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Временно оставшиеся без работы жители Приморья выходят на общественные работы

23 Апреля 2020, 14:43 | Приморье
Граждане, потерявшие работу или оказавшиеся в вынужденном отпуске без содержания, могут обратиться в службу занятости Приморья и принять участие в общественных работах. Возможностью такой поддержки уже воспользовались 11 сотрудников сети кинотеатров «Иллюзион».
 
Как поясняют в министерстве труда и социальной политики Приморского края, общественные работы, на которые могут быть привлечены граждане в период действия ограничительных мер, предлагаются на предприятиях и учреждениях, которые продолжают работу в этот период.
 
«К таким относятся предприятия строительной, дорожной, лесной, сельскохозяйственной и ряда других отраслей», – поясняют в ведомстве.
 
С наступлением весны объем общественных работ резко возрос. Такие вакансии не требуют специальных навыков и трудоустроится может любой желающий, вне зависимости от опыта работы и образования. Как правило, это доставка почты, полевые работы, содержание дворовых территорий и другой сезонный труд.
 
Среди тех, кто воспользовался предложением временного трудоустройства, – 11 сотрудников сети кинотеатров «Иллюзион» во Владивостоке, которые в настоящий момент на основной работе находятся в отпуске без содержания.
 
«Сейчас наша компания не получает прибыли и соответственно платить заработную плату нереально. Очень благодарны руководству компании, что оно быстро сориентировалось и совместно со службой занятости организовало оплачиваемую подработку во время вынужденного простоя», – делится одна из сотрудников сети кинотеатров Татьяна Новоселова.
 
Варианты временной занятости сотрудникам кинотеатров предложило предприятие МБУ «Содержание городских территорий». Сейчас трудоустроенные работники занимаются уборкой и озеленением парков и скверов Владивостока.
 
«Можно долго сидеть на диване и жаловаться, однако вместо этого мы с коллегами лучше поддержим свои семьи в финансовом плане, раз есть такая возможность. Коллеги из службы городского хозяйства встретили очень доброжелательно, замечательный коллектив и работать с ними очень комфортно» – рассказывает руководитель общественного питания в кинотеатре «Иллюзион Парк» Надежда Кудрина.
 
Специалисты отмечают, принять участие в общественных работах могут как трудоустроенные приморцы, оказавшиеся в отпуске без сохранения зарплаты и располагающие свободным временем, так и официально безработные граждане.
 
В обоих случаях участникам будет выплачена заработная плата. Граждане, признанные безработными с 19 марта и трудоустроенные на общественные работы с 1 апреля по 30 сентября, получат также повышенную материальную поддержку в размере 12 130 рублей первые два месяца участия в общественных работах. Кроме того, в отдельных случаях на время такого трудоустройства сохранится право на получение и пособия по безработице.
 
По словам министра труда и социальной политики Приморья Светланы Красицкой, временные работы позволят гражданам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, получить гарантированный доход.
 
«Со своей стороны, мы будем оперативно информировать приморцев обо всех изменения, происходящих на рынке труда, появлении новых вакансий, социальных выплат, которые гарантирует государство в данный период», – комментирует глава ведомства.
 
Информацию по вопросам временной занятости можно уточнить у специалистов отдела программ содействия занятости: 222-86-70, 226-74-82, а также по телефонам «горячей линии»: 8-800-200-51-68 или 8-800-200-56-81.
 
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Теги: общественные работы  благоустройство  коронавирус  вакансии 



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