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Работу бассейнов, театров и картинных галерей приостанавливают в Приморье

23 Марта 2020, 17:35 | Приморье
Для профилактики коронавируса в Приморском крае принято решение приостановить работу бассейнов, ряда учреждений культуры, а в спортивных залах ограничить число людей до 50 человек. О мерах по недопущению распространения инфекции на территории региона доложили губернатору Олегу Кожемяко в понедельник, 23 марта.
 
По информации главного санитарного врача Приморья Татьяны Детковской, на сегодняшний день на территории края случаев заболевания коронавирусной инфекции не зарегистрировано.
 
Главный санитарный врач Приморья напомнила, что с 18 марта все прибывающие из-за границы люди должны в добровольном порядке пройти 14-дневный карантин. При этом не все имеют возможности для его проведения на дому, потому в муниципалитетах необходимо создание обсерваторов.
 
Досье "Золотого Рога": Обсервация – комплекс ограничительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию очага инфекционных заболеваний. Обсервация применяется к лицам, приехавшим или выезжающим с территории, на которую наложен карантин.
 
Как пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, наблюдение за людьми, находящимися на карантине, будут вести местные медорганизации.
 
По поручению губернатора власти Владивостока, Артема, Находки и Уссурийска к вечеру 23 марта должны подобрать помещения для обсерваторов.
 
«Это должны быть помещения, удаленные от мест массового пребывания людей, оборудованные всем необходимым для проживания», – обозначил глава края.
 
Как пояснила министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко, наблюдение за людьми, находящимися на карантине, будут вести местные медорганизации. Врачи сами при необходимости будут приходить домой к изолированным гражданам. Если у таких будут обнаружены первые признаки ОРВИ, то их госпитализируют в инфекционные отделения.
 
Олег Кожемяко подчеркнул, что меры по недопущению завоза на территорию Приморского края коронавирусной инфекции должны быть усилены. И соблюдение режима самоизоляции сегодня – один из действенных способов противостояния вирусной угрозе. По его словам, гражданам нужно с пониманием и со всей ответственностью отнестись к новым мерам. От сознательности каждого сейчас зависит собственная безопасность и безопасность окружающих. Губернатор напомнил, что для нарушителей условий карантина, предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей.
 
Также озвучено, что в качестве одной из мер по недопущению распространения заболевания принято решение с 23 марта закрыть все бассейны. В спортзалах должна проводиться дезинфекция, число посещающих – не превышать 50 человек. Приостанавливается работа театров, музеев.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: спорт  коронавирус  культура  карантин 



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