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Мэр Владивостока решил уделить встрече Нового года особое внимание
Основной концепцией празднования нового, 2021 года во Владивостоке станут сказки Александра Пушкина. Об этом стало известно в среду, 21 октября, на совещании в администрации города, которое провел глава краевого центра Олег Гуменюк.
Основным местом празднования Нового года во Владивостоке традиционно станет площадь Борцов революции. На ней установят снежную крепость, небольшие торговые павильоны, фотозоны, а также елку, вокруг которой будет организован каток. Вопрос, будет ли он искусственным или залитым, пока остается открытым. Принято решение, что сама елка будет прошлогодней, но в новом оформлении.
31 декабря на площади пройдут народные гулянья, будут работать аниматоры, а вечером состоятся праздничный концерт и салют. Ожидается, что помимо площади, запуски фейерверков также пройдут на островах Русский и Попова, в поселках Береговое и Трудовое.
«Прошу максимально оперативно решить все организационные вопросы по оформлению центральной площади и других городских пространств, – обратился к специалистам профильных управления Олег Гуменюк. – Всё должно быть выдержано в одном стиле, но самое главное – создавать по-настоящему праздничное настроение. В этом году нам по причине распространения коронавирусной инфекции не удалось в полной мере отметить 160-летие города, поэтому вопросу Нового года необходимо уделить особое внимание. При этом провести все мероприятия с минимальными затратами».
Также стало известно, что местом проведения общегородской новогодней елки для детей станет театр им. М. Горького. При благоприятных эпидемиологических условиях участие в ней примут 800 юных жителей Владивостока. Каждый из них уйдет с праздника со сладким подарком.
Кроме того, особое внимание при подготовке Владивостока к празднованию Нового года будет уделено иллюминации. Сейчас специалисты рассматривают различные варианты ее размещения и виды гирлянд.
Анастасия Котлярова (фото)
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