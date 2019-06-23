Во Владивостоке обучают общаться с незрячими горожанами

Во Владивостоке Храм Порт-Артурской иконы Торжества Пресвятой Богородицы и Школа «Белая трость» при поддержке конкурса «Православная инициатива» объединились в важном деле, чтобы повысить социальную интеграцию невидящих людей.

Совместный проект «Православие в душе слепого» направлен на социально-культурную реабилитацию людей с ограничением зрения.

В столице Приморья проживает большое количество человек, которые имеют ограничения по зрению. Многие хотели бы посещать храмы и службы, но не имеют такой возможности по ряду причин. Организаторами проекта был проведен небольшой опрос среди невидящих людей

Как выяснилось, многие из них боятся передвигаться внутри храма. Инвалиды по зрению натыкаются на прихожан, на колоны, на подсвечники или другие предметы, находящиеся в храме. От этого они испытывают неловкость и стеснение. Из-за этого невидящим психологически трудно прийти в храм без родственников, близких людей или помощников, а они есть не у каждого. В результате, чтобы избегать такого дискомфорта, невидящий избегает и посещение храма. Невидящие прихожане крайне нуждаются в помощи и сопровождении.

В свою очередь опрос зрячих прихожан показал, что многие не знают, как правильно помочь невидящему человеку. Не знают, как объяснить то или иное действие, как сориентировать слепого в храме. Ну а о правилах сопровождения слепого и вовсе не слышали. Люди не знают, как себя вести с невидящими. Или чувствуют неловкость при общении, боясь сказать или сделать что-то не так.

Для того, чтобы решить эти проблемы, и был задуман проект «Православие в душе слепого». Уже было проведено несколько курсов «Знакомство с миром слепых людей» для волонтеров и прихожан. Это специализированные уроки для зрячих по особенностям общения и правилам сопровождения людей с ограничением зрения не только в жизни, но и при посещении храмов. В рамках проекта будут организованы совместные поездки невидящих людей и волонтеров в храмы. Первая такая поездка состоялась 21 июня.

Отец Дмитрий проведет ряд встреч с невидящими, расскажет о православии на Руси.

В команду проекта Школы «Белая трость» вошли Оксана Лосова, руководитель, Инна Вербицкая, руководитель и лектор курсов, Татьяна Пампухова, помощник при проведении курсов. Помощник необходим для лектора, так как он слепой человек.

Отец Дмитрий объясняет незрячим прихожанам важные моменты, которые происходят в момент богослужения.





«АНО «Благое дело» сотрудничает с Инной Вербицкой, руководителем Школы «Белая трость» с 2016 года. Задуманный социальный проект поможет во всех сферах жизни незрячего человека, будь это поход в храм, музей или на какое-то другое мероприятие. Это даст возможность незрячим людям вести активную жизнь. Важно подготовить волонтёров и других людей, научить их общаться с незрячими людьми, чтобы помогать в той или иной ситуации», - рассказал газете «Золотой Рог» Геннадий Антропов, руководитель АНО «Благое дело».

Партнерами проекта выступают АНО «Благое дело», департамент внутренней политики Приморского края, государственное учреждение социальной помощи, Молодежный центр волонтеров г. Владивостока.

Автор фото: Илья Табаченко