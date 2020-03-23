Названа дата очередной эвакуация россиян из Китая в Приморье

В Приморье продолжается эвакуация граждан России, решивших покинуть Китай из-за угрозы распространения коронавируса. На прошлой неделе на территорию региона таким образом въехали восемь человек.

Как отмечают в агентстве международного сотрудничества Приморского края, всего с начала эвакуационных мероприятий в страну через краевые автомобильные пункты пропуска вернулись около 330 человек.

Следующая эвакуация в пункте пропуска Пограничный–Суйфэньхэ пройдет 26 марта. В этот день всех желающих вернуться на Родину ждут с китайской стороны в 9.00 по местному времени.

В ведомстве уточняют, что те россияне, которые прибудут в Суйфэньхэ раньше дня эвакуации, могут воспользоваться гостиницей «Жунхуа» (Суйфэньхэ, телефон: (0453) 3997188, контактный телефон: 13945392643 – Антон).

Напомним, в Правительстве Приморья продолжает работу «горячая линия» для тех, кто хочет вернуться в Россию в связи с эпидемией коронавируса: +7 (914) 703-14-59.