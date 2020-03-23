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Бизнес-гороскоп: Водолеям звёзды советуют заделать течь в кошельках

23 Марта 2020, 19:00 | Приморье

Гороскоп на неделю с 23 по 29 марта

ОВЕН. Постарайтесь не болтать лишнего на деловых переговорах, лучше больше слушайте. И не обольщайтесь в среду и в четверг, сколь бы заманчиво ни выглядели предложения, скорее всего, вас обманут. В выходные избегайте ненужных трат.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели вам не избежать денежных затруднений, которые притормозят реализацию ваших замыслов. Хорошие финансовые новости порадуют вас ближе к выходным.

БЛИЗНЕЦЫ. Вероятны крупные денежные поступления. Так что вы вполне можете позволить себе купить нечто модное и недешевое или отправится в путешествие, при этом не экономить, а выбрать дорогой отель и удобный рейс.

РАК. Неделя обещает подарить удачные деловые переговоры и повышение по службе. В выходные можете не экономить и приобрести качественные вещи. Пусть дороже, но ведь от этого будет зависеть срок их службы.

ЛЕВ. Начало недели подходит для ремонта, строительства и прочих дел, связанных с недвижимостью. В четверг могут проявиться старые финансовые проблемы. Постарайтесь в субботу не попадать в авантюрные истории, которые грозят опустошить ваш кошелек.

ДЕВА. Финансовое положение начинает радовать вас. Вы получите прибыль, что позволит почувствовать себя хозяином положения. Вашу активность и инициативу на работе может заметить и вознаградить начальство. Проверьте сроки действия кредитной карты, не пора ли ее менять.

ВЕСЫ. Не отказывайтесь от работы. Ваше трудолюбие и творческий подход будут вознаграждены, и вы почувствуете еще большую уверенность в своих силах, что выведет вас на новый виток коммерческого успеха. Главное - не тормозить.

СКОРПИОН. Вас ждут выгодные проекты, заказы и предложения. Вы получите солидную прибыль уже в начале недели. Среда - благоприятный день для заключения договоров и сделок. В выходные стоит купить подарок для любимого человека.

СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь распланировать свои затраты. Отталкивайтесь от реальной суммы, постарайтесь не занимать деньги в долг, в этом нет реальной необходимости. Ваше финансовое положение сейчас вполне стабильно.

КОЗЕРОГ. Возможны новые денежные поступления уже в начале недели. Если же вам покажется, что на работе вам слишком мало платят, то посмотрите на ситуацию объективно, и все сразу встанет на свои места. В пятницу лучше повременить с покупками и тратами на развлечения.

ВОДОЛЕЙ. Не исключены финансовые затруднения. Сейчас лучше пореже ходить в магазин и покупать нужно только самое необходимое. Четверг может преподнести приятный сюрприз - незапланированные деньги окажутся весьма кстати.

РЫБЫ. Новое страстное увлечение на этой неделе грозит здорово облегчить ваш кошелек. Не поддавайтесь соблазну. В четверг и субботу остерегайтесь обмана и телефонных мошенников. В конце недели трудный период завершится, на горизонте замаячат выгодные сделки.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: гороскоп 



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