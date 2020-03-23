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Красный Яр увековечит всех своих защитников
23 Марта 2020, 13:38 | Приморье
К 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне в национальном парке «Бикин» заложат аллею памяти, разобьют сквер и поставят новый монумент
Информационный ресурс национального парка «Бикин» сообщил о том, что в национальном селе Красный Яр Пожарского района Приморья по инициативе Центра «Амурский тигр» к 75-летию Победы решено установить новый монумент участникам Великой Отечественной войны. Это предложение поддержали все активные жители села и национальный парк «Бикин».
Решено, что на памятной доске будут увековечены все 166 краснояровцев, которые принимали участие в защите Отечества в суровые 1940-е годы. А пока на существующей стеле в центре села высечены фамилии 36 участников войны, ушедших из села и не вернувшихся с полей сражений.
Как отметила председатель совета ветеранов села Красный Яр Наталья КАНЧУГА, именно жители села и решили, что на новом памятнике должны быть выбиты имена всех жителей села, которые участвовали в защите Родины. Скульптор Алексей СТЕПАНЧЕНКО, воплощающий этот замысел, работает над монументом высотой в четыре метра, на котором будут изображены два профиля бойцов – воина-славянина и воина-представителя коренных малочисленных народов.
Особое внимание этому решению краснояровцев уделил губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО, которые предложил вокруг монумента разбить и новый памятный сквер. На это из регионального бюджета решено выделить деньги. Уже есть проект, по которому в качестве общественной территории в центре Красного Яра будут благоустроены 4,5 тысячи квадратных метров общественной территории. На ней в преддверии праздника решено высадить аллею памяти. Здесь будет детская игровая зона, большая беседка, скамейки, декоративные фонари и ограждение. Уже определен и подрядчик, который выполнит намеченные работы.
Глава сельского поселения Красный Яр Галина ПЕТРОВА считает, что поддержка правительства края позволила значительно расширить «границы реконструкции памятной площадки». Она отметила, что жители села серьезно готовятся к 9 Мая. Здесь уже прошла акция «Блокадный хлеб», в школе откроется Зал Памяти, на стендах которого будут размещены материалы и фотографии о народном подвиге военных лет. А в День Победы в Красном Яре состоятся акция «Бессмертный полк» и памятный митинг, будет дан праздничный салют.
Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток
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Теги: 9 мая нацпарк день победы Бикин
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