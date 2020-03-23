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Школы Владивостока с 1 апреля перейдут на дистанционное обучение
23 Марта 2020, 10:42 | Приморье
Всем учреждениям рекомендовано внедрять дистанционные формы обучения в своей работе
С 1 апреля все школы Владивостока по приказу министерства образования Приморского края начнут дистанционное обучение. Мера направлена на предупреждение коронавирусной инфекции. С 23 по 31 марта в школах пройдут весенние каникулы. С 1 по 12 апреля ребят будут обучать в дистанционном формате.
Существует несколько возможностей для организации дистанционного обучения. Уже опубликован список образовательных электронных ресурсов, в том числе отечественная онлайн-платформа Учи.ру – они рекомендованы для использования Рособрнадзором и находятся в общем доступе. Кроме того, каждый педагог может сам записывать свои уроки на видео и таким образом транслировать знания детям. Также действует образовательная система «Сетевой регион», в которой учителя могут направлять задания детям, получать ответы и ставить за них соответствующую оценку.
«Мы рекомендуем все три перечисленных варианта дистанционного обучения. Выбирать будут непосредственно образовательные учреждения. Детские сады, в свою очередь, продолжат работать в штатном режиме», – уточнила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.
Во Владивостоке на сегодняшний день работают 78 муниципальных школ. Всем учреждениям рекомендовано внедрять дистанционные формы обучения в своей работе.
Напомним, 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования рекомендовал продлить каникулы для российских школьников и внедрять дистанционные формы обучения по мере необходимости в учебных заведениях. Кроме того, во время видеоконференции Сергей Кравцов сообщил об отмене проведения досрочного периода ЕГЭ, который должен был стартовать уже 20 марта. Ребята смогут защитить свои знания в резервные дни основного периода.
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