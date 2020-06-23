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Горожане могут сами выбрать объекты для благоустройства
Во Владивостоке стартовало интернет-голосование по отбору территорий, которые планируется благоустроить в первоочередном порядке в 2021 году в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Голосование продлится по 27 июня включительно.
Проголосовать предлагается по двум спискам: 13 общественных территорий общегородского значения и по две территории в каждом из пяти районов города. На всех объектах предусмотрен примерный перечень работ – устройство пешеходных дорожек, газонов и цветников, высадка деревьев, установка малых архитектурных форм и т.д.
В перечень общегородских территорий входят:
1. Сквер Комсомольцев (ул. Пушкинская, 63)
2. Аллея в районе ул. Адмирала Горшкова, 38
3. Сквер в районе ул. Ильичева, 3
4. Аллея в районе жилых домов по ул. Сахалинская, 15-39
5. Общественная территория в районе ул. Экипажная, 50 (о. Русский)
6. Набережная «Моргородок» в районе ул. Овчинникова, 6
7. Набережная в районе ул. Татарской, 38
8. Пешеходная тропа «Берег здоровья» (ул. Мыс Кунгасный, пляж на мысе Кузнецова – Вторая Речка, ул. Татарская)
9. Пешеходная набережная в бухте Аякс (береговая линия, земельные участки с кадастровыми номерами 25:28:060105:14, 25:28:060105:279)
10. Сквер Энергетиков (ул. Верхнепортовая, 9, 9а)
11. Аллея в районе ул. Окатовая между жилыми домами №1 и №1а
12. Видовая площадка в районе мыса Назимова (в районе ул. Бархатной, около Береговой артиллерийской батареи «Назимовская»)
13. Набережная «Поспелова» (о. Русский, п. Поспелово, 4)
Выбрать можно любую или даже сразу несколько территорий. Победителем голосования признается общественная территория, набравшая максимальное количество голосов участников.
В перечень для голосования по районам входят:
- в Первореченском районе: сквер в районе пр. 100-летия Владивостока, 60 и общественная территория в районе ул. Ульяновская, 8;
- в Советском районе: сквер в районе ул. Магнитогорская, 1 и сквер в районе ул. Лермонтова, 81 (пос. Трудовое);
- в Первомайском районе: сквер у памятника Минерам (ул. Коммунаров, 21-23) и видовая площадка на ул. Сахалинская;
- в Ленинском районе: сквер в районе пр. Красного Знамени, 90 и общественная территория – детская площадка «Сказки Пушкина» (ул. Пушкинская, 68);
- во Фрунзенском районе: сквер (ул. Бестужева, 36/38) и сквер Юнг Российского флота (на пересечении ул. Бестужева и Посьетской).
Победителями голосования признаются общественные территории в каждом из районов города, набравшие максимальное количество голосов.
Голосование проводится на портале официального сайта администрации Владивостока http://golos25.vlc.ru и на портале «Сделай Приморье лучше» https://25prim.ru. Для регистрации (идентификации) необходимо ввести персональные данные и быть зарегистрированным на сайте госуслуг.
Напомним, работы по благоустройству общественных территорий по программе «Формирование комфортной городской среды» ведутся во Владивостоке на протяжении нескольких последних лет. В этом году планируется ремонт и реконструкция на 12 территориях. В настоящее время работы ведутся в Жариковском сквере, сквере Надибаидзе, на ул. Светланской, 147 и в поселке Трудовое.
В 2019 году по заказу администрации Владивостока были благоустроены Детский парк на ул. Черемуховой, 3, сквер Невельского и территория на ул. Енисейской, 23. В 2018 году преобразился сквер Пушкина, а ранее был создан сквер Ощепкова на Корабельной Набережной, 21.
Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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