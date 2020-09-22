Приморцы переходят на личности

Функция личного кабинета на сайтах поставщиков услуг ЖКХ стала еще более востребованной благодаря COVID-19

В этом году из-за пандемии коронавируса многие учреждения, в которых осуществлялся прием граждан, были переведены на дистанционный режим работы. Не стали исключением и организации-поставщики услуг ЖКХ, которые, начиная с конца марта, приостановили очный прием. Это ожидаемо привело к увеличению количества пользователей онлайн-сервисов и «личных кабинетов», предназначенных для оплаты услуг ЖКХ или заключения договоров.

Рост интереса к онлайн-сервисам отмечают во всех крупных ресурсоснабжающих компаниях, которые ведут деятельность на территории Приморского края. Тем более, что практически все «ресурсники» активно развивали функции электронного обмена данными и до пандемии, стремясь минимизировать время, требующееся для оплаты начислений или оформления необходимых абонентам документов.

Консультация - виртуально

В период работы всех клиентских офисов «Дальневосточной энергетической компании» на удаленном режиме значительно выросло количество клиентов, пользующихся интернет-сервисами. С апреля самыми востребованными стали «Передача показаний онлайн», «Виртуальная приемная» и «Подписка на электронную квитанцию» на сайте www.dvec.ru. В частности, количество абонентов, получающих квитанции по электронной почте, в июле 2020 года возросло в 2,5 раза по сравнению с мартом, а количество пользователей «Личного кабинета» за этот же период увеличилось почти на 10%. Кроме того, абоненты в 3,5 раза чаще стали обращаться в «Виртуальную приемную»: консультации и необходимые справки через данный сервис теперь ежемесячно получают более трех тысяч клиентов компании.

Лидером по количеству пользователей онлайн-сервисов по-прежнему остается Приморский край - его жители составляют более 30% от всех пользователей-клиентов ПАО «ДЭК». Особенно популярен у приморцев сервис электронных квитанций, который позволяет получить платежный документ на несколько дней раньше по сравнению с «печатным» вариантом. Цифровые квитанции уходят в рассылку сразу после их формирования в программном комплексе и отличаются высокой степенью защиты персональных данных.

«Личные кабинеты» также продолжают набирать популярность благодаря своей многофункциональности: с их помощью можно передать показания, оплатить услуги, распечатать квитанцию, посмотреть историю начислений и платежей. Чтобы открыть свой кабинет, клиенту достаточно ввести номер своего лицевого счета и мобильного телефона - после завершения регистрации учетные данные будут отправлены на e-mail и SMS-сообщением. Также личный кабинет доступен в мобильном приложении. Важно, что предусмотрено два вида личных кабинетов - для физических и для юридических лиц. Кроме того, на специальной странице официального сайта компании можно восстановить доступ к личному кабинету, если абонент забыл или утратил пароль и логин.

С помощью личного кабинета на сайте ПАО «ДЭК» можно передать показания приборов учета, а также ознакомиться с историей их показаний, начислений и платежей за потребленное электричество за определенный период. Для получения истории показаний необходимо выбрать счетчик по заводскому номеру с помощью выпадающего списка, причем в базе сохраняются показания не только работающего сейчас счетчика, но и счетчиков, которые были установлены ранее.

Всего компания предлагает клиентам более 10 дистанционных сервисов по передаче показаний, оплате начислений и консультированию. Подробную информацию о дистанционных сервисах и пошаговые инструкции к ним можно легко найти на сайте www.dvec.ru. При этом, учитывая сохраняющуюся сложную эпидемиологическую обстановку, ПАО «ДЭК» рекомендует клиентам воздержаться от посещений офисов компании, по возможности подавая заявления и получая необходимые документы на сайте компании.

Рост более чем в два раза

В филиале «Приморские тепловые сети» АО «Дальневосточная генерирующая компания» тоже отметили увеличение обращений граждан в «Интернет-приемную» более чем в два раза в марте, апреле и мае - то есть в период действия наиболее жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Кроме того, существенно увеличились количество звонков в колл-центр Приморской генерации и доля платежей через сайт АО «ДГК». Энергетики обращают внимание, что эти сервисы удобны и для

потребителей, и для самой компании: первым для получения консультации и оплаты не придется покидать свои дома, а специалисты ДГК могут оперативно отслеживать все обращения в реальном времени.

