Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Названа дата очередной эвакуация россиян из Китая в Приморье
23 Марта 2020, 15:40 | Приморье
В Приморье продолжается эвакуация граждан России, решивших покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса. На прошлой неделе на территорию региона таким образом въехали восемь человек.
Как отмечают в агентстве международного сотрудничества Приморского края, всего с начала эвакуационных мероприятий в страну через краевые автомобильные пункты пропуска вернулись около 330 человек.
Следующая эвакуация в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ пройдет 26 марта. В этот день всех желающих вернуться на Родину ждут с китайской стороны в 9.00 по местному времени.
В ведомстве уточняют, что те россияне, которые прибудут в Суйфэньхэ раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницей «Жунхуа» (Суйфэньхэ, телефон: (0453) 3997188, контактный телефон: 13945392643 – Антон).
Напомним, в Правительстве Приморья продолжает работу «горячая линия» для тех, кто хочет вернуться в Россию в связи с эпидемией коронавируса: +7 (914) 703-14-59.
Автор:
Теги: пандемия коронавирус эвакуация
Новости партнеров
Новости тематики
- Работу бассейнов, театров и картинных галерей приостанавливают в Приморье
- Названа дата очередной эвакуация россиян из Китая в Приморье
- Как вернуться домой из Китая?
- Чтобы скорая приезжала скорее
- Во Владивостоке попытались найти рецепт спокойной жизни в "век тревожности"
- Высокие технологии в медицине станут доступнее приморцам
- Сразу два социально важных проекта стартовали в Приморье 1 июля
- Имеете право: бесплатная плановая госпитализация в московские стационары по полису ОМС для жителей Приморского края
- Подарок ветеранам Надеждинского района - на здоровье
- По следам "Боярышника": борьба с суррогатом продолжается
Новости раздела
- Работу бассейнов, театров и картинных галерей приостанавливают в Приморье
- Названа дата очередной эвакуация россиян из Китая в Приморье
- Красный Яр увековечит всех своих защитников
- Школы Владивостока с 1 апреля перейдут на дистанционное обучение
- В параде Победы во Владивостоке примет участие танк Т-34
- Образовательные учреждения Приморья внедряют дистанционные формы обучения
- В Приморье праздник "Ва:кчай ни" стал событием познавательного туризма в нацпарке "Бикин"
- "Владивосток – самый провальный в патриотическом воспитании город"
- Владивостокское сообщество саперов посвятило Часу Земли акцию проводов льдины в Тихий океан
- День Победы - маршем по Берлину
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китай сообщил о создании эффективного лекарства от коронавируса
- "Неужели у вас во Владивостоке это не принято? Вот и будете сидеть в своей провинции"
- Авиакомпания Дальнего Востока обойдется без "Авроры"
- На Сахалин обещаны дешевые авиабилеты
- В Приморье не подтверждено ни одного случая COVID-19
- Новые соседи угрожают панелькам
- Владивостокское сообщество саперов посвятило Часу Земли акцию проводов льдины в Тихий океан
- В Хабаровске будет построен мобильный госпиталь для лечения коронавируса
- Жители Хабаровска на бараке повесили обращение к Трампу с призывом помочь
- В Хабаровском крае не прогнозируют дефицита продуктов
Loading...