Власти Владивостока уступили пассажирам

Мэрия Владивостока представила доработанный проект новой маршрутной сети для городских автобусов. От первоначального плана, предполагающего радикальную перекройку большинства маршрутов, решено отказаться – ликвидация ожидает, в основном, маршруты с небольшим пассажиропотоком.

Напомним, что предыдущий вариант маршрутной схемы, разработанный компанией «Сити Транспорт Групп - Сибирь» по итогам проведенного исследования пассажиропотока, был представлен администрацией Владивостока в ноябре 2019 года. Мнения горожан по поводу возможных перемен оказались неоднозначными – многие выразили недовольство по поводу возможных изменений. В итоге в администрации приняли решение доработать проект с учетом пожеланий граждан, а внедрение новой маршрутной сети отложить до середины 2020 года.

В обновленном варианте маршрутной схемы, представленном мэрией 17 января, большинство наиболее популярных у горожан маршрутов остается без изменений. Планируется, что после перехода к новой схеме из 93 ныне существующих маршрутов сохранятся 86, причем значительная часть останется без изменений. Ряд маршрутов подвергнутся изменениям в части количества и класса автобусов. Среди них – маршруты №7т, 15, 31, 54 и 54а, 60, 98д и 98ц.

В частности, власти города отказались от планов продления маршрутов №49 до Маяка. Заметно продлят только маршрут № 44Д со станции «Угольная». Сейчас он ходит до Второй речки, а в новой схеме будет ходить до ВГУЭС. Автобус № 59 «Маяк – Академическая», который первоначально предлагалось отменить вовсе, станет заходить на улицу Чкалова и ходить через Партизанский пр-т. Конечной маршрута №64 «Бухта Тихая – Луговая – Академическая» также станет «Чкалова». Также удлинят маршрут №90 – он будет курсировать не от центральной площади до луговой, как сейчас, а от Покровского парка до Спортивной.

Избежал сокращения маршрут №79, связывающий район Тихой с центром города, однако в центр он будет съезжать через остановку «Лазо», а не через Суханова. Кроме того, если ранее предполагалось, что соединяющий район Чуркина с автовокзалом автобус №4 в новой схеме будет ходить только до Луговой, то теперь решено оставить маршрут без изменений. Напомним, что от наиболее спорного нововведения – сокращения маршрутов №29 и №22 – администрация отказалась почти сразу, поскольку в этом случае жителям отдаленных поселков Русского острова пришлось бы добираться в центр Владивостока теперь с пересадкой.

После изменения маршрутной сети предлагается установить три новых маршрута. Автобус №5 свяжет центральную площадь, торговый центр «Калина Молл» и Окатовую. Маршрут №14 соединит строящийся микрорайон в районе Зеленого угла с Луговой, а маршрут №20 – автовокзал и улицу Давыдова.

В администрации Владивостока подчеркнули, что в процессе доработки маршрутной схемы чиновники провели десятки встреч с горожанами, изучили обращения и предложения владивостокцев по поводу проекта. При доработке ранее представленного проекта маршрутной сети специалисты администрации, прежде всего, опирались на предложения и замечания, полученные от жителей и гостей города, а также постарались учесть техническую и экономическую составляющие. Высказать свое мнение по поводу обновленного проекта маршрутной сети владивостокцы могут по телефону 8 (423) 261-43-34.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