Количество обращений в «Интернет-приемную» в марте-мае 2020 года выросло более чем в два раза. По словам специалистов филиала «Приморская генерация», чаще всего люди обращались по вопросам начислений за оказанные коммунальные услуги - отопление и горячую воду. Кто-то хотел узнать информацию по поверке приборов учета и передаче показаний, другие интересовались о возможности заключения соглашения о реструктуризации долга дистанционно.

- Наша «Интернет-приемная» ничем не отличается от очного приема - потребитель получает ответы на все интересующие его вопросы. Более того, ему не обязательно приходить к нам, где бы он ни находился, он может написать нам через любое средство связи, имеющее подключение к сети Интернет, - рассказал начальник службы теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК» Василий ГОРДИЕНКО.

КГУПы не отстают от других

Зарегистрировать личный кабинет, отправив онлайн-заявку, могут и абоненты КГУП «Приморский водоканал», проживающие в частном секторе Владивостока, а также жители Большого Камня и Надеж- динского, Лазовского, Михайловского, Шкотовского и Хорольского районов. Жители многоквартирных домов Владивостока могут зарегистрировать личный кабинет на сайте Вычислительного центра https://www.vlad-vc.ru/.

Для юридических лиц и физических лиц в обслуживаемых КГУП районах Приморья необходимо обратиться в ближайший абонентский отдел с паспортом или доверенностью и написать заявление на доступ в личный кабинет. Добавим, что абоненты КГУП, как и прежде, могут передать показания счетчиков или оплатить начисления за услуги водоснабжения и водоотведения через специальные формы на сайте краевого предприятия или посредством смс-сообщения.

Функция «Личного кабинета» доступна и абонентам КГУП «Приморский экологический оператор», который с января 2020 года отвечает за обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе. Личный кабинет с простой регистрацией доступен для юридических лиц на платформе «Экосистема», а для физических лиц - на платформе «Умногор». Кроме того, на сайте доступна специальная форма обращения для подачи жалобы, где можно не только изложить суть проблемы, но и прикрепить подтверждающие слова фотографии.

Оплатить услуги онлайн могут также потребители КГУП «Примтеплоэнерго», которое в зависимости от муниципалитета предоставляет услуги тепло-, а также горячего и холодного водоснабжения. Подробно о том, как внести платеж, рассказывается в видеоролике на сайте предприятия. Добавим, что от своевременной оплаты услуг во многом зависит выполнение ремонтных и инвестиционных программ, а также достижение ряда целей государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы.

Счетов несколько - кабинет один

С 2015 года зарегистрировать «личный кабинет» можно и на официальном сайте Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края. Доступ к сервису имеют как физические, так и юридические лица. Личный кабинет на сайте ФКР можно отрыть, отправив заявление на подключение услуги по электронной почте [email protected] - бланк заявления можно скачать на сайте Фонда. Его должны рассмотреть в течение пяти рабочих дней, после чего собственник может в любое время самостоятельно получить детальную информацию по своему лицевому счету и распечатать квитанцию за нужный месяц.

Для граждан, имеющих в собственности несколько помещений в многоквартирных домах, предусмотрена возможность добавления новых лицевых счетов. Важное отличие личного кабинета на сайте Фонда капремонта - возможность посмотреть статистику начисленных, уплаченных и израсходованных средств, начиная с 1 октября 2014 года (именно с этой даты собственники жилья в Приморье начали уплачивать взносы на капитальный ремонт), а также выполненных за это время работ в многоквартирном доме. Кроме того, в специальной графе указаны сведения об общей задолженности по начислениям данного МКД - аналогичная информация содержится и в бумажных квитанциях, рассылаемых Фондом.

Досье "Золотого Рога": В соответствии с заключенным в 2019 году агентским договором между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», функции расчета, абонентское обслуживание потребителей и ряд других возложены на ПАО «ДЭК». Получить разъяснения по расчетам, оставить заявку и т.д. теперь можно будет, связавшись со специалистами по телефону Единой линии 8 800-234-7-777 или по телефонам, указанным в квитанции.

На фото: Рост интереса к онлайн-сервисам отмечают во всех крупных ресурсоснабжающих компаниях, которые ведут деятельность на территории Приморского края.

Фото автора

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.