероприятий, которые требуется заложить в этот проект.

Депутат Госдумы Андрей Андрейченко считает, что главное - чтобы после принятия Конституции с ее экологическими поправками все они максимально быстро были внесены в соответствующие российские законы и иные нормативные акты и начали работать. От этого зависит здоровье и долголетие нации.

На фото: Депутат Госдумы от Приморья Андрей Андрейченко: «Корректировки в Конституцию РФ вырабатывались не только законодателями, но и населением. В том числе приморцами…»

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Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.