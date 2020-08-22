Школьники Находки будут изучать естественные науки на суперсовременном оборудовании

В школе №20 посёлка Врангель приступили к модернизации классов физики, химии и биологии – оборудование закуплено АО «Находкинский завод минеральных удобрений»

Там появятся микроскопы, тепловизоры, газоанализаторы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 3Д принтер, комплект для уроков робототехники, стационарные и мини-лаборатории. Высокотехнологичное оборудование закуплено АО «Находкинский завод минеральных удобрений» (НЗМУ), а комплектация классов проходила под руководством специалистов Академии «Просвещение». Презентация новых технологий для педагогов НГО, учеников и их родителей прошла кабинете физики школы №20 посёлка Врангель.

Александр Мерщеев, учёный и руководитель образовательных проектов Академии «Просвещение», уверяет: такого комплекта оборудования нет ни в одной школе Приморья. Он приехал во Врангель по приглашению «НЗМУ», чтобы показать школьникам новые возможности: «Такие технологии нужны школьникам по нескольким причинам: во-первых, они позволяют детям проводить исследования и разрабатывать индивидуальные проекты на высоком научном уровне. Во-вторых, дают ученикам компетенции для поступления в университет, для подготовки в будущем курсовых исследований, дипломных работ. А в целом — дают значимое конкурентное преимущество».





Всего в школе переоборудуют три класса по изучению естественных наук — химии, физики, биологии. Ученикам предоставят микроскопы, тепловизоры, газоанализаторы, мультимедийные проекторы, интерактивные доски, 3Д принтер, комплект для уроков робототехники. Установят стационарные и мини-лаборатории. Школьники смогут с их помощью изучать воду, воздух и почву в своём посёлке и в окрестностях.

Во время презентации старшеклассники под руководством специалиста провели первый эксперимент: сравнили воду из главной реки Москвы с водой из местного водоёма и из водопровода. Самой загрязнённой оказалась пробирка из столицы. На опыте ребята узнали, что новые приборы показывают наличие едва ли не всех микроэлементов: от тяжёлых металлов до пестицидов.





Педагоги из школ Находки и Врангеля тоже оценили работу новых технологий на практике. Пока им приходится изобретать варианты красочных практических заданий и примеров, чтобы объяснить природу различных явлений. Появление в 20-й школе высокотехнологичного оборудования даст еще один импульс развивающей школьной среде: ведь в руках учителей теперь будут все инструменты для увлекательного обучения. Их ученики получат возможность всерьёз заняться наукой, выбрать профессию по душе и подготовиться к поступлению в любой специализированный ВУЗ страны.

С родителями старшеклассников, которые тоже принимали участие в знакомстве с новым оборудованием, встретился и Виктор Гребенюков исполнительный директор АО «НЗМУ». Больше всего их интересовало, что получит посёлок от соседства со строящимся заводом.





«Мы не говорим, что это должны быть дети, которые потом пойдут дальше на НЗМУ, этим оборудованием могут пользоваться все школьники, у кого в программе есть физика, химия или биология. Это делается с прицелом на будущее не только на НЗМУ, но и на всех жителей посёлка. Дальше своё присутствие и такое взаимодействие мы будем только увеличивать», — рассказал Виктор Гребенюков.