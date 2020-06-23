История – лучший учитель

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Прошлое, если его не забывать, – хороший урок на будущее

В этом году отмечается 75-летие Победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне. 24 июня в Москве, как и в других городах России, пройдет военный парад на Красной площади, именно в этот день 75 лет назад Советский Союз провел парад победы на Красной площади в Москве. Несмотря на распространение пандемии коронавируса в мире, Россия все же решила провести торжественный парад, продемонстрировав твердую решимость России защищать национальные интересы и оберегать итоги победы во Второй мировой войне, и выступить за справедливость в мире.

Это великий праздник для русского народа! Я выражаю высочайшее уважение и сердечно поздравляю всех!

Я в разное время работал в трех странах, четырех городах: в Узбекистане (г. Ташкент), в Казахстане (г. Алматы), в России (г. Москва и г. Владивосток), и я знаю каждую достопримечательность здесь, возведенную в память о Великой Отечественной войне. Я увидел своими глазами, что Великая Отечественная война занимает несравненное ни с чем, священное положение в сердцах людей бывшего Советского Союза и русского народа. Я глубоко тронут этим.

В Ташкенте возведен Монумент Дружбы народов – памятник семье ШАМАХМУДОВЫХ, который символизирует дружбу разных народов Советского Союза во время войны. Эта семья усыновила 15 детей-сирот войны разных национальностей.

В городе Алматы есть Парк имени 28 героев-панфиловцев, посвященный памяти героически погибших в битве за оборону Москвы. Именно здесь я впервые увидел и помню до сих пор выражение, которое может знать каждый гражданин России: «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва».

Мемориальный комплекс Парк Победы на Поклонной горе в Москве – это место, где я часто бывал во время своей шестилетней работы в посольстве КНР в России. Я был особенно потрясен Залом Славы Музея Победы, где высечены имена более 11 800 Героев Советского Союза и Героев Российской Федерации.

Генконсул КНР в г.Владивостоке Янь Вэньбинь: Современная система международных отношений во многом является результатом победы во Второй мировой войне. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia.



Я являюсь Генеральным консулом КНР во Владивостоке уже более 3 лет. Я могу претендовать на звание лучшего китайского гида здесь, и одно из мест, которое больше всего мне знакомо – это Музей «Подводная лодка С-56», который рассказывает о легендарном пути подводной лодки Тихоокеанского флота C-56 во время войны.

В беспрецедентном и трудном испытании, которое длилось 1418 дней, советские военные и мирные жители одержали победу в Великой Отечественной войне благодаря высокому патриотизму, бесстрашному героизму и настойчивой несравненной смелости, став одной из решающих сил для одержания окончательной Победы в Великой войне справедливости против зла. Советский союз в то же время понес огромные потери, в общей сложности погибло 27 миллионов человек. Большой вклад Советского Союза в победу во Второй мировой войне вошел в историю навсегда.

Китайский фронт был главным восточным фронтом мировой антифашистской войны и главной ареной сопротивления японским захватчикам на протяжении 14 лет, были разбиты основные военные силы японского милитаризма, 35 миллионов человек пали в боях, внеся свой неоценимый вклад в победу во Второй мировой войне. Дружба между народами Китая и Советского Союза, которые сражались бок о бок, является прочной основой нынешней дружбы между двумя странами и людьми, которая передается из поколения в поколение. Мы всегда будем помнить жертвы советских войск, которые были отправлены на северо-восток Китая. До сих пор в центре моего родного города Харбина стоит Памятник советским воинам.

Современная система международных отношений во многом является результатом победы во Второй мировой войне, а потому стоит вспомнить и о том, что в этом году также отмечается 75-летие создания Организации Объединенных Наций (ООН). Мир претерпевает серьезные изменения, которых не было на протяжении ста лет. В то же время по-прежнему существуют политика силы, политика односторонних действий, двойные стандарты и признание только себя.

Путь для поддержания прочного мира и всеобщей безопасности в мире по-прежнему долог. Важной основой является правильная оценка истории Второй мировой войны и сохранение плодов победы в ней. Это ни в коем случае не является необоснованным беспокойством, ведь принижение и пренебрежение положением и ролью Китая и России во Второй мировой войне, отрицание и фальсификация истории и результатов Второй мировой войны всегда существовали, и иногда они проявляются совершенно бесконтрольно. В связи с этим Китай и Россия, как основные страны-победители Второй мировой войны и постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны сохранять бдительность и осуществлять тесное сотрудничество, в этом и есть смысл китайско-российских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху.

В 75-ю годовщину победы во Второй мировой войне человечество сталкивается с новым и серьезным испытанием. Хоть мы и не чувствуем запаха пороха и не видим дыма после выстрела орудий, но масштабы распространения пандемия коронавируса нового типа и огромные потери не уступают потерям от настоящей мировой войны.

Отрадно, что Китай и Россия, как и во время Второй мировой войны, морально и материально всеми силами поддерживают друг друга, установив модель отношений, при которых страны совместно преодолевают трудности, стоя плечом к плечу, Китай и Россия показывают пример всеми миру, особенно мировым державам. Даже во время эпидемии в первом квартале этого года двусторонний товарооборот между Китаем и Россией вопреки преобладающим тенденциям в мире продолжал расти, и по темпам роста импорта в Китай Россия заняла первое место среди основных торговых партнеров Китая. Уверен, что сотрудничество между двумя странами будет расширяться после спада эпидемии.

Столкнувшись с бушующим вирусом, человечество стало настоящим сообществом общей судьбы. Однако есть мировая держава, которая делает все возможное, чтобы мешать и разрушать совместные усилия стран мира по борьбе с эпидемией, ставя свои собственные интересы выше потребностей всего человечества. Этот «политический вирус» не менее вреден, чем коронавирус нового типа.

Прошлое, если его не забывать, – хороший урок на будущее. В ознаменование 75-й годовщины Победы во Второй мировой войне и Великой Отечественной войне мы должны не только вновь вспомнить блистательную победу в войне, но и продолжать наше сотрудничество и развивать его, лишь тогда сможем обрести дух победы, и мы должны извлечь уроки, заключающиеся в простой истине: политика односторонних действий, наносящая ущерб другим, в конечном итоге в еще большей степени навредит тому, кто ее проводит.

Те, кто фальсифицирует, искажает и отрицает историю, те, кто погряз в «теории исключительности» и слепо верит в право сильного, должны помнить знаменитое высказывание известного российского историка В.О. КЛЮЧЕВСКОГО: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

На верхнем фото: Китай и Россия, как основные страны-победители Второй мировой войны и постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны сохранять бдительность.

Генконсул КНР в г.Владивостоке Янь Вэньбинь.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.