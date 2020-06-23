Приморцы отмалчиваться не собираются

Принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ жителей Приморья зовет гражданский долг

Как показывают опросы ВЦИОМ, россияне проявляют достаточно большой интерес к проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ, поэтому явка ожидается довольно высокая. В Приморском крае, как и в России в целом, ожидается довольно высокая явка. По прогнозам, явка будет примерно такой же, как, к примеру, на выборах президента России. В этой связи в регионе уже изготовили почти 1,5 миллиона бюллетеней для голосования.

Напомним, с 25 июня начнется общероссийское голосование, которое продлится семь дней – по 1 июля. При этом должны соблюдаться все необходимые в условиях распространения коронавируса профилактические меры всеми участниками плебисцита.

Приморцы держатся «на федеральном уровне»

Опрос, проведенный КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии» и посвященный отношению жителей края к приближающемуся голосованию по поправкам в Конституцию России, говорит о том, что осведомленность приморцев о предстоящем голосовании по внесению изменений в Конституцию РФ довольно высокая и составляет почти 92%. Это вполне коррелирует с предоставленными ВЦИОМ цифрами об информированности россиян в целом - почти 93%.

«Опрос показал хороший уровень информированности населения о поправках и, самое главное, понимание их сути гражданами, что является своеобразным индикатором работы региональных властей и избирательной комиссии края», – отметил заместитель председателя крайизбиркома Роман ОХОТНИКОВ.

Также большинство (60%) опрошенных респондентов в Приморье поддержали изменения в Основной Закон Российской Федерации. Примечательно, что подобные данные прослеживаются и на федеральном уровне - 61% граждан страны поддерживают предлагаемые поправки, о чем соответствующее исследование проводил ВЦИОМ.

О своей готовности принять участие в голосовании заявляют 59,8% респондентов, 61,4% выступают за предлагаемые поправки. Около 63,8% допускают внесение изменений в основополагающий закон страны.

«Наиболее высокий уровень поддержки поправок наблюдается среди граждан старшей возрастной группы - 55 и более лет», - уточнили специалисты НИЦ.

Особо важные

Респонденты в числе главных называют поправки, связанные с социальной сферой, в частности, оказанием медицинской помощи. Доступная и качественная медицина должна быть одинаково развита в любом уголке страны. Это понимают 95% опрошенных.

Одним из самых значимых блоков среди предлагаемых изменений, по мнению приморских респондентов, является и так называемый патриотический блок. 88% выделяют пункт, связанный с обеспечением государственной целостности и неделимости страны. 89% также называют важной защиту исторической памяти, 89% считают неприемлемым фальсификацию и искажение исторических фактов. 93% респондентов высказались в защиту уникального биологического разнообразия России, поскольку вопросы защиты окружающей среды в Приморском крае стоят особенно остро.

За запрет на иностранное гражданство или иностранный вид на жительство для представителей власти проголосовали 23,8% опрошенных. Поправка, направленная на закрепление в главном законе страны социальных гарантий набрала 22,8%. С ужесточением требований к кандидатам на президентский пост согласны 19,9%. Важность приоритета Конституции РФ над международным правом на территории страны отметили 16,8%. Изменение статуса и полномочий Госсовета и усиление полномочий губернатора посчитали значимым 11,4%.

Нет причин не голосовать

Опрашиваемым предлагалось назвать мотивы, по которым следует принять участие в Общероссийском голосовании. 40,1% респондентов признались, что ими движет гражданский долг. 25,2% рассказали о желании поддержать Президента России и его инициативы. 20,3% поделились надеждой на то, что поправки изменят жизнь в стране к лучшему. 17,9% отметили, что есть желание отдать свой голос за или против предлагаемых изменений. У некоторых приморцев голосовать стало некой привычкой или традицией – 14,6 %.

«Особенно важно при этом, что жители края называют в качестве причины пойти на голосование гражданский долг и желание поддержать Президента, его инициативы, что говорит об активной позиции и высокой степени ответственности перед собой, обществом и своей страной у приморцев», – заявил Роман Охотников.

Безопасность и комфорт

Специалисты надеются, что факт важности вносимых изменений стимулирует приморцев не оставаться в стороне, прийти на участок и обязательно поделиться своим мнением. «Если у человека есть позиция, он должен ее выразить. Наша задача, как организаторов, – создать безопасное, комфортное и понятное пространство, в котором каждый сможет сделать осознанный выбор, понимая, что и почему он выбирает, каким образом это отразится на его будущем», – считает Роман Охотников.

Напомним, как рассказала «Золотому Рогу» руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрено досрочное голосование, начиная с 25 июня 2020 г. Это позволит разобщить и минимизировать контакты избирателей, членов избирательных комиссий и иных категорий граждан, находящихся на участках для голосования. Все избирательные участки оборудуют со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. В помещениях будут проводить регулярную дезинфекцию, граждан будут допускать только в масках.

На фото: Факт важности вносимых изменений стимулирует приморцев не оставаться в стороне, прийти на участок и обязательно поделиться своим мнением.

Фото автора

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.